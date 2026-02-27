Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Fórmula 1
GP de Australia
Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

MotoGP
GP de Tailandia
Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar

Fórmula 1
Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar
Previo
Fórmula 1 GP de Australia

Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Empieza la temporada 2026 de F1 con el GP de Australia que obliga a madrugar en España. Mira a qué hora es clasificación, carrera y cómo ver el inicio del mundial.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Erick W. Rasco / Sports Illustrated via Getty Images

La nueva era de la Fórmula 1 empieza el próximo fin de semana con el GP de Australia que dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026 entre el 6 y el 8 de marzo. Apunta aquí los horarios de cada sesión, con clasificación el sábado y carrera el domingo, cómo puedes verlo en directo por la tele, y mucho más.

Australia Horarios del GP de Australia de F1 2026 en España Spain

Sesión Día Hora

Entrenamientos Libres 1 

 Viernes 6 de marzo 02:30h

Entrenamientos Libres 2

 Viernes 6 de marzo 06:00h

Entrenamientos Libres 3 

Sábado 6 de marzo

 02:30h

Clasificación

Sábado 7 de marzo

 06:00h

Carrera (58 vueltas)

Domingo 8 de marzo

 05:00h

Puesto que hay diez horas de diferencia entre Australia y España, el GP de Australia de F1 arrancará en la madrugada del jueves al viernes de España, con una primera FP1 que será a las 02:30h en España y que de hecho empezará el jueves a las 19:30h de México y a las 22:30h de Argentina. Luego, la FP2 será a las 06:00h de España, mientras que en México aún serán las 23:00h del jueves y en Argentina ya las 02:00h del viernes. La FP3 tiene los mismos horarios que la FP1 el día siguiente, es decir, 02:00h del sábado en España, 19:30h del viernes en México y 22:30h del viernes en Argentina.

La clasificación del GP de Australia de F1 2026 es el sábado a las seis de la mañana en España, cuando aún sea viernes a las 23:00h de la noche en México o en la madrugada, a las 02:00h de la mañana, en Argentina.

La carrera del GP de Australia de F1 2026 es el domingo a las cinco de la madrugada en España, a la 01:00h de la madrugada en Argentina o cuando sean las 22:00h del sábado por la noche en México.

Australia Horarios del GP de Australia de F1 2026 en Latam Argentina Mexico

Sesión y día Hora

Entrenamientos Libres 1

Jueves 5 de marzo

 19:30h México

20:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

21:30h Venezuela y ,Bolivia

22:30h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Entrenamientos Libres 2

Jueves 5 de marzo y viernes 6 de marzo

 23:00h del jueves en México

00:00h del jueves al viernes en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

01:00h Venezuela y Bolivia

02:00h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Entrenamientos Libres 3

Viernes 6 de marzo 

 

 

 19:30h México

20:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

21:30h Venezuela y ,Bolivia

22:30h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Clasificación

Viernes 6 de marzo y sábado 7 de marzo

23:00h del viernes en México

00:00h del viernes al sábado en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

01:00h del sábado en Venezuela y Bolivia

02:00h del sábado en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Carrera (58 vueltas)

Sábado 7 de marzo y domingo 8 de marzo

22:00h del sábado México

23:00h del sábado Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

00:00h Venezuela y Bolivia

01:00h del domingo en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Por si te lo preguntas, en Australia hay diez horas más que en España, 17 horas más que México o 14 horas más que en Argentina.

Cómo ver por la TV el GP de Australia de F1 2026 en España y Latam

Países

Dónde ver por la TV el GP de Australia de F1

España

DAZN F1

Costa Rica

Guatemala

Nicaragua

ESPN en Disney +

Colombia

Perú

Ecuador

Panamá

ESPN en Disney +

México

Sky Sports en Izzi y Sky

Venezuela

Bolivia

Paraguay

ESPN en Disney +

Chile

ESPN en Disney +

Argentina

Uruguay

ESPN en Disney + o FOX Sports Argentina

*En toda Latinoamérica, además de estos canales de TV, se puede contratar el servicio de la propia categoría, F1TV, no disponible en España.

 
Mira más:

Así es el Albert Park, circuito del GP de Australia de F1

Desde 1996, el circuito de Albert Park en Melbourne es donde se disputa el GP de Australia, que en muchas ocasiones ha sido además el primer circuito de cada temporada. Antes del Albert Park, Adelaide, que en 2027 llegará a MotoGP, acogió 11 ediciones de la F1 en Australia.

El de Albert Park es un trazado semipermanente o semiurbano donde ya se han disputado 28 ediciones del GP de Australia de F1, todas desde 1996 menos 2020 (aunque estuvo a punto) y 2021 por la pandemia de COVID-19. Debe su nombre al lago Albert Park, al sur de la ciudad de Melbourne, y desde 2022 sufrió ciertos retoques en su diseño y en la renovación del pitlane.

