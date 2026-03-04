¡Un sancionado incluso antes de empezar la F1 2026! ¿Cómo es posible?

Tras un año completo sin ser titular en Fórmula 1, Valtteri Bottas volverá al campeonato con el nuevo equipo de la parrilla, Cadillac. ¿Su regalo por volver a la categoría reina? ¡Una penalización de cinco puestos en la parrilla del Gran Premio de Australia!

Pero, se preguntarán, ¿por qué un piloto que no ha pisado un asiento en F1 desde finales de 2024 tiene asegurada una penalización cuando la temporada 2026 ni siquiera ha empezado ?

Es sencillo: en su última carrera, Valtteri Bottas cometió una infracción. El finlandés, que entonces era piloto del equipo Stake Sauber - que entretanto se ha convertido en el equipo oficial de Audi-, estaba luchando con Kevin Magnussen, entonces piloto de Haas, en el Gran Premio de Abu Dabi.

Un "grave error de juicio" por parte de Bottas

En la vuelta 31, cuando el danés tomaba ventaja sobre el finlandés, este último falló estrepitosamente al frenar en la curva 6. Al bloquear las ruedas y no poder girar el coche, Bottas embistió al Haas de Magnussen.

Como era de esperar, dada la ausencia total de circunstancias atenuantes, los comisarios no fueron indulgentes con Bottas, a quien consideraban reincidente, ya que había estado involucrado en otro incidente anteriormente en la carrera, por el que ya había sido sancionado con 10 segundos de stop and go y dos puntos en su superlicencia, con el Red Bull de Sergio Pérez.

En su decisión sobre el choque con Magnussen, los comisarios escribieron: "El coche nº 77 se encontraba por dentro respecto al coche nº 20 al acercarse a la curva 6, calculó muy mal su frenada y colisionó con el coche nº 20, que abordaba la curva por la trayectoria normal".

"Dado que el coche nº 77 abandonó, los comisarios decidieron que se justificaba una penalización en la parrilla de salida, equivalente a un drive-through [un paso por boxes sin detenerse, nota del editor], y que se debían imponer tres puntos de penalización debido al grave error de juicio del piloto".

Un drive-through convertido en una penalización de cinco puestos en la parrilla... "para la próxima carrera en la que participe el piloto", precisaba el documento de sanción. Y, al no haber corrido en 2025, pero con su regreso en 2026, esa primera carrera será el GP de Australia de este fin de semana.

Aunque Bottas seguramente no espera nada mejor que las últimas filas, en una escudería Cadillac que tiene mucho que aprender, corre el riesgo de salir desde la última posición, lo que quizá no sea tarea fácil dada la necesidad de poner a punto el turbo de los monoplazas de nueva generación en la salida.