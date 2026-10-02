La batalla por el título del WRC: qué necesitan Evans, Pajari y Solberg en Cerdeña

La lucha por el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de 2026 se decidirá en la última prueba, con el trío de Toyota —Elfyn Evans, Sami Pajari y Oliver Solberg— luchando por conseguir su primer título en Cerdeña.



Sobre el papel, el líder del campeonato, Evans, es el favorito, dada su ventaja de 17 puntos sobre Pajari, mientras que Solberg se encuentra solo cuatro puntos más atrás, con 35 aún en juego. Sin embargo, Evans necesitará sumar 19 o más para asegurarse el título, independientemente de los resultados de Pajari o Solberg.

No es una tarea sencilla, ya que las etapas de grava irregular de Cerdeña, famosas por su dificultad, han demostrado una y otra vez que nada está garantizado en la isla italiana.

Estos son los puntos clave de cara a la prueba decisiva para el título de este fin de semana, que consta de 17 tramos.

Evans asegura que todo puede pasar en Cerdeña

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

El líder del campeonato puede tener ventaja, pero el cinco veces subcampeón asegura que aún le queda por delante una tarea difícil para hacerse con el máximo galardón.

Al salir el primero, Evans prevé que el efecto de limpieza de la pista será complicado, dada la superficie mucho más suelta en comparación con años anteriores. El galés ha señalado que será importante conducir con cuidado para limitar el daño a sus rivales Pajari y Solberg, que saldrán segundo y tercero, respectivamente, el viernes.

"Creo que, dada mi posición en la salida, va a ser complicado mantener el contacto con los que vienen detrás. Aquí nunca se sabe cómo van a salir las cosas, así que hay que hacerlo lo mejor posible, al menos al principio", afirmó Evans.

"Parece que las reparaciones [en las carreteras] son muy recientes y no ha llovido desde entonces, por lo que la capa superior parece muy blanda y muy suelta. Esperamos que la carretera evolucione bastante, pero ya veremos cómo se desarrolla todo".

"Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para conseguirlo. Obviamente, puede que durante el fin de semana se den circunstancias que nos obliguen a cambiar un poco [la estrategia]. Pero, en cualquier caso, para la primera parte de la prueba, creo que es importante conducir bien y sin cometer errores, y luego ver qué pasa".

"Sigue siendo una lucha. Hay quien dirá que la diferencia es grande. Lo es hasta cierto punto, pero, por supuesto, ahora también hay muchos puntos en juego", explicó.

Pajari: Quizá esta sea su mejor oportunidad en el WRC

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

A principios de 2026, pocos habrían dicho que Pajari se vería envuelto en una lucha por el título en su segunda temporada completa en la máxima categoría del WRC.

Sin embargo, el finlandés ha cuajado una muy buena temporada y llega a Cerdeña como el piloto con más victorias (Estonia, Finlandia, Paraguay) y podios (8) este año.

Dada su desventaja de 17 puntos en la lucha por el título, admite que la presión recae sobre su compañero de equipo más experimentado, Evans, pero no está dispuesto a dejar escapar ninguna oportunidad en Cerdeña.

"Solo tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y el domingo ya veremos quién tiene más puntos. En cierto modo, Elfyn tiene mucho más que perder. Así que quizá, en su situación, la presión sea aún mayor".

"Pero en mi caso, solo tenemos que volver a hacer un gran rally y sumar los puntos que podamos, y luego ya veremos dónde acabamos".

"Quizá [la lucha por el título] fuera algo que muy poca gente se esperaba de verdad. Pero, en cierto modo, siento que el trabajo que hemos hecho juntos durante muchos, muchos años nos ha preparado para estar en esta posición, y sigo pensando que estamos donde debemos estar".

"Quizá tenga un futuro prometedor, pero nunca se sabe. Quizá sea la mejor oportunidad que vaya a tener jamás. Así que tengo que intentar aprovecharla", afirmó.

Solberg no tiene nada que perder en la lucha por el título

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

A 21 puntos de Evans, el objetivo para un Solberg está claro. Una cosecha perfecta de 35 puntos en la última prueba probablemente situaría al sueco en plena lucha por arrebatarle el título a Evans.

"Por el título, no tengo nada que perder. Pero, de nuevo, tengo que ganar el rally, sumar 35 puntos para tener una oportunidad. Creo que si consigo 35 puntos, entonces es muy posible, al 100%. Porque, en ese caso, si él [Evans] queda cuarto o quinto, yo gano".

"Depende de cuántos puntos consiga el domingo. Pero entonces es muy posible. Así que el plan está claro: sé lo que tengo que hacer. Pero cómo hacerlo en un rally como este no es tan sencillo", afirmó Solberg.

