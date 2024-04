Las 10 cosas que aprendimos en el GP de Japón 2024 de F1

La carrera delfue muy diferente a todas las anteriores, en la que la estrategia jugó un papel clave por la alta degradación de los neumáticos. Sin embargo, eso no impidió que Max Verstappen dominara para un nuevo doblete de Red Bull, puesto que Sergio Pérez finalizó segundo y Carlos Sainz los acompañó en el podio.

Solo fueron seis meses de diferencia entre la cita del pasado curso y esta, pero pudimos sacar muchas conclusiones. Aquí están las diez cosas que aprendimos en el circuito de Suzuka.

El neerlandés consiguió una nueva victoria después de abandonar en el pasado Gran Premio de Australia por un problema mecánico, y lo hizo con otro dominio aplastante a pesar de que no tenían la seguridad de ser los más rápidos en tandas largas. La bandera roja por elentre Daniel Ricciardo Alexander Albon le permitió retocar su configuración, lo que fue vital para la gestión de los neumáticos y no soltar el liderato.

Max Verstappen se coloca así en una mejor posición para su cuarto título mundial consecutivo, pero lo que también demostró es su capacidad de entendimiento con su ingeniero, Gianpiero Lambiase, y de lo que es capaz cuando puede comentar a sus mecánicos los cambios que prefiere hacer en el coche, aunque.

El cambio en la fecha del Gran Premio de Japón provocó que cambiasen las temperaturas y, por lo tanto, las estrategias, y los pilotos se vieron obligados a pasar por boxes muchas más veces. Eso generó una carrera mucho más interesante, con cambios de posiciones que no se habrían visto si las gomas de Pirelli hubieran aguantado mucho más.

No cambió el dominio de Red Bull al frente, pero sí se pudo disfrutar de unaentre Carlos Sainz, Lando Norris Charles Leclerc por el podio, además decon sus dos coches y la capacidad de resistencia de Fernando Alonso con una increíble primera tanda con el blando.

Aunque los de Milton Keynes se llevaron una nueva victoria, quedarse a 23 segundos de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón 2024 fue una buena noticia para Ferrari. En el pasado curso, la diferencia con respecto al neerlandés fue de 44 segundos, lo que demostró el buen desarrollo que se hizo con el monoplaza en la fábrica de Maranello durante el invierno, en solo seis meses y sin un cambio de reglamento técnico.

El paso adelante permitió un margen de maniobra más amplio con las estrategias, lo que permitió batir a Lando Norris con ambos pilotos y estar presentes en el podio con Carlos Sainz, mientras que Charles Leclerc se hizo con la cuarta posición.

Después de unas pobres temporadas con la introducción del efecto suelo en los monoplazas, Mercedes parecía decidida a dar un salto de calidad con su W15 en 2024. Sin embargo, los alemanes siguieron acusando problemas desde el inicio de la campaña, y eso se repitió en el Gran Premio de Japón, en donde ni la estrategia fue la ideal a pesar de que en los entrenamientos libres parecían tener bastante ritmo de carrera.

Una de las mejores cinco carreras de la trayectoria de Fernando Alonso fue el hecho de que las diferencias dentro de Aston Martin son abismales, puesto que Lance Stroll ni siquiera superó la Q1 y terminó fuera de los puntos. Es cierto que el coche no es el mejor de la parrilla, pero que tu compañero solo sume y sume mientras que tú no eres capaz de adelantar a los rivales, es algo que debe pesar en el canadiense.

Además, todo ello se incrementa después de que intentar hacer visibles las quejas por la radio asegurando que el coche no es rápido en las rectas, mientras que el asturiano simplemente se dedicó a jugar con el DRS para mantener a raya a dos monoplazas más rápidos hasta la última vuelta y acabar sexto en el circuito de Suzuka.

Williams

No tener un tercer chasis es un problema, y más cuando tus pilotos no paran de irse contra el muro. Elfue solo el inicio de los problemas para, quien tuvo que tomar la polémica decisión de dejar sin competir aa pesar de no ser él quien se fuera contra las barreras en el circuito de Albert Park.