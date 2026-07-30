¿Y si Mercedes aprovechase el ADUO en Monza para responder a Ferrari?

Monza podría convertirse en un punto clave para entender cómo se desarrollará la segunda parte del Mundial. Parece que este año el título mundial podría decidirse en función de la capacidad de seguir incorporando mejoras a los monoplazas en la pista: McLaren volvió a la victoria en Hungría al introducir en Budapest la primera parte de un paquete que se completará entre los Países Bajos y Singapur.

La atención se centra en las novedades aerodinámicas: en Zandvoort habrá ajustes tanto para Ferrari como para Mercedes, pero serán pequeños. En Maranello, por ahora, han introducido más modificaciones que el equipo de Brackley, que es quien lidera las dos clasificaciones mundiales: en la de pilotos, Andrea Kimi Antonelli tiene 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, mientras que en la de constructores, los alemanes han acumulado un total de 72 puntos de ventaja sobre la Scuderia.

Simone Resta, subdirector técnico de Mercedes, ha dado su visión sobre los cambios introducidos: "No puedo citar todas las cifras, aunque probablemente valdría la pena hacerlo, pero, en definitiva, hemos intentado lograr un gran desarrollo para la primera carrera, desde los tests de invierno, y luego hemos realizado pequeñas modificaciones casi en cada carrera, solo pequeños pasos, y luego otro gran paquete en Canadá".

"Claro, hemos visto a algunos equipos introducir más cambios que nosotros, lo cual es estupendo para ellos, y nosotros seguimos intentando adaptar el coche en cada gran premio y, probablemente, tras la pausa del parón de verano intentaremos centrarnos en conseguir algo más consistente, sin renunciar a las pequeñas novedades que se ven en cada fin de semana: esperamos dar un paso más adelante con el coche".

Ferrari aún tiene reservada la modificación del alerón 'Macarena' para los circuitos de baja carga aerodinámica como Monza, ya que la solución preparada para Spa-Francorchamps aún no se ha utilizado, pero el mundial, en realidad, podría decidirse por los motores.

Detalle técnico del motor 067/6 del Ferrari SF-26 Foto de: AG Photo

La Scuderia estrenará el 067/6 precisamente con motivo del GP de Italia: en Maranello están completando las pruebas de fiabilidad y, al parecer, las indicaciones son positivas para este nuevo propulsor, que contará con novedades sustanciales en la cámara de combustión, lo que permitirá elevar aún más la temperatura de alimentación. El turbo también sufrirá cambios: la caracola mantendrá un diámetro reducido, pero cambiará el número y la inclinación de las paletas para lograr un mejor llenado en la parte superior.

Mercedes había dado a entender que no haría uso del ADUO esta temporada, reservándose las modificaciones para 2027, mientras que, según algunas filtraciones, en Brixworth estarían preparando una unidad de potencia M17 E Performance mejorada (la marca de la estrella ha conseguido una actualización porque el motor de referencia para la FIA es el Red Bull-Ford DM01 de seis cilindros).

También en Mercedes se habla de modificaciones en el sistema de combustión y el turbo, combinadas con una nueva gasolina de Petronas. Además de buscar un mayor rendimiento con una curva de uso menos extrema de las revoluciones máximas, los técnicos, encabezados por Hywel Thomas, han trabajado en la fiabilidad, ya que Andrea Kimi Antonelli y George Russell ya han agotado las cuatro unidades permitidas para todo el año y, por cada sustitución, serán penalizados con 20 posiciones en la parrilla.

Desde el punto de vista táctico, sustituir la unidad de potencia precisamente en Monza, donde no hay problemas para adelantar, podría ser la mejor ocasión para responder a la reacción del Cavallino, que quiere reducir la diferencia de potencia que se ha observado en las rectas hasta ahora.

Antonelli podría optar por sorpresa por el motor con ADUO, con la intención de recuperar la supremacía frente a Ferrari. En Maranello, los ingenieros dirigidos por Enrico Gualtieri se muestran optimistas respecto a la posibilidad de reducir la diferencia con respecto a los motores Mercedes, lo que permitiría a Lewis Hamilton y Charles Leclerc aprovechar la superioridad del chasis y la aerodinámica del SF-26.

La paradoja es que Mercedes está pagando un alto precio (tres baterías quemadas, un motor averiado y una serie de fallos en la gestión de la energía) por su falta de fiabilidad, mostrando un talón de Aquiles precisamente en el elemento que se suponía que iba a ser su baza ganadora. Ferrari, por su parte, se ha beneficiado de su fiabilidad y cuenta, hasta ahora, con la ventaja de haber utilizado una unidad de potencia menos. En definitiva, la lucha sigue abierta y precisamente el templo de la velocidad podría dar las primeras respuestas a una temporada que parece ser impredecible...

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images