¡Un sancionado incluso antes de empezar la F1 2026! ¿Cómo es posible?
Antes incluso de haber disputado un solo metro en competición esta temporada y sin haber corrido ni un solo segundo en la F1, ya hay un sancionado para el GP de Australia 2026.
Tras un año completo sin ser titular en Fórmula 1, Valtteri Bottas volverá al campeonato con el nuevo equipo de la parrilla, Cadillac. ¿Su regalo por volver a la categoría reina? ¡Una penalización de cinco puestos en la parrilla del Gran Premio de Australia!
Pero, se preguntarán, ¿por qué un piloto que no ha pisado un asiento en F1 desde finales de 2024 tiene asegurada una penalización cuando la temporada 2026 ni siquiera ha empezado ?
Es sencillo: en su última carrera, Valtteri Bottas cometió una infracción. El finlandés, que entonces era piloto del equipo Stake Sauber - que entretanto se ha convertido en el equipo oficial de Audi-, estaba luchando con Kevin Magnussen, entonces piloto de Haas, en el Gran Premio de Abu Dabi.
Un "grave error de juicio" por parte de Bottas
En la vuelta 31, cuando el danés tomaba ventaja sobre el finlandés, este último falló estrepitosamente al frenar en la curva 6. Al bloquear las ruedas y no poder girar el coche, Bottas embistió al Haas de Magnussen.
Como era de esperar, dada la ausencia total de circunstancias atenuantes, los comisarios no fueron indulgentes con Bottas, a quien consideraban reincidente, ya que había estado involucrado en otro incidente anteriormente en la carrera, por el que ya había sido sancionado con 10 segundos de stop and go y dos puntos en su superlicencia, con el Red Bull de Sergio Pérez.
En su decisión sobre el choque con Magnussen, los comisarios escribieron: "El coche nº 77 se encontraba por dentro respecto al coche nº 20 al acercarse a la curva 6, calculó muy mal su frenada y colisionó con el coche nº 20, que abordaba la curva por la trayectoria normal".
"Dado que el coche nº 77 abandonó, los comisarios decidieron que se justificaba una penalización en la parrilla de salida, equivalente a un drive-through [un paso por boxes sin detenerse, nota del editor], y que se debían imponer tres puntos de penalización debido al grave error de juicio del piloto".
Un drive-through convertido en una penalización de cinco puestos en la parrilla... "para la próxima carrera en la que participe el piloto", precisaba el documento de sanción. Y, al no haber corrido en 2025, pero con su regreso en 2026, esa primera carrera será el GP de Australia de este fin de semana.
Aunque Bottas seguramente no espera nada mejor que las últimas filas, en una escudería Cadillac que tiene mucho que aprender, corre el riesgo de salir desde la última posición, lo que quizá no sea tarea fácil dada la necesidad de poner a punto el turbo de los monoplazas de nueva generación en la salida.
Comparte o guarda este artículo
Cadillac confirma las primeras mejoras para su estreno en la F1 en Australia
Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!
¿Qué sería alcanzar el éxito para Cadillac en la F1 2026?
Cadillac rinde tributo a Andretti con el nombre de su coche para la F1 2026
Coulthard explica por qué duda del regreso de Checo Pérez a la F1
¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!
Últimas noticias
DAZN F1 presenta su temporada 2026: periodistas, programación y precios
¡Un sancionado incluso antes de empezar la F1 2026! ¿Cómo es posible?
Así fue el debut de Fernando Alonso en F1 en 2001: caótico
La F1 suspende el toque de queda como consecuencia de la guerra en Oriente Medio
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios