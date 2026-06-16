Alonso avisa a Aston: "Hay que ver resultados, ya tuvimos mejoras que no funcionaron"

Aston Martin lleva meses mirando al horizonte. Mientras los fines de semana se acumulan entre abandonos, problemas de rendimiento y una falta de competitividad cada vez más evidente, dentro del equipo hay una fecha marcada en rojo: la llegada de las grandes mejoras previstas para la segunda mitad de la temporada.

Fernando Alonso también mira hacia allí. No le queda otra. El AMR26 ha confirmado carrera tras carrera que está lejos de donde el equipo esperaba y Barcelona fue probablemente el mejor ejemplo. Último en clasificación, abandonado en carrera y sin ritmo para luchar siquiera con los equipos de la zona media, el asturiano volvió a marcharse del circuito sabiendo que las soluciones no llegarán de inmediato.

Por eso toda la esperanza de Aston Martin está depositada en el futuro. En las actualizaciones que prepara el equipo, en el trabajo de Adrian Newey, en el nuevo túnel de viento y también en la posibilidad de que Honda encuentre más rendimiento gracias al ADUO. Sin embargo, Alonso dejó claro que una cosa es esperar mejoras y otra muy distinta dar por hecho que funcionarán.

"Tenemos esperanzas para la segunda parte del año, con las mejoras, de poder ser un poco más competitivos", explicó.

La frase encaja con el discurso habitual de Aston Martin durante toda la temporada. Lo interesante llegó después.

"También necesitamos ver resultados. Al final, tenemos que comprobar que algunas de las actualizaciones hacen que el coche sea más rápido".

El recuerdo de un pasado incómodo

La reflexión de Alonso no parece casual. El bicampeón ha vivido suficientes ciclos de desarrollo en Fórmula 1 como para saber que las actualizaciones no siempre funcionan como indican los simuladores.

Y Aston Martin tiene ejemplos recientes.

Durante 2023, el equipo sorprendió al mundo con uno de los mejores coches de la parrilla en el arranque del campeonato. Alonso acumuló podios y llegó a situarse regularmente entre los candidatos a pelear con Red Bull. Sin embargo, a medida que avanzó la temporada, las mejoras fueron llegando y el rendimiento no acompañó. Algunos paquetes no dieron el salto esperado y el equipo acabó perdiendo terreno frente a sus rivales.

Por eso Alonso prefirió mantener los pies en el suelo. "En los últimos años también hemos tenido algunas mejoras que no hicieron que el coche fuera realmente tan rápido como queríamos".

La frase resume perfectamente el momento que atraviesa Aston Martin. Hay ilusión. Hay confianza en las nuevas herramientas del equipo. Hay confianza en Newey. Pero también existe la experiencia suficiente para saber que ninguna actualización garantiza resultados por sí sola.

Mucho más que unas décimas

Las próximas evoluciones no solo pueden marcar el rumbo de la temporada. También pueden influir en decisiones mucho más importantes.

Alonso ha repetido durante los últimos meses que tomará una decisión sobre su futuro alrededor del verano. Su continuidad en la Fórmula 1 más allá de 2026 sigue abierta y buena parte de las expectativas del proyecto pasan precisamente por comprobar si Aston Martin es capaz de convertir toda la inversión realizada en rendimiento real sobre la pista.

Mientras tanto, el mensaje dentro del equipo sigue siendo el mismo: mantenerse unidos y seguir trabajando.

"Ese punto en Mónaco demuestra que no nos rendimos incluso estando al final de la parrilla", recordó Alonso.

La esperanza sigue viva en Silverstone. Pero el propio Alonso se encargó de recordar algo que a veces se olvida en la Fórmula 1 moderna: las promesas no suman puntos. Las mejoras, para cambiar una temporada, primero tienen que demostrar que funcionan.