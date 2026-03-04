DAZN F1 presenta su temporada 2026: periodistas, programación y precios
DAZN F1 presentó su programación para la temporada 2026 de F1, sus voces de periodistas que narrarán y comentarán, sus precios y más.
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Está a punto de arrancar la temporada 2026 de Fórmula 1, y un año más, DAZN F1 tiene en exclusiva los derechos de retransmisión en España. Ahora, la compañía ha revelado cómo será su programación este curso, qué categorías ofrece y cuáles serán las voces.
DAZN F1 emitirá todos los entrenamientos libres, clasificaciones y carreras (también las sprint) de la temporada 2026 de Fórmula 1, así como la clasificación y carreras de la F2, F3 y la Porsche Supercup, empezando desde este fin de semana en Australia. Pero además, para tener DAZN F1 hay que contratar el Plan Motor, que incluye MotoGP, WSBK, NASCAR y más.
Narrador y comentaristas de la Fórmula 1 2026 en DAZN F1
DAZN F1 mantiene su equipo de comentaristas para los grandes premios de Fórmula 1, con Antonio Lobato como narrador, y Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como comentaristas y analistas (continúa el llamado 'Trío Calavera'.
En la mayoría de carreras estará en el pitlane y el paddock Tomás Slafer, y se espera que en algún momento de la temporada Melissa Jiménez (que junto a Fernando Alonso espera un hijo) vuelva a los circuitos. Un equipo en la pista que se irá alternando y por el que pasarán también Diego Campoy, Roldán Rodríguez, Christine GZ y Pablo Lorente.
En las categorías soporte, la F2 y la F3, seguirán siendo Cristian Mestres y Javi Quilón el narrador y comentarista.
Programación especial de DAZN F1
Además de las carreras, en DAZN F1 esta temporada 2026 se mantienen sus programas 'Box, box', como previo los viernes de gran premio, y 'Código F1', como post los lunes después de cada carrera.
Durante algunas carreras, nuevamente seguirá el formato 'F1 Kids', las retransmisiones adaptadas a los niños, con grafismos, imágenes y narraciones específicas para los aficionados más pequeños.
Y por último, los usuarios seguirán podiendo participar en la FanZone para comentar en directo y ser partícipes de encuestas.
¿Cuánto vale ver la F1, MotoGP y todo el motor en DAZN?
DAZN sigue siendo la dueña en exclusiva de los derechos de retransmisión de la F1 y MotoGP en España, y su paquete o mejor dicho 'plan Motor', que contiene las dos categorías reinas del automovilismo y motociclismo pero también NASCAR, F2, F3, Moto2, Moto3 y más (el WSBK, S-CER, DTM, Harley-Davidson Bagger World Cup, F1 Academy...), tiene un precio de 29,99€ al mes si prefieres ir mes a mes, o de 164,99 € todo el año en un precio único, o de 14,99€ al mes si te suscribes anualmente pero haces pago fraccionado.
Esos son los precios generales, pero las personas de entre 18 y 30 años pueden contratar la Tarifa Joven -30 de DAZN, que supone un descuento del 30% respecto a la tarifa estándar en las modalidades mensual y anual con pago fraccionado.
Además, contratar el Plan Motor de DAZN también da acceso a los canales Eurosport 1 y 2 (donde por ejemplo podrás ver la Fórmula E) y Red Bull TV.
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
DAZN F1 presenta su temporada 2026: periodistas, programación y precios
¡Un sancionado incluso antes de empezar la F1 2026! ¿Cómo es posible?
Así fue el debut de Fernando Alonso en F1 en 2001: caótico
La F1 suspende el toque de queda como consecuencia de la guerra en Oriente Medio
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios