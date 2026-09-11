Sainz: "Disfruto el circuito, pero no espero nada especial del fin de semana"

Madrid.- Este fin de semana es especial sobre todo para Carlos Sainz, que ve cumplido su sueño de niño de tener un circuito en su ciudad. El madrileño, sin embargo, llega en un momento delicado para Williams, que le permitió ser 17º en la FP1 y 16º en la FP2, eso sí, siempre por delante de su compañero.

Y resumiendo la primera jornada, la primera, declaró: "Ha sido un viernes tranquilo, o relativamente tranquilo: sin problemas ni incidentes, simplemente un par de buenas sesiones en las que hemos podido experimentar y ajustar la puesta a punto del coche".

Sobre el Madring, del que es embajador, elogió lo que se ha conseguido con el trazado, mientras lamentaba que el coche no diera más de sí: "El circuito es espectacular; debo decir que es de esos trazados que te hacen sentir mucha adrenalina al volante. Sin duda se percibe frenético, por decirlo de alguna manera, pero lo estoy disfrutando mucho".

"Creo que he estado muy fino desde la primera vuelta. Por desgracia, y como cabía esperar, no somos muy competitivos, así que no espero nada especial de este fin de semana; pero está claro que, si se pudiera diseñar un circuito que no nos favoreciera, este sería más o menos el que más difícil nos lo va a poner".

"Aun así, haremos todo lo posible por completar un buen fin de semana y ver dónde terminamos".

Con el otro Williams con decoración especial, su compañero Alexander Albon fue 20º en la FP1 y 18º en la FP2.

Respecto a cómo fue la experiencia real del Madring comparada con la del simulador de la fábrica de Grove, declaró: "Bastante similar, más o menos lo que esperaba; quizás con un poco menos de agarre al principio, aunque al final del día el agarre era bueno".

"Fue un desafío, especialmente la gestión del despliegue de potencia, ya que eso varía considerablemente dependiendo de si pasas por la curva a fondo o no; y, sobre todo en un circuito urbano donde la precisión milimétrica en los puntos de frenada es clave, todavía no le he cogido el truco del todo. Supongo que, en mi caso, simplemente me falta ritmo; necesito encontrarlo. Es un circuito que impone cierto respeto y llevará algo más de tiempo entender la mejor forma de afrontarlo".

Dada la dificultad para adelantar que parece que conlleva Madring, muchos ven clave la clasificación, pero Albon insistió en que en carrera tampoco parece más prometedor el fin de semana para los británicos: "El ritmo de carrera también fue horrible, al menos para mí. Hay que centrarse en el ritmo de carrera; ten en cuenta que el pitlane es larguísimo, por lo que evitar pasar por él supone una ventaja. Ya veremos cómo va todo; pensaba que el fin de semana se centraría más en la clasificación, pero tras completar las tandas largas, creo que hay otros aspectos que también debemos tener en cuenta", concluyó.