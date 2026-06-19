Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El último coche elegido por Sainz para pasear por Mónaco no pasa desapercibido

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El último coche elegido por Sainz para pasear por Mónaco no pasa desapercibido

Mercedes identifica el origen de sus problemas de fiabilidad en su motor

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Mercedes identifica el origen de sus problemas de fiabilidad en su motor

Moto2 en Brno - Alonso lidera una Práctica detenida con bandera roja - Resultados y resumen

Moto2
Moto2 en Brno - Alonso lidera una Práctica detenida con bandera roja - Resultados y resumen

Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Fórmula 1
GP de Austria
Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Moto3 en Brno - Danish domina el viernes con récord - Resultados y resumen

Moto3
Moto3 en Brno - Danish domina el viernes con récord - Resultados y resumen

De la Rosa revela cómo trabaja realmente Newey y defiende su labor en Aston F1

Fórmula 1
De la Rosa revela cómo trabaja realmente Newey y defiende su labor en Aston F1

Joan Mir: "Es un movimiento inteligente de Honda hacernos probar la moto de 2027"

MotoGP
GP de República Checa
Joan Mir: "Es un movimiento inteligente de Honda hacernos probar la moto de 2027"

MotoGP en DIRECTO: la Práctica de Brno (GP de Chequia), con Live Timing

MotoGP
GP de República Checa
MotoGP en DIRECTO: la Práctica de Brno (GP de Chequia), con Live Timing
Fórmula 1

De la Rosa revela cómo trabaja realmente Newey y defiende su labor en Aston F1

Adrian Newey escucha a los pilotos de forma diferente a muchos ingenieros; Pedro de la Rosa recuerda una anécdota que le marcó en Australia 2005.

Stephanie Aiglsberger
Publicado:
Adrian Newey, director de Aston Martin F1 Team

Adrian Newey, director de Aston Martin F1 Team

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Adrian Newey no ha perdido nada las cualidades que lo han convertido en uno de los ingenieros más exitosos de la Fórmula 1. De hecho, esa es la conclusión de Pedro de la Rosa, que ha trabajado con el británico tanto durante su etapa como piloto de pruebas en McLaren como ahora en Aston Martin.

Durante una conversación con los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, se le preguntó a Pedro de la Rosa si percibe diferencias entre trabajar con Newey hace unos 20 años y en la actualidad. Y el español lo negó con claridad, aprovechando el momento para contar una anécdota de años atrás.

"La única diferencia es, en realidad, que por desgracia ya no piloto sus coches", explica. "En Adrian no veo absolutamente ninguna diferencia. Trabaja con total dedicación. Y diría que su ética de trabajo es sobresaliente".

El español también destacó lo atento que sigue estando Newey al feedback de sus pilotos. En una época en la que los análisis de datos desempeñan un papel cada vez mayor en el automovilismo, esto no es en absoluto algo habitual.

"Es uno de esos ingenieros que escucha más al piloto que cualquier otro con el que haya trabajado jamás", dice de la Rosa. "Hoy en día a veces hablas con un ingeniero, y mira la pantalla. Entonces no sabes si los datos tienen razón o la tienes tú. Adrian, en cambio, escribe sus comentarios en su libreta".

Más sobre Newey:

Cuando seis grados marcaron la diferencia

Como ejemplo, de la Rosa cuenta una anécdota de los entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Australia de 2005. En aquel entonces, en los entrenamientos libres aún se utilizaba un tercer coche, que pilotaba el español. Después de algunas vueltas, el ingeniero le preguntó: "¿Por qué no puedes ir más rápido en la curva 1?"

Pedro de la Rosa

Pedro de la Rosa ist noch immer von Neweys Arbeitsweise begeistert

Foto: LAT Images

De la Rosa explicó entonces que el coche sufría un fuerte subviraje al entrar en la curva y que, por eso, no podía hacerla a más velocidad. A continuación, Newey le preguntó por el ángulo aproximado de dirección en el vértice de la curva y el español lo indicó haciendo un gesto con las manos.

