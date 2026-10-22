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Fórmula 1 GP de Brasil

Brasil 2006: Alonso, bicampeón de F1, hereda el trono de Schumacher

El 22 de octubre de 2006, Fernando Alonso lograba en Brasil su segundo campeonato del mundo de Fórmula 1, en el primer adiós de Michael Schumacher.

Jose Carlos de Celis

Editado: 22 oct 2026, 14:34

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Fernando Alonso fue el gran dominador de la primera mitad de la temporada 2006 con Renault. Sin embargo, Ferrari y Michael Schumacher reaccionaron en la segunda y, con cinco victorias en siete carreras para el alemán, ambos llegaron empatados al Gran Premio de Japón, sede de la penúltima parada del mundial.

Allí, cuando lideraba e iba a ponerse al frente del campeonato, Michael Schumacher sufrió una dolorosa rotura de motor que tiraba por tierra prácticamente todas sus opciones de lograr su octavo título. Así pues, llegaron al definitivo Gran Premio de Brasil con 10 puntos de diferencia en una época en la que el ganador de carrera recibía justo 10. Es decir, a Fernando Alonso le bastaba con sumar un punto [ser octavo o mejor] o que su rival no ganara la carrera.

El empate a puntos habría dado la corona al Káiser por mayor número de triunfos, y ese día, el piloto más laureado de la historia, decía adiós a la Fórmula 1 tras una etapa gloriosa en Ferrari.

(Antes de leer la crónica, pasa las fotos y disfruta)

21

También un 22 de octubre:

Resumen de la carrera del GP de Brasil 2006 de Fórmula 1

El sábado llegó el primer varapalo para Michael Schumacher, al sufrir un problema de presión de gasolina que le impidió disputar la Q3 y le obligó a salir décimo. Por delante, Fernando Alonso había logrado clasificarse cuarto, y todo estaba controlado.

El compañero del germano, Felipe Massa, lideró la carrera desde el inicio, y el asturiano se mantenía en la cuarta plaza. El alemán trataba de remontar y lo estaba logrando, de hecho en la vuelta 7 ya se asomaba a la quinta plaza. Sin embargo, y para colmo, pasó por encima de los restos de coches que había dejado un accidente previo y pinchó su neumático, cayendo a la última posición tras el paso obligado por boxes.

Las poquísimas opciones del teutón habían desaparecido, y aunque hizo una brillante remontada para pasar del 19º lugar al cuarto, no pudo ganar, y Fernando Alonso se coronó con un segundo puesto que le convertía en el bicampeón del mundo más joven de la historia [récord que luego le arrebataría Sebastian Vettel].

De esa manera, Interlagos fue testigo del segundo mundial de Fernando Alonso, un año después de conseguir el primero también en Brasil. Un hito histórico con el que ni habíamos soñado. Un sueño real.

Resultados del GP de Brasil 2006 de F1 (top 10)

Posición Piloto Equipo Tiempo Puntos 1º Felipe Massa Ferrari 1:31.53.751 10 2º Fernando Alonso Renault 1:32.12.409 8 3º Jenson Button Honda

1:32.13:145

6 4º Michael Schumacher Ferrari 1:32:17.845 5 5º

Kimi Raikkonen

McLaren 1:32:22.254 4 6º Giancarlo Fisichella Renault 1:32:24.038 3 7º Rubens Barrichello Honda 1:32:34.045 2 8º Pedro de la Rosa McLaren 1:32:45.819 1 9º Robert Kubica BMW Sauber 1:32:01.393 10º Takuma Sato Super Aguri Doblado

Recuerda más de lo que pasó en Interlagos:

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