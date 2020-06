Así serán los protocolos anti-COVID-19 de la F1

Pero, aunque la competición será tan intensa como siempre en pista, la F1 afrontará una "nueva normalidad" para lograr que los eventos salgan adelante ante la amenaza de la COVID-19.

Aquí revisamos qué ha cambiado para los aficionados, los pilotos y los equipos en la F1 2020.

Carreras a puerta cerrada

Dado que sigue habiendo riesgo de que el coronavirus se transmita entre el público, los aficionados no podrán asistir, al menos, a la primera fase del campeonato.

La F1 está planeando celebrar carreras a puerta cerrada, sin invitados, ni patrocinadores y con un recorte importante del número de personal.

Los equipos funcionarán con menos miembros (máximo 80), mientras que solo unos medios seleccionados podrán cubrir en directo los grandes premios.

Incluso esos periodistas no tendrán acceso al paddock, ni a boxes; y las entrevistarás serán realizadas con medidas de distanciamiento socia.

Tampoco habrá motorhomes, ya que la F1 piensa que será mejor que los equipos usen la infraestructura del circuito, dado que ofrece un ambiente más controlado y minimiza las opciones de un brote.

Además, se espera que todos los que estén en el circuito lleven mascarillas.

Gradas vacías

Burbujas en los equipos

Todo el personal de la F1 tendrá que seguir unas instrucciones estrictas antes y durante el evento. Cada persona que vaya al circuito tendrá que firmar un Código de Conducta de la FIA.

Los miembros de los equipos que trabajan en paddock y pitlane tendrán que dar negativo en una prueba para COVID-19 antes de poder viajar. También se les analizará cada cinco días.

Además, la F1 usará la app Track and Trae, específicamente diseñada para los límites de un circuito de carreras, para permitir mejor a los organizadores lidiar en caso de contagio y saber con quién ha estado en contacto el infectado.

El personal de los equipos tampoco podrá mezclarse con otros competidores, y tendrán que permanecer en estrictas "burbujas sociales" para que solo tengan contacto con aquellos que son esenciales para su trabajo.

La FIA dijo en un documento reciente: "El número de interacciones entre grupos debe ser mínimo para mitigar la transmisión del virus. Aunque no se pueden evitar interacciones entre grupos –sin poner en peligro innecesariamente la seguridad, la gobernanza deportiva o la capacidad de un competidor para disputar un evento–, se debe respetar el distanciamiento social o se debe usar equipo de protección personal (EPI) adicional para mitigar la transmisión del virus".

Alex Albon, Red Bull Racing con el Team Manager, Jonathan Wheatley

Más horas de trabajo

Debido a los requisitos de distanciamiento social, y la necesidad de que los miembros de los equipos lleven mascarillas y EPIs, algunos trabajos en el garaje serán más largos de lo normal.

El director técnico de Racing Point, Andy Green, dijo recientemente que espera que los cambios de motor tarden el doble de tiempo del habitual.

Ante esto, los equipos tendrán un poco más de libertad en cuanto a las horas de trabajo, y los toques de queda de la F1 se han relajado.

El personal puede ahora trabajar hasta una hora más tarde el jueves y el viernes, y los toques de queda durarán 8 horas, en lugar de 9.

Charles Leclerc, Ferrari

No se pueden elegir neumáticos

La F1 necesita la máxima flexibilidad posible para configurar el nuevo calendario, y los equipos y suministradores están afrontando retos únicos debido a ello. Así, las normativas de neumáticos también han cambiado.

Mientras que antes los equipos podían elegir cuántos juegos querían de cada compuesto en un fin de semana, ahora hay una asignación estándar. Cada piloto tendrá 2 juegos de duros, 3 de medios y 8 de blandos.

Anteriormente, el suministrador de neumáticos también anunciaba sus elecciones de compuestos 15 semanas antes de las carreras transoceánicas y 9 semanas antes en las europeas.

Estos requisitos se han eliminado y la normativa dice ahora que las elecciones se deben anunciar "a no ser que la FIA determine lo contrario y tenga el OK del suministrador, no más tarde de 2 semanas antes de cada evento".

