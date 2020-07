Sainz: "Perderse una carrera de F1 por COVID-19 sería horrible"

El piloto madrileño de McLaren ha sido uno de los nombres propios de estos cuatro meses sin carreras gracias al acuerdo firmado con Ferrari para competir en la escudería italiana los próximos dos años. Pero por delante tiene una atípica temporada 2020 de Fórmula 1 con el equipo de Woking.

Este fin de semana, en el Red Bull Ring (Austria), arrancará la acción tras la cancelación en marzo del GP de Australia por el positivo de un miembro del equipo McLaren.

Sainz deja claro que la preocupación de infectarse bajo esta "nueva normalidad" que vivirá el paddock de la Fórmula 1 es alta y que no le gustaría perderse una carrera por ello.

"Sí, sin duda. Podrías tener COVID-19 y ni siquiera saberlo, ni tener síntomas, o alguien del equipo, y podrías perderte la carrera por ello. Después de cuatro meses sin correr, estar perfecto, pero dar positivo y no poder corer en F1 sería una sensación horrible y espero no tener que vivirla", reconoció el martes en una entrevista con CNN Sport.

"Me he hecho test cada lunes desde el último mes. Todos los miembros del equipo han dado negativo y viajamos en un vuelo charter. Nos haremos otro test al llegar a Austria".

Cuando se le preguntó cómo afectará a los pilotos el hecho de competir sin aficionados en las gradas, respondió: "Creo que va a afectar, sobre todo, en los momentos antes y después de la carrera, ya que no habrá desfile de pilotos, donde veíamos todas las gradas llenas. Esos momentos te llenan de energía y buenas vibraciones y no tenerlo es triste y será diferente".

"No es que vaya a faltar la motivación, pero echaremos de menos a los fans. El resto de la semana debería ir sin problemas, usando mascarillas y manteniéndonos dentro de la burbuja de los equipos. No veo porque tenga que ser demasiado diferente".

Sainz, a diferencia de su compañero, Lando Norris, asegura que todavía no está decidido qué gesto tendrán los pilotos para apoyar la lucha contra el racismo, dentro de la nueva iniciativa WeRaceAsOne que ha creado la F1 para promover la diversidad.

"Tenemos que verlo, lo hemos hablado internamente en la GPDA. Queremos hacer algo y crear nuestras iniciativas. Si eso implica hincar la rodilla o no, aún no te puedo decir. Pero lo que es seguro es que haremos algo al respecto", apunta.

Después del sorprendente y épico podio del GP de Brasil 2019, Sainz no cree que en los próximos meses vaya a ser posible repetirlo, pero deja claro que dará el máximo.

"Las opciones de volver a subirme al podio son realmente escasas este año, no voy a mentir. Lograrlo fuera del top 3 de equipos es casi imposible y a no ser que el panorama cambie radicalmente en estos meses, no espero volver a subirme esta temporada. Pero daremos el máximo y a ver qué podemos conseguir", asegura.

Sainz espera que la emoción de volver a competir no dé lugar a más incidentes y movimientos optimistas en la primera carrera de la F1 2020 este sábado 5 de julio.

"Creo que al principio la gente irá más a saco, intentando lograr grandes resultados desde el comienzo. Pero somos pilotos de F1, hemos estado ahí antes, somos capaces de controlar la emoción y somos mentalmente sólidos. Creo que todos tenemos en la cabeza que corremos para equipos importantes que han pasado por meses complicados. Espero que nos lo tomemos de manera normal, como siempre", concluye.