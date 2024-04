Sainz, podio tras podio: "La gente sabe que estoy disponible y voy rápido"

Después de saber que Ferrari no le renovaba para fichar a Hamilton, Sainz no se vino abajo y su respuesta sigue retumbando una y otra vez en el mundo de la F1. Va a podio por carrera disputada, y en este GP de Japón volvió a estar solo detrás de los Red Bull para ser tercero. En sus declaraciones, se mostró orgulloso por lo que está logrando y mandó un mensaje: busca un asiento y ofrece un gran rendimiento.

El madrileño, que salía cuarto, no pudo superar a Lando Norris hasta que llegaron las paradas, y con una estrategia alternativa, se vio obligado a adelantar una y otra vez hasta alcanzar el podio a falta de pocas vueltas cuando superó a su compañero Charles Leclerc.

"Ha sido una carrera dura eh, muy estratégica, con una pista que ha cambiado mucho", resumía Carlos Sainz ante los micrófonos de DAZN F1. "He hecho una buena carrera, para ser sincero, muy contento porque ha sido bastante duro con la degradación, pero de repente han aparecido las nubes, la degradación ha bajado mucho y he pensado que quizás una parada era más rápida y hemos pasado a las dos. Hoy he tenido que adelantar a muchos coches y sí, adelantar era complicado, como siempre en Suzuka, pero sí, tercer podio, sabe bien".

Quitando el GP de Arabia Saudí que se perdió por apendicitis, Sainz no se baja del podio en lo que va de temporada, y es cuarto en el campeonato, a cuatro puntos del tercero con una participación menos: "Estoy muy contento, tres podios en tres carreras, con una victoria y este podio que ha sido muy luchado. He tenido que pasar a muchos coches en pista, hemos elegido ir largos con la estrategia y atacar en el último stint y ha funcionado".

Resumiendo aún más la carrera en el circuito de Suzuka, el #55 continuó: "En un momento de la carrera parecía que se me estaba complicando todo, pensaba que iba a acabar cuarto o quinto detrás de Charles y Lando, pero luego al final en el último stint con duros nuevos me he encontrado muy bien, he podido atacar y hacer los adelantamientos que tocaba".

Se las vio varias veces con los Mercedes, con los McLaren y con el otro Ferrari, aunque admitió que no habría podido con los Red Bull: "No, creo que Red Bull estaba una décimita o dos por delante hoy y al final se ha acabado notando. Quizás con dos juegos duros nuevos habría ido hoy más rápido hoy, tuve que poner medios usados en el segundo stint, que no fueron tan cómodos".

"Creo que como en Bahrein, podríamos haber estado ahí ahí con Checo, Max tiene un puntito más, y nuestro coche es al revés que el año pasado, va mejor en carrera, y lo prefiero. En circuitos como este no podemos ganar, pero en otros como Australia igual sí".

SIn embargo, celebra el avance de su equipo: "Lo positivo es que estamos más cerca que el año pasado, incluso en circuitos difíciles para nosotros, tenemos poca degradación, podemos luchar en carrera, brillar un poquito más, podemos adelantar, tener más flexibilidad en estrategia y eso nos permite hacer una carrera como esta".

Estas actuaciones llegan en un momento en el que Sainz aún no tiene claro su futuro, y para 2025 hay una única certeza: no seguirá de rojo. Sobre ello, mostró cierta pena, pero a su vez recordó su candidatura para fichar por cualquier equipo top de la parrilla: "Lo puedes mirar de dos maneras. Por un lado, una pena no seguir el año que viene visto lo bien que me está yendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros, de mecánicos, estamos haciendo un trabajo que no se nos puede pedir más, por tanto da un poco de rabia tener que irse el año que viene".

"Pero por otro lado me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo a, espero algún día, poder luchar por ese mundial que en Ferrari llevo buscando tres o cuatro años. Ahora tocará tomar decisiones importantes, a ver qué opciones hay, pero bueno, la gente ya sabe que estoy disponible... y que voy rápido", concluyó.