"Me siento muy bien. Sin duda. Es un fin de semana muy complicado. No es el fin de semana más fácil para decidir el título. No basta con pisar a fondo e intentar ganar el rally. Es un rally bastante complicado de ganar. Probablemente sea también el rally en el que tengo menos experiencia. Así que no es tan fácil".

"Polvo en suspensión, pinchazos… Pase lo que pase, sea lo que sea, solo hay que intentar dar lo mejor de uno mismo y mantenerse alejado de los problemas".

Tras meterse de lleno en la lucha por el título con su victoria en Chile en la última prueba, Solberg ha sido el más perjudicado por la decisión del WRC de acortar la temporada en una prueba, tras optar por no sustituir el Rally de Arabia Saudí, que estaba previsto que acogiera la última prueba el mes que viene y que fue cancelado.

"Durante un par de días estuve bastante enfadado. No hablé con nadie en dos días. Estaba muy enfadado y decepcionado. Mucha gente dice que podrías haber hecho una mejor temporada al principio y bla, bla, bla, pero así son las cosas".

"Aun así, nos inscribimos para 14 rallyes. Estoy totalmente de acuerdo con la decisión; es una decisión prudente no ir a Arabia Saudí. Tuvimos mucho tiempo para organizar otra prueba, y era posible, pero bueno, así es la vida. Dos días después, lo olvidé bastante rápido y me centré en lo que tenía que hacer", concluyó.

¿Cómo empezó el Rally de Italia?: WRC WRC Cerdeña: Solberg, uno de los aspirantes al título, logra una ventaja inicial

Los pilotos temen el polvo en suspensión de Cerdeña

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

Los pilotos del WRC han solicitado a los organizadores de la prueba que aumenten los intervalos de tiempo entre los coches ante el temor de que el polvo en suspensión dificulte gravemente la visibilidad.

Las carreteras de grava arenosa y seca, combinadas con la falta de lluvia durante los preparativos del evento y el viento escaso, han hecho que el polvo en suspensión se haya convertido en un tema candente en el parque de asistencia. Ya durante el shakedown del jueves, los pilotos se quejaron de que el polvo reducía la visibilidad, a pesar de que se habían establecido intervalos de dos minutos cada coche.

"Es malo. Está muy suelto. Han echado mucha arena en las carreteras y, obviamente, cuando la etapa está cubierta de árboles, sobre todo en el valle a las ocho de la mañana, cuando no hay viento, se hace muy difícil", afirmó Thierry Neuville, piloto de Hyundai.

"Ya lo pedimos [aumentar los intervalos] durante el reconocimiento, pero las primeras respuestas fueron negativas. El shakedown ha demostrado que el polvo ya se cernía sobre el segundo coche, así que imagina, tras cinco, seis, siete u ocho coches, probablemente sería un desastre".

El nueve veces campeón del mundo y ganador de Cerdeña el año pasado, Sébastien Ogier, sigue confiando en que "prevalezca el sentido común" al respecto y se introduzcan intervalos de cuatro minutos.

"La primera etapa de mañana por la mañana es muy típica en ese sentido. Todos los años hemos tenido problemas en algunos tramos de la etapa. Así que creo que hay margen en el programa del rally, con una reagrupación al mediodía, para permitir un poco más de diferencia con respecto al coche de cabeza", afirmó Ogier.

"Esperemos que así sea. Hemos presentado una solicitud al respecto. De momento, ha sido rechazada, pero ya veremos".

"Además, por nuestra parte, queremos disfrutar de esta última prueba con un coche de Rally1, pero también creo que los tres candidatos al título quieren contar con las mejores condiciones y las más justas para competir entre ellos".

"El horario del rally lo permite, por eso esperamos que, en algún momento, prevalezca el sentido común", añadió el francés.

La cámara en el casco debuta en el WRC

Este fin de semana, los aficionados al rally tendrán la oportunidad de ver por primera vez un rally del WRC de la cámara desde la perspectiva del piloto.

El WRC llevará a cabo una prueba en directo con una cámara integrada en el casco, que ha sido fabricada por Bell Racing Helmets y posteriormente homologada por la FIA, que además cuenta con la misma tecnología utilizada en la F1.

Jon Armstrong, de M-Sport-Ford, probará la nueva cámara de casco durante todo el fin de semana; las primeras imágenes del shakedown ya ofrecen una perspectiva única.

"Es realmente impresionante verlo, es una cámara tan pequeña que no molesta en nada. Ni te das cuenta de que está ahí", afirmó Armstrong. "Es positivo que el nuevo promotor esté intentando impulsar muchas cosas nuevas".