Sainz: "Madring será uno de los circuitos más difíciles de la F1 para los pilotos"

Ya está todo listo para el Gran Premio de España de Fórmula 1. La expectación es máxima: el campeonato vuelve a casa, y lo hace con un cambio de sede. Tras casi 50 años de ausencia, el Gran Circo vuelve a Madrid, con el circuito semiurbano de Madring, en IFEMA, tomando el relevo del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Alguien que tiene muchas ganas de afrontar este fin de semana es Carlos Sainz. El español corre en casa, en la ciudad en la que ha nacido, y en una pista de la que es embajador.

El #55 ha sido en protagonista de un encuentro con diferentes medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, organizado por Estrella Galicia 0.0. En él, Sainz ha podido detallar qué espera del debut del Madring, y cómo llega al volante de un Williams que espera grandes actualizaciones tras un 2026 que está resultando más complicado de lo que se esperaba el pasado curso.

"Os podéis imaginar lo feliz y orgulloso que estoy de estar aquí en Madrid, ante el primer gran premio aquí en mucho tiempo. Tengo muchas ganas de empezar", empezó diciendo Sainz, que estuvo acompañado por Ignacio Rivera Quintana, presidente ejecutivo de la Corporación Hijos de Rivera S.L.

Sainz valoró lo especial que es que la F1 vuelva a Madrid, y confía que el evento en la capital de España sea un éxito mayúsculo: "Mi padre me ha hablado de cuando la F1 vino a Madrid, y parece mentira que haya tenido que pasar casi medio siglo para que vuelva. Madrid es una ciudad muy apta para albergar este tipo de eventos, y todo el mundo sale encantado de aquí".

El ya veterano piloto está encantado con el apoyo de la afición local, y destaca un gran cambio de su rutina, que le recuerda que corre en casa: "Este fin de semana estoy durmiendo en casa de mis padres, la de toda la vida. Eso se me está haciendo raro. A partir de ahí, mí rutina no cambiará. Me hace mucha ilusión ver que Madrid es igual o mejor en cuanto aficionados que cuando vamos a México o Austin. No es que los pilotos seamos estrellas de rock, pero sí he visto un cambio en los últimos años. En el hotel ya te esperan 300 personas. Estoy orgulloso de que en Madrid sea todo igual".

Uno de los actos especiales de Sainz para este primer GP de España en Madrid es que correrá con un casco especial: "Está inspirado en mi primer casco, en 2005. Es una copia del casco que llevó mi padre en mis últimos rallyes. Pensé que para mí debut en la F1 quería algo que me llevara de vuelta a mis orígenes, porque nunca pensé que podría correr en la F1 y para colmo en casa, en Madrid. Además, me apetecía hacerlo más simple, más vintage, como eran los cascos hace 20 o 30 años".

Casco especial de Carlos Sainz para el GP de España de F1 2026 en Madring Foto de: Rubén Carballo Rosa

Posteriormente, Sainz comenzó a desgranar el circuito de Madring como trazado. Preguntado sobre cuál será su punto diferencial, contestó: "La intensidad de la vuelta. Por lo que he podido ver, me parece un circuito de mucha intensidad. Creo que va a ser de los más difíciles para los pilotos. Me parece una mezcla de Bakú y de Yeda, que son de los circuitos más divertidos de los que han llegado últimamente".

"Para un circuito como Madrid será clave encontrar confianza con el coche, para poder apretar luego en clasificación o carrera, al estilo de Bakú o Mónaco. Puede haber un poco de psicología inversa, como Bakú el primer año, que ha sido siempre una carrera caótica, pero en el primer año salimos todos a verlas venir y no pasó nada", prosiguió, al respecto de si espera que haya mucho caos, por lo cerca que están los muros. Sin embargo, Sainz tiene un deseo claro: "Lo único que pasa por mi cabeza es en poder tener un coche competitivo para poder ganar aquí".

