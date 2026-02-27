Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

La nueva era de la Fórmula 1 empieza el próximo fin de semana con el GP de Australia que dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026 entre el 6 y el 8 de marzo. Apunta aquí los horarios de cada sesión, con clasificación el sábado y carrera el domingo, cómo puedes verlo en directo por la tele, y mucho más.

Horarios del GP de Australia de F1 2026 en España

Sesión Día Hora Entrenamientos Libres 1 Viernes 6 de marzo 02:30h Entrenamientos Libres 2 Viernes 6 de marzo 06:00h Entrenamientos Libres 3 Sábado 6 de marzo 02:30h Clasificación Sábado 7 de marzo 06:00h Carrera (58 vueltas) Domingo 8 de marzo 05:00h

Puesto que hay diez horas de diferencia entre Australia y España, el GP de Australia de F1 arrancará en la madrugada del jueves al viernes de España, con una primera FP1 que será a las 02:30h en España y que de hecho empezará el jueves a las 19:30h de México y a las 22:30h de Argentina. Luego, la FP2 será a las 06:00h de España, mientras que en México aún serán las 23:00h del jueves y en Argentina ya las 02:00h del viernes. La FP3 tiene los mismos horarios que la FP1 el día siguiente, es decir, 02:00h del sábado en España, 19:30h del viernes en México y 22:30h del viernes en Argentina.

La clasificación del GP de Australia de F1 2026 es el sábado a las seis de la mañana en España, cuando aún sea viernes a las 23:00h de la noche en México o en la madrugada, a las 02:00h de la mañana, en Argentina.

La carrera del GP de Australia de F1 2026 es el domingo a las cinco de la madrugada en España, a la 01:00h de la madrugada en Argentina o cuando sean las 22:00h del sábado por la noche en México.

Horarios del GP de Australia de F1 2026 en Latam

Sesión y día Hora Entrenamientos Libres 1 Jueves 5 de marzo 19:30h México 20:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 21:30h Venezuela y ,Bolivia 22:30h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Entrenamientos Libres 2 Jueves 5 de marzo y viernes 6 de marzo 23:00h del jueves en México

00:00h del jueves al viernes en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 01:00h Venezuela y Bolivia 02:00h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Entrenamientos Libres 3 Viernes 6 de marzo 19:30h México 20:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 21:30h Venezuela y ,Bolivia 22:30h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Clasificación Viernes 6 de marzo y sábado 7 de marzo 23:00h del viernes en México 00:00h del viernes al sábado en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 01:00h del sábado en Venezuela y Bolivia 02:00h del sábado en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Carrera (58 vueltas) Sábado 7 de marzo y domingo 8 de marzo 22:00h del sábado México 23:00h del sábado Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 00:00h Venezuela y Bolivia 01:00h del domingo en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Por si te lo preguntas, en Australia hay diez horas más que en España, 17 horas más que México o 14 horas más que en Argentina.

Cómo ver por la TV el GP de Australia de F1 2026 en España y Latam

Países Dónde ver por la TV el GP de Australia de F1 España DAZN F1 Costa Rica Guatemala Nicaragua ESPN en Disney + Colombia Perú Ecuador Panamá ESPN en Disney + México Sky Sports en Izzi y Sky Venezuela Bolivia Paraguay ESPN en Disney + Chile ESPN en Disney + Argentina Uruguay ESPN en Disney + o FOX Sports Argentina

*En toda Latinoamérica, además de estos canales de TV, se puede contratar el servicio de la propia categoría, F1TV, no disponible en España.

Así es el Albert Park, circuito del GP de Australia de F1

Desde 1996, el circuito de Albert Park en Melbourne es donde se disputa el GP de Australia, que en muchas ocasiones ha sido además el primer circuito de cada temporada. Antes del Albert Park, Adelaide, que en 2027 llegará a MotoGP, acogió 11 ediciones de la F1 en Australia.

El de Albert Park es un trazado semipermanente o semiurbano donde ya se han disputado 28 ediciones del GP de Australia de F1, todas desde 1996 menos 2020 (aunque estuvo a punto) y 2021 por la pandemia de COVID-19. Debe su nombre al lago Albert Park, al sur de la ciudad de Melbourne, y desde 2022 sufrió ciertos retoques en su diseño y en la renovación del pitlane.

Datos y cifras del GP de Australia de F1 y su circuito Albert Park

Carrera GP de Australia Ciudad Melbourne Pista Circuito Albert Park Longitud de la pista 5.278 km Distancia de carrera 58 vueltas /307,574 km Sentido de la marcha En sentido de las agujas del reloj Curvas 14 (5 a Izquierdas, 9 a Derechas) Lugar de la Pole Position Derecha

Qué pilotos han ganado en Australia, han conseguido poles y podios

Michael Schumacher ganó cuatro de las 39 ediciones del GP de Australia, como piloto con mejor palmarés allí, todas en el circuito de Albert Park. De los pilotos en activo, Lewis Hamilton ganó dos veces en Australia (2008 y 2015), y Fernando Alonso (2006), Valtteri Bottas (2019), Charles Leclerc (2022), Max Verstappen (2023), Carlos Sainz (2024) y Lando Norris (2025), una. En cuanto a podios, nadie tiene más en Australia que Lewis Hamilton, con diez, mientras que Alonso hizo seis, Verstappen tres, Bottas, Norris, Leclerc y George Russell dos, y Sergio Pérez y Carlos Sainz, un podio.

En poles también domina Lewis Hamilton en Australia, con ocho pole position, superando en dos a Ayrton Senna. De los pilotos en activo, Verstappen tiene dos poles en Australia y Leclerc y Norris (la última), una.

Todas las estadísticas del GP de Australia de F1: Fórmula 1 Qué pilotos han ganado en Australia F1: poles, vueltas rápidas, podios etc

¿A cuántas vueltas se disputa la carrera de F1 en Australia?

La carrera del Gran Premio Australia de F1 2026 es a 58 vueltas al circuito Albert Park de Melbourne, y dada su longitud, la carrera allí consta de 307,5 kilómetros. La duración del GP de Australia de F1 sin grandes pausas de bandera roja o similares suele ser de entre una hora y 20 minutos o una hora y media, pero con el reglamento 2026, es una incógnita.

Qué pilotos disputan el GP de Australia de F1 2026

Por primera vez desde 2014, la parrilla de la F1 en Australia tendrá 22 coches y 11 equipos, con obviamente 22 pilotos. Estos serán