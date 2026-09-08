Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

Williams ha presentado una decoración especial para el Gran Premio de España 2026 en Madrid que conecta su presente con uno de los capítulos más importantes de su historia en la capital española. El FW48 de Carlos Sainz y Alexander Albon lucirá este fin de semana unos colores inspirados en el FW07C que corrió en el Jarama en 1981.

La Fórmula 1 regresa a Madrid esta semana y Williams ha querido hacerlo mirando al pasado. La escudería británica aprovechará su vuelta a la capital española para rendir homenaje a su última carrera en Madrid, hace 45 años, con una decoración muy especial.

La nueva imagen del monoplaza está inspirada directamente en el FW07C que compitió en el Circuito del Jarama en 1981, el coche con el que Williams se proclamó campeón del mundo de constructores aquel año. El blanco, el verde y el azul marino de aquella histórica decoración vuelven ahora a la F1, adaptados al monoplaza de 2026.

La escudería presentó el coche este martes durante una aparición de Carlos Sainz en la Fan Zone instalada en la Plaza de Callao, en pleno centro de Madrid.

Diseño especial de Williams para Madring Foto de: Williams

Williams viaja del Jarama al Madring

El homenaje tiene un significado especial para Williams, ya que la última vez que el equipo compitió en Madrid fue precisamente en el Jarama, con Alan Jones y Carlos Reutemann defendiendo sus colores a principios de la década de los 80.

Ahora, 45 años después, Williams regresa a la capital con otro Carlos al volante. Sainz, con casco especial a juego, será uno de los grandes protagonistas del primer Gran Premio de España celebrado en el nuevo Madring, una circunstancia que el equipo ha querido integrar en una decoración que pretende unir dos épocas completamente diferentes.

"Nuestro objetivo de volver al frente de la parrilla se basa, está inspirado y está informado por todo lo que hemos hecho antes", explicó James Vowles, jefe de equipo de Williams. "Estoy increíblemente orgulloso de celebrarlo con la decoración especial de Atlassian, conectando el equipo que éramos en el Jarama con el equipo en el que nos estamos convirtiendo hoy. El coche tiene un aspecto fantástico y estoy deseando verlo dando vueltas por Madrid".

"La historia no debería estar en una vitrina de trofeos. Hay que integrarla en el trabajo", afirmó Mike Cannon-Brookes, cofundador y CEO de Atlassian.

Diseño especial de Williams para Madring Foto de: Williams