"Dijo de inmediato: 'Vale, son seis grados'", cuenta de la Rosa. "Luego me explicó que en el túnel de viento no se podía ir más allá de seis grados, porque entonces el coche ya no podría rotar lo suficiente ni generar el ángulo de guiñada necesario".

El contexto desde la perspectiva actual

Una situación de pilotaje así apenas podía reproducirse en el túnel de viento de 2005. Para ello, el vehículo a escala habría tenido que recibir el flujo con un ángulo de guiñada, mientras al mismo tiempo las ruedas habrían estado giradas y rodando sobre la cinta de acero en movimiento.

Sin embargo, con ángulos de más de seis grados, los sistemas de entonces llegaban a su límite. Los neumáticos empezaban a rozar lateralmente sobre la cinta, lo que provocaba un exceso de sobrecalentamiento y un elevado desgaste. Precisamente por eso, los aerodinamistas dependían en ese aspecto  de la información de sus pilotos.

Newey, según cuenta, tomó nota entonces de sus gestos y dijo que ya tenía algunas ideas para solucionar el problema. Ya en la carrera siguiente, esos cambios se implementaron en el alerón delantero. A raíz de ello, el coche reaccionó de forma claramente menos sensible a los giros del volante.

Para de la Rosa, este episodio deja claro por qué Newey goza de una reputación tan buena en el paddock. El británico no solo escucha con atención, sino que también es capaz de convertir las palabras de los pilotos en mejoras técnicas concretas.

En opinión del español, precisamente esta combinación convierte a Newey en una figura inspiradora para todo el equipo de Aston Martin y, en particular, para los jóvenes ingenieros de la escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll.

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Mercedes F1 explica por qué no intentará revisar las sanciones a Russell en Mónaco

Mejores comentarios
Más de
Stephanie Aiglsberger

Williams arrastra a Mónaco un problema inesperado tras el accidente de Albon

Fórmula 1
Fórmula 1
Williams arrastra a Mónaco un problema inesperado tras el accidente de Albon

Lo que Verstappen y Leclerc ven en Antonelli que ilusiona a toda Italia

Fórmula 1
Fórmula 1
Lo que Verstappen y Leclerc ven en Antonelli que ilusiona a toda Italia

Antonelli revela qué elimina de su vida cada fin de semana de carrera

Fórmula 1
Fórmula 1
Antonelli revela qué elimina de su vida cada fin de semana de carrera
Más de
Pedro de la Rosa

Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar

Aston Martin F1 sigue defendiendo que su chasis es a veces "el quinto más rápido"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Aston Martin F1 sigue defendiendo que su chasis es a veces "el quinto más rápido"

De la Rosa dice que Wheatley no llegará a Aston Martin… "por el momento"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
De la Rosa dice que Wheatley no llegará a Aston Martin… "por el momento"
Más de
Aston Martin

Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Alonso y su ayuda a Mari Boya: "Me puso una silla a su lado y me explicó todo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Alonso y su ayuda a Mari Boya: "Me puso una silla a su lado y me explicó todo"

¿Hasta cuándo puede aguantar Aston Martin F1 sin ver ninguna mejora?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
¿Hasta cuándo puede aguantar Aston Martin F1 sin ver ninguna mejora?

Últimas noticias

El último coche elegido por Sainz para pasear por Mónaco no pasa desapercibido

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El último coche elegido por Sainz para pasear por Mónaco no pasa desapercibido

Mercedes identifica el origen de sus problemas de fiabilidad en su motor

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Mercedes identifica el origen de sus problemas de fiabilidad en su motor

Moto2 en Brno - Alonso lidera una Práctica detenida con bandera roja - Resultados y resumen

Moto2
Moto2 en Brno - Alonso lidera una Práctica detenida con bandera roja - Resultados y resumen

Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Fórmula 1
GP de Austria
Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más