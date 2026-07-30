A qué se debe tanto éxito de España en los deportes, por Carlos Sainz

Si el fútbol es el deporte rey, nadie puede cuestionar que España sea el rey actual. Campeones del mundo masculino y femenino, vigente campeón de Europa, último ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y multitud de títulos en las categorías inferiores. Pero no solo en fútbol, porque España tiene por ejemplo a los vigentes campeones del mundo de waterpolo, a los dos últimos campeones del mundo de MotoGP o en tenis el último ganador de un Grand Slam en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos de tenis .

Precisamente del mundial que España le ganó a Argentina en Estados Unidos se habló mucho en la previa del GP de Hungría de F1, siguiente carrera después de la histórica victoria de la Roja.

Y, no por casualidad, la Fórmula 1 agrupó en la misma sala de prensa a Carlos Sainz, Fernando Alonso y Franco Colapinto. Además de expresar lo que supuso para ellos el resultado del partido (lo puedes leer aquí), Sainz analizó a qué se debe el éxito.

"Creo que somos increíblemente afortunados en España", comenzó, antes de desmarcarse del término 'suerte'. "Bueno, se puede decir afortunados, pero cuando tienes tantos deportistas en tantas disciplinas que son tan buenos, para un país relativamente pequeño, no puede ser suerte".

"Tiene que ser que estamos invirtiendo bien en infraestructuras alrededor del deporte. Cuando vas al pueblo más pequeño de España, sigues viendo una piscina de 25 metros, una pista de atletismo de 400 metros, un campo de fútbol, una cancha de baloncesto y todo tipo de instalaciones olímpicas... Y eso en el pueblo más pequeño que puedas imaginar", destaca.

"Creo que somos un país que invierte mucho en deporte desde una edad muy temprana, y al final, da sus frutos".

Como español, dice Sainz, es inevitable sentir orgullo de "ver que un país relativamente tan pequeño está tan bien representado en cualquier tipo de disciplina, desde el automovilismo hasta MotoGP, tenis, fútbol, masculino y femenino. Creo que somos un país muy exitoso en ese sentido, y me hace sentir orgulloso".

Fernando Alonso, Aston Martin, Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams Foto de: Clive Rose / Getty Images

Anhelando éxitos así para la Fórmula 1

Lo cierto es que la fortuna nos está siendo esquiva en la Fórmula 1. La última victoria es precisamente de Sainz en octubre de 2024, en México, el último podio en noviembre de 2025, de Sainz en el GP de Qatar, y el último título hace casi 20 años, en 2006, de Alonso.

Cuando en esa rueda de prensa, le preguntaron a Sainz y Alonso cómo es dar una alegría a todo un país, como han hecho ellos en F1, el madrileño de Williams comenzó: "Creo que Fernando es el hombre adecuado para responder a esa pregunta, porque él ha tenido el placer y el éxito de dar esa alegría a los españoles. Yo seguía la Fórmula 1 y era su mayor fan y su mayor seguidor. Solo puedo decir que debe de ser una sensación increíble. He tenido mi pequeña experiencia de ello dando una victoria a España en Fórmula 1. Cuando escuché el himno nacional español, probablemente fue el momento más emotivo de mi carrera, estando en lo más alto del podio, escuchando tu himno con tu bandera detrás. Creo que eso es lo que cualquier piloto o cualquier deportista sueña".

Por su parte, Alonso dijo: "Obviamente, significa mucho, y significaría mucho si pudiéramos repetirlo. Al fin y al cabo, quieres compartir esos momentos con tu país, tus aficionados, tus amigos, tus mecánicos y tu equipo. Siempre existe esta sensación de estar solo en el coche. Desde la parrilla de salida, todos los mecánicos se van, haces la vuelta de formación y estás completamente solo. Luego, cuando ganas una carrera o tienes éxito, la primera sensación y el primer momento que tienes es en el podio, con todo el equipo ahí abajo, y empiezas a celebrarlo con ellos. Luego haces la foto en el pitlane, y después está todo el procedimiento en el que empiezas a compartir la alegría de ganar. Es lo mismo con tu país y lo mismo con los aficionados".

Por último, el de Aston Martin elogió a la afición española: "Este año en Barcelona, había 100.000 aficionados. En el fan forum, había cinco o seis mil aficionados, y todos iban vestidos de verde. Todos estaban apoyando a 35 grados, y fueron allí sabiendo que seríamos 21º y 22º. A ellos no les importaba. Fueron allí solo porque querían apoyarnos, porque un día, si ganas, quieren celebrarlo contigo. Esa es la esperanza que es imparable. Si eres capaz de ganar y eres capaz de triunfar, el momento y la celebración con ellos y con tu país es algo mágico".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams Foto de: Sona Maleterova / Getty Images