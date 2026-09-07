Sainz avisa sobre Madrid: "Habrá que ver si se han pasado con el carácter"

Carlos Sainz lleva mucho tiempo pidiendo que Madrid tenga personalidad propia y, a pocos días de correr por primera vez en casa, parece haber conseguido precisamente eso. Quizá incluso demasiado.

El madrileño afronta uno de los fines de semana más especiales de su carrera como embajador del nuevo circuito y celebra que el trazado no parezca "uno más" del calendario, aunque también lanza una advertencia: habrá que comprobar si Madring ha encontrado el equilibrio entre tener carácter y convertirse directamente en "un circuito de locos".

"Todos lo hemos probado en el simulador y hemos visto los test de Fórmula 3", explicó Sainz después del GP de Italia. "Hablando con los pilotos durante el desfile, todos parecían bastante sorprendidos por el circuito que ha ideado Madrid".

Y para él, de entrada, eso es una buena noticia.

"Le da carácter y algo que esperar con ilusión. No es un circuito normal que simplemente se añade al calendario, sino algo un poco diferente, con un poco de carácter", aseguró.

Sainz conoce además el proyecto especialmente bien. Es el embajador oficial del GP de España y en mayo se convirtió en el primer piloto en completar una vuelta al trazado totalmente asfaltado, entonces al volante de un coche deportivo. MADRING cuenta con 5,4 kilómetros y 22 curvas, combinando largas rectas, frenadas fuertes y sectores rápidos con zonas mucho más estrechas.

La primera gran prueba real llegó los días 24 y 25 de agosto con los test oficiales de Fórmula 3. Treinta pilotos y diez equipos rodaron durante dos jornadas y varias zonas llamaron especialmente la atención, desde los ángulos ciegos hasta La Monumental o la compleja secuencia previa al túnel de Las Cárcavas.

"Los pilotos salieron sorprendidos. Creo que dijeron que era uno de los circuitos más difíciles que habían pilotado en su vida", recordó Sainz. "Eso ya le da carácter, le da personalidad, que creo que es importante cuando llegas a la Fórmula 1 como circuito nuevo".

Sainz avisa sobre los adelantamientos en Madrid

Pero ahí aparece también su principal interrogante. "Habrá que valorar si nos hemos pasado en términos de carácter y personalidad y se ha convertido en un circuito de locos, o si es un circuito muy divertido, con adelantamientos y todo lo demás", explicó.

Precisamente los adelantamientos son una de las dudas que Sainz detecta observando el trazado antes de que los Fórmula 1 rueden realmente sobre él.

"Mirándolo inicialmente, no parece que haya oportunidades evidentes de adelantamiento", reconoció.

El piloto de Williams cree que ese puede ser uno de los aspectos a revisar una vez disputada la primera carrera, pero insiste en que sería injusto exigir que un circuito completamente nuevo sea perfecto desde su estreno.

"Lo único que pido a todos los implicados en el proyecto —Fórmula 1, pilotos y circuito— es que mantengan una mentalidad abierta ante el feedback que demos después del Gran Premio", señaló.

Sainz puso como ejemplos Miami o Bakú, trazados que fueron evolucionando después de sus primeras ediciones. "La gente tiene que ser paciente porque es imposible acertarlo todo el primer año. Mientras exista flexibilidad, voluntad de mejorar y de aprender, creo que está destinado a convertirse en un Gran Premio muy bueno".

Y ahí Sainz tendrá además un papel especial. No solamente será uno de los 22 pilotos que estrenen MADRING en Fórmula 1: como madrileño y embajador del proyecto, quiere participar también en su evolución.

"Ahí es donde yo podré aportar mi granito de arena y ver cómo podemos mejorarlo", concluyó. Madrid ya tiene lo que Sainz llevaba tiempo reclamando: carácter. El próximo fin de semana tocará descubrir si tiene la cantidad justa.