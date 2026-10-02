A qué hora es la carrera al sprint y la clasificación de MotoGP en Japón (Motegi)

Tras los primeros entrenamientos del viernes, el Gran Premio de Japón de MotoGP seguirá adelante este sábado, 3 de octubre, con la clasificación y la carrera al sprint, la 16ª de la temporada 2026. Por primera vez en muchos meses, habrá que trasnochar y madrugar para seguir dos sesiones clave del fin de semana, la que conforma la parrilla para las dos carreras por disputarse y la que reparte los primeros puntos, con el título en juego. Apunta los horarios y cómo verlo todo en televisión.

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Motegi (Japón)

A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi : a las 03:50h

: a las 03:50h A qué hora es la Q2 de la clasificación del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi: a las 04:15h

La clasificación de MotoGP en Motegi abrirá el fuego real este sábado, 3 de octubre, en el Gran Premio de Japón. Tras los últimos entrenamientos, los Libres 2 de Moto3 (01:40h), Moto2 (02:25h) y MotoGP (03:10h), será el turno de la cronometrada en plena madrugada en España: empezará con la Q1 a las 03:50 horas de la mañana. Como siempre, consistirá en una primera criba de 15 minutos en la que estarán en juego los dos últimos billetes a la Q2 posterior.

Justo después, a las 04:15 horas en España (11:15h en Japón), llegará el turno de la Q2, que durante 15 minutos pondrá la pole en juego para los 12 pilotos participantes, los dos de la Q1 y los 10 más rápidos del viernes.

En 2026, nadie se ha llevado más poles que Marco Bezzecchi, con cuatro (Tailandia, Mugello, Aragón y Misano), por delante de Marc Márquez (Jerez, Balaton Park y Sachsenring) y Jorge Martín (Assen, Silverstone y Austria), con tres; Fabio Di Giannantonio (Brasil y Austin), con dos, y Pecco Bagnaia (Le Mans), Pedro Acosta (Montmeló) y Ai Ogura (Brno), con una.

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Motegi (Japón)

A qué hora es la carrera al sprint del GP de Japón de MotoGP en Motegi: a las 08:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Japón de MotoGP 2026 en Motegi será por la mañana en España: comenzará este sábado, 3 de octubre, a las 08:00 horas para nuestro país (15:00h en territorio local, ya que en Japón son 7 horas más). La prueba corta del fin de semana será a un total de 12 vueltas, la mitad respecto a la carrera larga del domingo.

Tras 15 Sprints, Marc Márquez es el que más ha ganado los sábados en esta temporada, con 6 victorias (Brasil, Jerez, Hungría, Alemania, Aragón y Misano), por delante de Jorge Martín, con 4, y de Raúl Fernández, quien cuenta con dos victorias en su casillero. Además, Pedro Acosta, Alex Márquez y Pecco Bagnaia también han ganado carreras cortas en esta temporada.

Cómo ver por la tele en España el sábado de MotoGP en Japón (clasificación y carrera sprint)

Para ver en directo por televisión desde España la carrera al sprint y la clasificación del Gran Premio de Japón de MotoGP de este sábado en Motegi, encontrarás dos opciones de pago.

Por un lado, DAZN emite en español toda la temporada 2026, con Pablo Juanarena, Izaskun Ruiz, Carles Pérez, Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo, tanto en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos) como en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en diferentes plataformas.

Por otro, también puedes ver MotoGP en el VideoPass, el servicio de streaming del propio campeonato, aunque con comentarios en inglés. Por último, ya sabes que Motorsport.com será siempre tu opción de máxima confianza, con periodistas desplazados a Motegi para contarte todo: retransmisiones en directo, la última hora, noticias, declaraciones y todo lo que necesites saber de primera mano.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP en Motegi

La carrera al sprint de MotoGP en el circuito de Motegi será a un total de 12 vueltas, siendo una pista de 4,8 kilómetros de longitud. Recuerda que, el domingo, la carrera larga del Gran Premio de Japón será al doble de distancia, 24 giros.

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Motegi

La clasificación de Moto2 del GP de Japón en Motegi será la última cronometrada del sábado, aunque por supuesto habrá que madrugar para verla. La Q1 arrancará a las 06:40 horas de la mañana, y la Q2, con la pole en juego, será a las 07:05h.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Motegi

Tras el parón posterior a la clasificación de MotoGP en Motegi, llegará la clasificación de Moto3 del Gran Premio de Japón, que será en plena madrugada en España. La cronometrada de la categoría pequeña comenzará a las 05:45h, primero con la Q1, mientras que la Q2 será a las 06:10h. Recuerda que Máximo Quiles puede ser campeón ya este fin de semana.