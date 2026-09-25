A qué hora es la carrera de F1 ¡este sábado! en Bakú (GP de Azerbaiyán) y cómo ver

Debido a una festividad local, todo el Gran Premio de Azerbaiyán se ha adelantado un día respecto a lo habitual, por lo que no será menos con la carrera y, tras la clasificación del viernes, este sábado llega el momento en que se reparten los puntos en Bakú. Apunta todos los horarios que necesitas saber y cómo verlo todo por TV u online.

A qué hora es la carrera del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1 2026 en España

A qué hora fue la carrera de F1 en Bakú (GP de Azerbaiyán) en España: sábado 26 de septiembre a las 13:00h

sábado 26 de septiembre a las A qué hora es la carrera del Bakú (GP de Azerbaiyán) en horario local: domingo 6 de septiembre a las 15:00h

Debido a la diferencia horaria de Azerbaiyán y España, la carrera de este sábado de F1 en Bakú arrancará dos horas antes de lo habitual en cuanto al horario europeo. Es decir, en horario local los semáforos sí se apagarán a las 15:00h, pero en la España peninsular todavía serán las 13:00h del mediodía cuando empiece el GP.

En consecuencia, los aficionados de Latinoamérica tendrán que madrugar un poco más de lo habitual, ya que los mexicanos que quieran ver a Sergio Pérez tendrán que hacerlo desde las 05:00h de la madrugada, mientras que los argentinos para ver a Franco Colapinto deberán hacerlo a partir de las 08:00h de la mañana.

Cómo se puede ver la carrera del GP de Azerbaiyán de la F1 2026

Dónde se puede ver la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 en España: DAZN F1

DAZN F1 Inicio del programa previo de DAZN F1 desde Bakú: a las 11:00h

Después de un Gran Premio de España que se vio en abierto, la Fórmula 1 vuelve a ser de pago en España y así será ya hasta la última carrera de la temporada 2026.

Por lo tanto, para ver el Gran Premio de Azerbaiyán en territorio español habrá que tener contratado DAZNF1, ya sea con su propia plataforma de streaming o con otros operados que cuentan con sus servicios. Además, aunque la carrera arranque a las 13:00h, su previo comenzará dos horas antes, es decir, a las 11:00h de la mañana.

En Latinoamérica las principales opciones pasan por ESPN en Disney+ Premium, aunque en México los derechos televisivos son de FOX Sports México y FOX Sports Premium. Otro detalle a destacar es que en todos los países latinoamericanos los fans pueden contratar F1TV, el servicio oficial de streaming de la propia categoría.

Y, obviamente, si no puedes ver la carrera en directo, o quieres hacerle con un live timing que muestre las posiciones y neumáticos en todo momento, en Motorsport.com España te contaremos todo lo que suceda en la carrera, tanto con un directo, como con noticas, declaraciones, fotos, vídeos y mucho más.

A cuántas vueltas es la carrera de la F1 2026 en Bakú

La carrera de este sábado, correspondiente al Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la F1, se disputará a 51 vueltas y, tendiendo en cuenta que 6.003km, los pilotos que acaben cruzando la bandera a cuadros habrán completado un total de 306.153 kilómetros.

Cómo de importante es salir desde la pole para ganar en Bakú F1

En Bakú, debido a su larga recta principal y al caos que suele haber en carrera, con varias apariciones de coches de seguridad prácticamente aseguradas, salir desde la pole realmente no asegura nada. De hecho, de las ocho carreras disputadas aquí, en únicamente dos ocasiones ha ganado el poleman (25% de las veces).

Las mismas veces (dos) ha ganado el piloto que salía segundo y tercero, mientras que nadie ha ganado saliendo cuarto o quinto, pero sí sexto o décimo (una vez, 12,5%).

Mira todos los datos: Fórmula 1 ¿Es importante la pole para ganar en Bakú F1? Victorias por posición

La F2 correrá una carrera este sábado en Bakú: ¿a qué hora?

Después de una carrera al sprint y una carrera principal celebrado el viernes, con un formato ampliado, la Fórmula 2 disputará su segunda carrera larga del fin de semana a primera hora de la mañana del sábado, concretamente a las 09:00h en horario peninsular español, cuando en Bakú sean las 11:00h.

Mira los resultados hasta ahora: FIA F2 F2 en Bakú - Resultados y resumen - Beganovic se lleva la carrera sprint

Qué pilotos han ganado más veces en Bakú en la F1

Solo dos pilotos han conseguido ganar más de una vez en Bakú: Max Verstappen y Sergio Pérez, que lo han hecho dos veces cada uno de ellos. Con una victoria, están: Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas y Oscar Piastri.

En cuanto a podios, Checo Pérez es el gran rey de Bakú con cico top 3, seguido por los tres de Sebastian Vettel, Max Verstappen y George Russell.

También es un escenario especial para Carlos Sainz, quien el año pasado logró aquí su primer e inesperado podio con Williams.

Así llega el Mundial de F1 2026 a la carrera de Bakú (Azerbaiyán)

Clasificación del Mundial de pilotos (pulsa aquí para verla completa):

Clasificación del Mundial de constructores (pulsa aquí para verla completa):