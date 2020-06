En medio de las protestas en las últimas semanas por las desigualdades raciales, la F1 ha lanzado la campaña "We Race as One" dirigida a mejorar la inclusión y la diversidad en el deporte, mientras que Mercedes ha cambiado a una decoración negra para toda la temporada 2020 como parte de su mensaje contra el racismo.

Antes del comienzo de la primera jornada de la Premier League en Inglaterra este mes, los jugadores se arrodillaron en el arranque como muestra de solidaridad con el movimiento 'Black Lives Matter'.

Lando Norris, piloto de McLaren, ha desvelado que se está siendo discutido una acción similar entre los pilotos de F1 antes de la carrera en Austria el domingo.

"Algunos pilotos ya han estado hablando (sobre arrodillarse)", dijo Norris a PA Sport. "Si vamos a hacerlo, todos deberíamos hacerlo al completo. Se discutirá después de la reunión de pilotos del viernes con la Asociación de Pilotos de Gran Premio".

"Haremos todo lo posible para demostrar que nos preocupamos y respetamos a todos. Haremos lo que sea correcto cuando llegue el momento".

El jefe de McLaren, Andreas Seidl, dijo que el equipo apoyará a sus pilotos si desean arrodillarse antes de la carrera.

"Obviamente, apoyamos todas las iniciativas que están en curso en este momento", dijo Seidl en una conferencia virtual con algunos medios este martes.

"Estamos muy cerca de la Fórmula 1. Dejamos en manos de nuestros pilotos cómo sienten que tienen que lidiar con las diferentes iniciativas que están en curso en este momento".

Junto al anuncio de su nueva decoración para la temporada 2020, Mercedes confirmó sus planes para un nuevo programa para mejorar la diversidad dentro de su equipo, señalando que sólo el 3% de sus trabajadores se identifica como perteneciente a una minoría étnica.

Seidl dijo que McLaren también está activamente involucrado en los planes para mejorar la diversidad entre su personal.

"El racismo o la discriminación es claramente algo que no tiene lugar en McLaren", dijo Seidl. "La cultura que tenemos en nuestro equipo es claramente una cultura en la que queremos valorar a cada uno de los miembros o su contribución, proporcionando igualdad de oportunidades para todos ellos también", comentó.

"Estamos llevando a cabo muchas iniciativas diferentes también para apoyar a las minorías o grupos que actualmente están poco representados en nuestra organización, para simplemente conseguir mejores oportunidades para tener la oportunidad de entrar en nuestro equipo".

"Estamos estudiando nuestros procesos de cómo contratar a la gente, cómo promocionar a la gente también dentro de nuestra organización. Simplemente no nos importa a qué religión pertenece alguien, el color de su piel, el estilo de vida, el género, etc".

"Apoyamos firmemente todas las iniciativas que la Fórmula 1 está llevando a cabo en este momento", concluyó.

↓ Así estará presente la iniciativa"We Race as One" ↓