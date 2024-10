Sainz gana en México: "Necesitaba rematar la faena con Ferrari"

Lo prometió y lo consiguió, porque Carlos Sainz aseguró desde que se supo la noticia de que no continuaría en Ferrari, que lograría un triunfo más antes de finalizar la temporada 2024 de Fórmula 1. Llegó en el Gran Premio de Ciudad de México después de un fin de semana perfecto y sin errores, tras hacer la pole position y liderar durante la mayor parte de la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la salida perdió el liderato en favor de Max Verstappen, pero una vez que se reanudó tras el Safety Car, no dudó un segundo en ir a por él, con una maniobra con la que dejó atrás al vigente campeón del mundo. A partir de ahí, nadie se acercó al madrileño, que dominó con puño de hierro hasta ver la bandera a cuadros en el que fue el cuarto triunfo de su trayectoria deportiva.

"¡Gracias, México!", exclamó nada más bajarse del SF-24 en la zona del Foro Sol. "Es increíble ver estos aficionados, he sentido el apoyo de ellos todo el fin de semana, siempre he tenido mucho aquí, lo he sentido todo el fin de semana, la necesitaba, necesitaba rematar la faena, llevo tiempo diciendo que quería una victoria más antes de irme de Ferrari, y hacerlo aquí delante de estos aficionados, es impresionante".

En el momento en el que se le cuestionó sobre las pruebas que le quedan antes de abandonar Maranello, indicó que, si aparece una oportunidad, irá sin dudar a ganar: "Quedan cuatro carreras y quiero disfrutar, y si viene otra, iré a por ella".

Sobre el adelantamiento en la reanudación a Max Verstappen, el español tampoco tuvo ninguna duda: "No he tenido tiempo de prepararlo, simplemente estaba enfadado por haber perdido la posición en la salida, y he pensado que tenía que sorprenderlo. [Max Verstappen] Es muy difícil de adelantar, como ha demostrado muchas veces, estaba muy atrás, pero he pensado que no tenía nada que perder, así que me fui al interior, tenía mucha confianza todo el fin de semana en esa curva".

Además, Carlos Sainz afirmó que no había un lugar mejor para celebrar un triunfo vestido de rojo porque todos sus familiares estaban en el circuito: "He notado todo el fin de semana que podía ser el mío, también tengo a toda mi familia aquí viéndome, y quería hacerlo delante de todos ellos. Después, sintiendo todo el apoyo de esta afición, que es increíble, y si pudiera haber elegido un sitio para ganar una carrera más con Ferrari hubiera sido México, siempre me he sentido en casa, y conseguirlo es increíble".