La provisión para el uso obligatorio de neumáticos experimentales también se ha modificado, y ahora tendrá lugar en los primeros 30 minutos de la FP2, en lugar de en los últimos 30.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Reuniones a través de videollamadas

Los comisarios trabajarán desde habitaciones donde las mesas y sillas se han separado para asegurar el distanciamiento social. También se ha acordado que si cualquier piloto tiene que ir a verles, tendrán que llevar todos EPIs.

Los briefings de pilotos se celebrarán ahora al aire libre, si no se dispone una mesa larga para acoger a todos los que tienen que asistir, o podrían celebrarse por teleconferencia.

La FIA también ha permitido a los comisarios trabajar remotamente en el caso de que sufran algún tipo de problema para viajar.

Videoconferencia de F1

No habrá desfile de pilotos

La falta de fans, junto con el hecho de que los pilotos necesitan mantener el distanciamiento social, significa que el desfile habitual de pilotos los domingos por la mañana tampoco tendrá lugar, por el momento.

Juntar a 20 pilotos en la parte trasera de un camión para que se mezclen y sean entrevistados no es posible en medio de la pandemia.

En cambio, es probable que sean entrevistados uno por uno frente a sus garajes en ese espacio habitual de los domingos por la mañana, por lo que los fans aún podrán tener un poco de emoción antes de la carrera.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Sebastian Vettel, Ferrari, y Charles Leclerc, Ferrari

Nuevo procedimiento de parrilla... o no

Una de las situaciones más difíciles de manejar durante un fin de semana de F1 es la acumulación en la parrilla antes de la carrera, ya que es el único punto en un evento donde cada equipo está muy cerca uno del otro.

Para tratar de minimizar la posibilidad de contacto, se han ajustado los procedimientos de la parrilla para permitir el distanciamiento social, con una cantidad mínima de personas involucradas y durante menos tiempo.

Los equipos solo pueden tener 40 personas en la parrilla, un número que equivale a exactamente la mitad del total que ahora se les permite llevar a las carreras.

Sin las ceremonias habituales previas a la carrera, la salida de boxes ahora se cierra 20 minutos antes del inicio de la carrera, en lugar de los 30 habituales.

Los coches ahora necesitarán que les coloquen las ruedas 5 minutos antes del comienzo, en lugar de 3, y ante esa señal "el personal del equipo y los carros de los equipos deben comenzar a salir de la parrilla".

Una nueva regla establece que "cuando se muestre la señal de tres minutos, no se permitirán más de 16 miembros del equipo por competidor en la parrilla". Los miembros restantes de la tripulación tendrán que irse antes de la señal de 15 segundos, como ha sido habitual.

La nueva regla de instalar los neumáticos a cinco minutos del inicio también se aplicará en los reinicios de carrera.

Sin embargo, si un análisis de riesgos determina que tener todos los equipos en la parrilla en la preparación de la carrera es un riesgo excesivo, entonces se podría adoptar un enfoque completamente diferente y la formación de la parrilla se abandonará por completo.

La FIA dice que una posible solución sería que los coches fueran directamente desde sus garajes hasta el inicio de la carrera.

El documento dice: "Podría considerarse eliminar el procedimiento de parrilla del cronograma del evento y comenzar la vuelta de formación desde los garajes".

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34

Sin podio

Las cosas también serán muy diferentes al final de las carreras, ya que la F1 no podrá celebrar una ceremonia tradicional de podio debido a los requisitos de distanciamiento social.

No hay forma de que la categoría se arriesgue a que los pilotos se acerquen tanto o se mezclen con dignatarios y funcionarios, como es común antes de las celebraciones con el champán.

En cambio, hay un plan para hacer alguna forma de entrega de trofeos después de la carrera en la parrilla, cuando los coches regresen.

El director deportivo de la F1, Ross Brawn, dijo recientemente: "Una opción sería alinear los coches en la pista y los pilotos se pararían frente a ellos. No podemos dar los trofeos, ya que no se puede tener a alguien cercano que dé un trofeo, pero lo hemos resuelto. Tenemos planes y procedimientos, estamos viendo cómo podemos presentarlo en la televisión".