Sainz: "Es mi último año en Ferrari, no hay nada que perder"

La temporada 2024 de Fórmula 1 será la última para Carlos Sainz dentro del equipo Ferrari a pesar de su buen estado de forma tras sumar tres podios en las tres citas en las que participó. El español abrió el curso con una tercera posición en el Gran Premio de Bahrein, antes de verse obligado a pasar por quirófano de urgencia por una apendicitis para regresar de manera heroica con una victoria en el Gran Premio de Australia.

En el Gran Premio de Japón consiguió de nuevo estar a la estela de los todopoderosos Red Bull, a quienes ve que se pueden batir si en Maranello trabajan adecuadamente el desarrollo. Sin embargo, no tiene miedo a arriesgar por ser su último baile con los del Cavallino Rampante antes de que lo cambien por Lewis Hamilton en 2025: "Creo que [Red Bull] va a tener ventaja en el primer tercio de la temporada hasta que traigamos una o dos mejoras que nos hagan luchar contra ellos de forma más consistente, pero para entonces quizá sea un poco tarde en el campeonato".

"Mientras tanto, ¡necesitamos más Australias! Lo que no veo es que Red Bull, como equipo, cometa esos errores muy a menudo, no", dijo como referencia al abandono de Max Verstappen por la fiabilidad. "Una pena, porque también me perdí una carrera, que tanto para la escudería como para mí, podría ser costoso en el campeonato".

"Estamos compitiendo con una carrera menos, pero al mismo tiempo, vamos a dar lo mejor de nosotros. También es mi último año en Ferrari, así que sí, no hay nada que perder, y lo intentaremos todo para remontar", aseguró Carlos Sainz, quien también pudo disfrutar de estar cada vez más cerca de los campeones del mundo.

Cuando se le preguntó si era satisfactorio estar a menos distancia de Red Bull, respondió: "Sí, muy satisfactorio, hemos mejorado exactamente el coche en los lugares que queríamos mejorarlo, y Suzuka lo demuestra. Aún así, en lugares como Suzuka, no somos tan rápidos como los Red Bull, que es el objetivo, pero en cuanto introduzcamos una buena mejora en el coche que vaya en la dirección correcta, esperemos que nos pueda acercar".

"Hemos mejorado en todas partes, especialmente en el ritmo de carrera. También nos permite tener más flexibilidad estratégica, que el año pasado no teníamos", explicó. "Me permite ir hacia delante en las carreras y, en lugar de mirar por los retrovisores todo el tiempo, compensar con la estrategia y luego adelantar a la gente, que es algo que la temporada pasada no estaba, así que estoy contento y me hace disfrutar más de las carreras".

Al de Ferrari se le puso sobre la mesa cómo fue el cambio en tan solo seis meses en un SF-24 que dio pasos de gigante: "Simplemente hemos mejorado el coche. Y sí, la gente también podría pensar que estoy en un mejor momento de pilotaje y todo eso, pero la realidad es que en la Fórmula 1, un monoplaza es muy importante, tener un buen coche".

"Estoy conduciendo a un alto nivel, pero al mismo tiempo, tener un monoplaza que te permite ir un poco más al límite, te deja estar un poco más cerca en aire sucio y jugar un poco más con la estrategia, solo te permite brillar un poco más, y es por eso que es importante en la carrera de un piloto también estar en un [buen] coche, porque el año pasado parecía que siempre íbamos hacia atrás, siempre defendiendo", afirmó.

"Estábamos fatal con la gestión de los neumáticos y era difícil hacer buenas carreras. Este año, de repente, tres carreras, dos podios, muchos adelantamientos, una victoria", continuó Carlos Sainz resaltando lo que pudo hacer. "Es una imagen completamente diferente. Demuestra que en este deporte eso también es muy importante".

