El mánager de Verstappen pone fecha a la decisión sobre su futuro en F1

El futuro de Max Verstappen vuelve a acelerar. Aunque el tetracampeón del mundo ha evitado alimentar los rumores durante los últimos meses y continúa repitiendo públicamente su compromiso con Red Bull, las especulaciones sobre su próximo movimiento siguen creciendo a medida que avanza la temporada 2026.

Mercedes continúa apareciendo como el principal destino en cualquier conversación de paddock. No tanto por negociaciones confirmadas, sino por una realidad difícil de ignorar: la escudería alemana dispone actualmente del coche de referencia de la parrilla, mientras que Red Bull ha pasado de dominar la Fórmula 1 a perseguir a sus rivales.

En medio de ese escenario, Raymond Vermeulen, representante de Verstappen, ha puesto algo de luz sobre la situación en declaraciones a Sport Bild. Y lo ha hecho dejando claro cuál es la prioridad absoluta del neerlandés.

"Max quiere terminar su carrera en Red Bull", afirmó. Sin embargo, inmediatamente añadió el matiz que explica gran parte de las dudas que rodean al campeón: "Pero siempre debe tener la oportunidad de luchar por victorias. Esa es la máxima prioridad de Max, ganar".

La frase resume perfectamente el momento actual. Verstappen mantiene una relación especial con Red Bull, el equipo que apostó por él siendo adolescente y con el que ha conquistado cuatro títulos mundiales. Pero también ha demostrado durante toda su carrera que su paciencia tiene un límite cuando siente que no dispone de las herramientas necesarias para pelear por triunfos.

Por eso, aunque su contrato se extiende hasta finales de 2028, las conocidas cláusulas de rendimiento siguen formando parte de la conversación.

"Tenemos contrato hasta 2028. Por supuesto, existen cláusulas de rescisión, siempre las ha habido. Pero nunca hemos ejercido ninguna. Al contrario, siempre hemos sido leales y lo seguiremos siendo", explicó Vermeulen.

Una decisión que puede mover toda la parrilla

Más allá de reafirmar el vínculo con Red Bull, lo más llamativo de sus declaraciones fue el plazo que manejan para resolver la situación.

"Queremos tomar una decisión rápidamente para que todos sepan a qué atenerse, posiblemente incluso antes del parón estival".

La frase cobra especial relevancia porque el mercado de pilotos de cara a 2027 podría depender en gran medida de lo que haga Verstappen. Varios nombres importantes terminan contrato en los próximos meses y cualquier movimiento del neerlandés tendría un efecto dominó sobre buena parte de la parrilla.

Mientras tanto, Red Bull mantiene el optimismo. Laurent Mekies aseguró recientemente que confía en que Verstappen complete su contrato y considera que los cambios aprobados para los reglamentos de motores de 2027 y 2028 van en la dirección correcta para convencer al campeón de seguir en la Fórmula 1.

El propio Verstappen se mostró satisfecho hace unas semanas con las modificaciones impulsadas por la FIA, aunque reconoció que habría preferido medidas todavía más profundas.

Sin embargo, más allá de reglamentos, cláusulas o rumores de Mercedes, las palabras de Vermeulen dejan una idea clara: la decisión no se demorará mucho más. Y cuando llegue, podría convertirse en la pieza que termine de definir el futuro de toda la parrilla.