Red Bull ata al hijo de Kimi Raikkonen, un talento de 11 años

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Robin Raikkonen se une al Red Bull Junior Team, de donde han salido campeones de F1 como Sebastian Vettel o Max Verstappen.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Robin Raikkonen

Robin Raikkonen

Foto de: Red Bull Content Pool

Red Bull ha movido ficha y se ha llevado a una de las perlas mundiales del karting, un piloto llamado a ser alguien importante en el futuro a medio plazo. Robin Raikkonen, hijo de Kimi Raikkonen, se une al Red Bull Junior Team, el programa de apoyo a jóvenes pilotos, desde 2027.

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Nacido en enero de 2015 y por tanto con 11 años, Robin Raikkonen lleva mucho tiempo compitiendo en karting (desde 2022), y ya sabe lo que es ganar en campeonatos nacionales e internacionales de Rotax y WSK.

Muchos pilotos de la actual parrilla han pertenecido al Red Bull Junior Team: Max Verstappen, Carlos Sainz, Alex Albon, Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Isack Hadjar y el sustituto que ya va a por su tercera carrera consecutiva sustituyendo precisamente a Hadjar, Yuki Tsunoda.

Además de los cuatro mundiales de Verstappen, el Red Bull Junior Team puede presumir tambien de haber apoyado y formado a otro tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel.

"Todos estamos encantados y emocionados de que Robin haya sido elegido para continuar su trayectoria en el mundo de las carreras como miembro del Red Bull Junior Team", dijo el campeón del mundo 2007, Kimi Raikkonen. "Ofrecen un programa atractivo y completo para desarrollar y fomentar el progreso de Robin en los próximos años, y le proporcionarán toda la experiencia necesaria para desarrollar su talento natural, que ha quedado ampliamente demostrado en todas sus competiciones de karting hasta la fecha".

"El Red Bull Junior Team lleva años cosechando éxitos increíbles. Entre sus antiguos alumnos se encuentran Sebastian Vettel y Max Verstappen, entre muchos otros. Por ello, con gran humildad Robin se une a este ilustre programa, y dedicará todos sus esfuerzos a estar a la altura de la confianza que Red Bull ha depositado en él".

Minttu Virtanen, Robin Raikkonen, Kimi Raikkonen, Laurent Mekies

Minttu Virtanen, Robin Raikkonen, Kimi Raikkonen, Laurent Mekies

El director de Red Bull, Laurent Mekies, dio la bienvenida al joven: "Robin ya ha demostrado una habilidad excepcional en el karting. Su velocidad, su destreza en la pista y su talento natural lo han consolidado como uno de los jóvenes pilotos más prometedores de su categoría de edad. Al mismo tiempo, impresiona por su madurez, su actitud serena y su clara concentración en la conducción".

"Nuestro objetivo es formarle paso a paso, sin ejercer ninguna presión innecesaria sobre él. El camino en el mundo del automovilismo es largo, y le daremos el tiempo, el apoyo y los recursos que necesita para desarrollar al máximo su potencial. Creemos firmemente que el talento puede prosperar cuando cuenta con el apoyo de las personas adecuadas, la cultura adecuada y el entorno adecuado. Eso es lo que nos comprometemos a proporcionar a Robin a medida que continúa su desarrollo. Estamos deseando dar los siguientes pasos en su trayectoria junto a Robin y su familia".

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