Datos y cifras del GP de Australia de F1 y su circuito Albert Park

Carrera GP de Australia Australia
Ciudad

Melbourne
Pista

Circuito Albert Park
Longitud de la pista 5.278 km
Distancia de carrera 58 vueltas /307,574 km
Sentido de la marcha En sentido de las agujas del reloj
Curvas 14 (5 a Izquierdas, 9 a Derechas)
Lugar de la Pole Position Derecha

Qué pilotos han ganado en Australia, han conseguido poles y podios

Michael Schumacher ganó cuatro de las 39 ediciones del GP de Australia, como piloto con mejor palmarés allí, todas en el circuito de Albert Park. De los pilotos en activo, Lewis Hamilton ganó dos veces en Australia (2008 y 2015), y Fernando Alonso (2006), Valtteri Bottas (2019), Charles Leclerc (2022), Max Verstappen (2023), Carlos Sainz (2024) y Lando Norris (2025), una. En cuanto a podios, nadie tiene más en Australia que Lewis Hamilton, con diez, mientras que Alonso hizo seis, Verstappen tres, Bottas, Norris, Leclerc y George Russell dos, y Sergio Pérez y Carlos Sainz, un podio.

En poles también domina Lewis Hamilton en Australia, con ocho pole position, superando en dos a Ayrton Senna. De los pilotos en activo, Verstappen tiene dos poles en Australia y Leclerc y Norris (la última), una.

Todas las estadísticas del GP de Australia de F1:

¿A cuántas vueltas se disputa la carrera de F1 en Australia?

La carrera del Gran Premio Australia de F1 2026 es a 58 vueltas al circuito Albert Park de Melbourne, y dada su longitud, la carrera allí consta de 307,5 kilómetros. La duración del GP de Australia de F1 sin grandes pausas de bandera roja o similares suele ser de entre una hora y 20 minutos o una hora y media, pero con el reglamento 2026, es una incógnita.

Qué pilotos disputan el GP de Australia de F1 2026

Por primera vez desde 2014, la parrilla de la F1 en Australia tendrá 22 coches y 11 equipos, con obviamente 22 pilotos. Estos serán

Equipo de F1 Piloto Piloto 
Germany Mercedes United Kingdom George Russell  Italy Andrea Kimi Antonelli
Austria Red Bull Netherlands Max Verstappen  France Isack Hadjar
United Kingdom McLaren F1 United Kingdom Lando Norris  Australia Oscar Piastri 
United Kingdom Aston Martin Spain Fernando Alonso  Canada Lance Stroll
France Alpine France Pierre Gasly Argentina Franco Colapinto
Italy Ferrari Monaco Charles Leclerc United Kingdom Lewis Hamilton 
Italy  Racing Bulls

New Zealand Liam Lawson

 United Kingdom Arvid Lindblad
Germany Audi  Germany Nico Hulkenberg Brazil Gabriel Bortoleto
United States Haas United Kingdom Oliver Bearman France Esteban Ocon
United Kingdom Williams Thailand Alex Albon  Spain Carlos Sainz
United States Cadillac Mexico Sergio Pérez Finland Valtteri Bottas

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar
Siguiente artículo Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar

Fórmula 1
Fórmula 1
Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar

Renault España presenta su ambicioso programa de competición 2026

Otros rallies
Otros rallies
Renault España presenta su ambicioso programa de competición 2026

Peugeot presenta una rompedora decoración para su Hypercar 9X8 de WEC y Le Mans

WEC
WEC
Peugeot presenta una rompedora decoración para su Hypercar 9X8 de WEC y Le Mans
Más de
Fernando Alonso

La condición de Alonso para disputar las 24 Horas de Le Mans con Verstappen y Vettel

Fórmula 1
Fórmula 1
La condición de Alonso para disputar las 24 Horas de Le Mans con Verstappen y Vettel

Sainz desvela conversaciones con Alonso sobre sus problemas antes de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Sainz desvela conversaciones con Alonso sobre sus problemas antes de la F1 2026

La nueva era de la F1 empieza ahora: 9 historias que queremos ver en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
La nueva era de la F1 empieza ahora: 9 historias que queremos ver en 2026
Más de
McLaren

Por qué los clientes de Mercedes pueden esperar un pequeño impulso en Melbourne

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Por qué los clientes de Mercedes pueden esperar un pequeño impulso en Melbourne

Tras perder la batalla política sobre el motor, Ferrari apuesta a la aerodinámica

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Tras perder la batalla política sobre el motor, Ferrari apuesta a la aerodinámica

Mercedes y Ferrari son "los equipos a batir", creen en McLaren F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Mercedes y Ferrari son "los equipos a batir", creen en McLaren F1

Últimas noticias

Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Fórmula 1
GP de Australia
Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

MotoGP
GP de Tailandia
Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"