"Madrid llega en un momento extraño para Williams"

Y es que el nivel de Williams no le permitirá pelear por victorias y puntos, como a Sainz le gustaría. La campaña 2026 está resultando más difícil de lo esperado, tras el salto cualitativo de 2025, y los problemas se le han acumulado a la escudería de Grove, metida en la parte baja de la clasificación y a la espera de una gran actualización en el próximo GP de Azerbaiyán, que les permita pelear por los puntos.

"Madrid llega en un momento extraño para Williams, porque estamos a una carrera de recibir un gran paquete de mejoras. Ahora, incluso puntuar para nosotros es complicadísimo. Pero a partir de Bakú podremos hacerlo. Igualmente, puntuar no es mi objetivo aquí, así que la mejora de Bakú no me hace especial ilusión. Hay que enfocarse en 2027, en dar un gran salto entonces", indicó el #55.

"Quiero pensar que acabaré teniendo un coche para luchar por podios y victorias, por eso he renovado. Queremos ser de los 3 mejores equipos de la F1. Confío en el proyecto y creo que se puede hacer. Es cierto que nos hemos dado cuenta de que hay más trabajo y más puntos débiles de lo que habíamos pensado, pero con trabajo, trabajo y trabajo se puede mejorar. Es importante dar un gran paso de calidad en 2027".

Sainz también hizo hincapié en el nuevo reglamento de la F1, con una mayor dependencia de la energía: "Ha cambiado mucho la F1 respecto al año pasado. Hay una gran diferencia entre algunos equipos y en la forma de conducir. Es una F1 diferente, pero por lo que he podido ver, a los fans no les disgusta. A los pilotos no nos gusta eso de depender de apretar un botón, pero nos estamos acostumbrando. A poco que se hagan un par de cambios, será más divertida. Luego será cuestión de equipos como nosotros o Aston Martin demos un paso adelante".

"En esta F1 estamos siempre pendientes de la batería, ese es el gran cambio. Tenemos que ser más pillos para adelantar, y para mantener la posición, que es muy fácil adelantar, pero luego hay que resistir".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Al hilo del nuevo reglamento, a Sainz le cuestionaron sobre por qué en Monza todos los pilotos parecían tan inferiores contra el líder de la general, Andrea Kimi Antonelli, que ganó remontando desde la 19ª posición. Cuestionado sobre si el italiano hace algo distinto por la normativa, o sobre si realmente es un talento que ganará 7 títulos, Sainz contestó: "Antonelli hizo una carrera para enmarcar. Pero los coches de cabeza son muy superiores. En algunos circuitos, los Mercedes son muy superiores aún. Pero es que la F1 es la F1: los pilotos dependemos de la maquinaria, de tener un coche que permita lucirte. Antonelli ahora lo tiene y lo está aprovechando muy bien".

Por último, Sainz se centró en su carrera deportiva. El madrileño tiene claro cómo la definiría: "Ha tenido unos momentos increíbles, de los cuales no cambiaría nada. El hecho de que haya pasado por 5 equipos diferentes y me haya tenido que adaptar a tantos coches hace que mi carrera esté siendo muy completa. Cuando he tenido coche para acabar en podio o ganando, lo he hecho. No me puedo quejar. Están siendo años súper intensos, y creo que he logrado los resultados que mis coches me han permitido conseguir".

"Cuando tienes 10 años solo piensas en ser como tus ídolos, Fernando Alonso o Michael Schumacher. No piensas en correr en equipos como McLaren o Ferrari, en ganar o en correr en Madrid. Son hitos que jamás me planteé, solamente los soñaba. Me siento muy orgulloso de la carrera deportiva que tengo a los 32 años".

"Me iría de cañas con Marc Márquez, para compartir una Estrella Galicia. E invitaría a Rafa Nadal, le he visto este verano y quisiera que me contara cómo es la vida del atleta después del retiro", cerró, respondiendo sobre con quiénes se tomaría una cerveza.