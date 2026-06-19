De la Rosa revela cómo trabaja realmente Newey y defiende su labor en Aston F1

Adrian Newey no ha perdido nada las cualidades que lo han convertido en uno de los ingenieros más exitosos de la Fórmula 1. De hecho, esa es la conclusión de Pedro de la Rosa, que ha trabajado con el británico tanto durante su etapa como piloto de pruebas en McLaren como ahora en Aston Martin.

Durante una conversación con los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, se le preguntó a Pedro de la Rosa si percibe diferencias entre trabajar con Newey hace unos 20 años y en la actualidad. Y el español lo negó con claridad, aprovechando el momento para contar una anécdota de años atrás.

"La única diferencia es, en realidad, que por desgracia ya no piloto sus coches", explica. "En Adrian no veo absolutamente ninguna diferencia. Trabaja con total dedicación. Y diría que su ética de trabajo es sobresaliente".

El español también destacó lo atento que sigue estando Newey al feedback de sus pilotos. En una época en la que los análisis de datos desempeñan un papel cada vez mayor en el automovilismo, esto no es en absoluto algo habitual.

"Es uno de esos ingenieros que escucha más al piloto que cualquier otro con el que haya trabajado jamás", dice de la Rosa. "Hoy en día a veces hablas con un ingeniero, y mira la pantalla. Entonces no sabes si los datos tienen razón o la tienes tú. Adrian, en cambio, escribe sus comentarios en su libreta".

Cuando seis grados marcaron la diferencia

Como ejemplo, de la Rosa cuenta una anécdota de los entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Australia de 2005. En aquel entonces, en los entrenamientos libres aún se utilizaba un tercer coche, que pilotaba el español. Después de algunas vueltas, el ingeniero le preguntó: "¿Por qué no puedes ir más rápido en la curva 1?"

Pedro de la Rosa ist noch immer von Neweys Arbeitsweise begeistert Foto: LAT Images

De la Rosa explicó entonces que el coche sufría un fuerte subviraje al entrar en la curva y que, por eso, no podía hacerla a más velocidad. A continuación, Newey le preguntó por el ángulo aproximado de dirección en el vértice de la curva y el español lo indicó haciendo un gesto con las manos.

"Dijo de inmediato: 'Vale, son seis grados'", cuenta de la Rosa. "Luego me explicó que en el túnel de viento no se podía ir más allá de seis grados, porque entonces el coche ya no podría rotar lo suficiente ni generar el ángulo de guiñada necesario".

El contexto desde la perspectiva actual

Una situación de pilotaje así apenas podía reproducirse en el túnel de viento de 2005. Para ello, el vehículo a escala habría tenido que recibir el flujo con un ángulo de guiñada, mientras al mismo tiempo las ruedas habrían estado giradas y rodando sobre la cinta de acero en movimiento.

Sin embargo, con ángulos de más de seis grados, los sistemas de entonces llegaban a su límite. Los neumáticos empezaban a rozar lateralmente sobre la cinta, lo que provocaba un exceso de sobrecalentamiento y un elevado desgaste. Precisamente por eso, los aerodinamistas dependían en ese aspecto de la información de sus pilotos.

Newey, según cuenta, tomó nota entonces de sus gestos y dijo que ya tenía algunas ideas para solucionar el problema. Ya en la carrera siguiente, esos cambios se implementaron en el alerón delantero. A raíz de ello, el coche reaccionó de forma claramente menos sensible a los giros del volante.

Para de la Rosa, este episodio deja claro por qué Newey goza de una reputación tan buena en el paddock. El británico no solo escucha con atención, sino que también es capaz de convertir las palabras de los pilotos en mejoras técnicas concretas.

En opinión del español, precisamente esta combinación convierte a Newey en una figura inspiradora para todo el equipo de Aston Martin y, en particular, para los jóvenes ingenieros de la escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll.