DAZN F1 presenta su temporada 2026: periodistas, programación y precios

Está a punto de arrancar la temporada 2026 de Fórmula 1, y un año más, DAZN F1 tiene en exclusiva los derechos de retransmisión en España. Ahora, la compañía ha revelado cómo será su programación este curso, qué categorías ofrece y cuáles serán las voces.

DAZN F1 emitirá todos los entrenamientos libres, clasificaciones y carreras (también las sprint) de la temporada 2026 de Fórmula 1, así como la clasificación y carreras de la F2, F3 y la Porsche Supercup, empezando desde este fin de semana en Australia. Pero además, para tener DAZN F1 hay que contratar el Plan Motor, que incluye MotoGP, WSBK, NASCAR y más.

Narrador y comentaristas de la Fórmula 1 2026 en DAZN F1

DAZN F1 mantiene su equipo de comentaristas para los grandes premios de Fórmula 1, con Antonio Lobato como narrador, y Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como comentaristas y analistas (continúa el llamado 'Trío Calavera'.

En la mayoría de carreras estará en el pitlane y el paddock Tomás Slafer, y se espera que en algún momento de la temporada Melissa Jiménez (que junto a Fernando Alonso espera un hijo) vuelva a los circuitos. Un equipo en la pista que se irá alternando y por el que pasarán también Diego Campoy, Roldán Rodríguez, Christine GZ y Pablo Lorente.

En las categorías soporte, la F2 y la F3, seguirán siendo Cristian Mestres y Javi Quilón el narrador y comentarista.

Programación especial de DAZN F1

Además de las carreras, en DAZN F1 esta temporada 2026 se mantienen sus programas 'Box, box', como previo los viernes de gran premio, y 'Código F1', como post los lunes después de cada carrera.

Durante algunas carreras, nuevamente seguirá el formato 'F1 Kids', las retransmisiones adaptadas a los niños, con grafismos, imágenes y narraciones específicas para los aficionados más pequeños.

Y por último, los usuarios seguirán podiendo participar en la FanZone para comentar en directo y ser partícipes de encuestas.

¿Cuánto vale ver la F1, MotoGP y todo el motor en DAZN?

DAZN sigue siendo la dueña en exclusiva de los derechos de retransmisión de la F1 y MotoGP en España, y su paquete o mejor dicho 'plan Motor', que contiene las dos categorías reinas del automovilismo y motociclismo pero también NASCAR, F2, F3, Moto2, Moto3 y más (el WSBK, S-CER, DTM, Harley-Davidson Bagger World Cup, F1 Academy...), tiene un precio de 29,99€ al mes si prefieres ir mes a mes, o de 164,99 € todo el año en un precio único, o de 14,99€ al mes si te suscribes anualmente pero haces pago fraccionado.

Esos son los precios generales, pero las personas de entre 18 y 30 años pueden contratar la Tarifa Joven -30 de DAZN, que supone un descuento del 30% respecto a la tarifa estándar en las modalidades mensual y anual con pago fraccionado.

Además, contratar el Plan Motor de DAZN también da acceso a los canales Eurosport 1 y 2 (donde por ejemplo podrás ver la Fórmula E) y Red Bull TV.