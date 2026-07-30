El jefe de la F1 justifica que desaparezcan de la TV los gráficos sobre las baterías

¿Les importa a los aficionados a la Fórmula 1 el estado de la batería cuando ven las batallas rueda a rueda? Según Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo del campeonato, no.

Este año, la F1 ha introducido nuevos monoplazas con unidades de potencia que cuentan con un 47% de energía eléctrica, lo que significa que la gestión de la energía ha cobrado un papel preponderante tanto en la clasificación como en las carreras.

Al igual que ocurrió con el KERS a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, el estado de carga de la batería se mostraba en la retransmisión televisiva durante el entretenido Gran Premio de Australia, que abrió la temporada.

Sin embargo, esa información se ha ido eliminando progresivamente de los gráficos en medio de las críticas a la nueva normativa, ya que los pilotos se abstienen de acelerar al máximo en las curvas de alta velocidad para ahorrar energía, mientras que los adelantamientos se consideran a veces demasiado artificiales con el nuevo estilo de carrera «yo-yo».

Como resultado, la acción rueda a rueda se ha vuelto más difícil de entender, ya que los espectadores no logran hacerse una idea clara de cuál puede ser la diferencia de energía entre los pilotos y, por lo tanto, de cómo se llevan a cabo las maniobras de adelantamiento y las defensas.

Cuando se le preguntó por qué la F1 seguía ese camino, teniendo en cuenta que los gráficos representan un "contexto importante" en las batallas en pista y que existe"una demanda y una tendencia muy claras hacia experiencias de visualización ricas en datos" en Estados Unidos, Domenicali expresó su rotundo desacuerdo.

"Creo que la verdad es exactamente al revés, porque a nadie le interesa cómo conduces tu coche", afirmó el italiano. "A la gente le interesa si estás adelantando o no. Esa es la gran mayoría de la gente".

"Estoy de acuerdo contigo en que hay ciertas personas que se centran en este aspecto, que es muy importante. Es como cuando se activaba el DRS: a la gente no le interesaba saber cuál era el motivo del adelantamiento". Cabe señalar que no se necesitaban gráficos para darse cuenta de que se estaba utilizando el DRS...

"El sábado mantuve una conversación increíble e interesante con [el creador de Star Wars] George Lucas", reveló Domenicali. "Estaba en Hungría y me ofreció una perspectiva increíble sobre cómo ven la Fórmula 1 los nuevos aficionados. Y creo que nos aportó una [claridad] increíble para ver cómo podemos simplificar realmente las cosas, porque los nuevos aficionados no comprenden realmente lo que hay detrás de las cámaras. Les fascina el hecho de que haya mucha acción".

Stefano Domenicali, director ejecutivo del Grupo de Fórmula 1 Foto de: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

"Así que creo que, en ese sentido, es imprescindible que quienes están tan centrados en eso dispongan de la información adecuada. Pero para la gran mayoría de la gente, créeme, solo quieren ver lo que ocurre en la pista. No les interesa el ángulo del acelerador ni el porcentaje de presión de frenado para saber cómo se puede adelantar a un piloto".

"Quiero decir que, si pensamos, por ejemplo, en el increíble adelantamiento de Max [Verstappen] a Lewis [Hamilton] en la curva 1 de Hungría, eso es una obra de arte, si se me permite decirlo, y es precisamente lo que esta gente quiere ver. Y tiene que ver precisamente con la calidad de los pilotos".

Pero, ¿en qué medida se debió esa maniobra al frenado tardío de Verstappen y en qué medida a que Hamilton ahorrara energía al final de la recta de salida y meta? Nunca lo sabremos.

"Al fin y al cabo, se trata de una estrategia que el piloto puede emplear para maximizar el rendimiento de su coche, ya sea frenando, acelerando o utilizando la potencia que proviene de la electrificación o no", continuó Domenicali.

"Eso es lo que creo que está pasando. Por supuesto, para un sector específico de nuestros aficionados, estos datos son relevantes. Y, por supuesto, están disponibles. Pero, como he dicho, para la gran mayoría, eso es lo que recibimos como información".

Anteriormente, Domenicali comparó el estado de carga de la batería con "el ángulo del acelerador o el porcentaje de presión sobre el freno", en un intento de restarle importancia ante los espectadores. Así pues, en definitiva, según su respuesta, es poco probable que estos datos se utilicen mucho en un futuro próximo.