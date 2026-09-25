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Previo
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

A qué hora es la carrera de F1 ¡este sábado! en Bakú (GP de Azerbaiyán) y cómo ver

Con un día de antelación, llega la carrera del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1 este sábado 26 de septiembre. Mira a qué hora arrancará y cómo se podrá ver por TV.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Debido a una festividad local, todo el Gran Premio de Azerbaiyán se ha adelantado un día respecto a lo habitual, por lo que no será menos con la carrera y, tras la clasificación del viernes, este sábado llega el momento en que se reparten los puntos en Bakú. Apunta todos los horarios que necesitas saber y cómo verlo todo por TV u online.

Relacionado:

A qué hora es la carrera del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1 2026 en España

  • A qué hora fue la carrera de F1 en Bakú (GP de Azerbaiyán) en España: sábado 26 de septiembre a las 13:00h
  • A qué hora es la carrera del Bakú (GP de Azerbaiyán) en horario local: domingo 6 de septiembre a las 15:00h

Debido a la diferencia horaria de Azerbaiyán y España, la carrera de este sábado de F1 en Bakú arrancará dos horas antes de lo habitual en cuanto al horario europeo. Es decir, en horario local los semáforos sí se apagarán a las 15:00h, pero en la España peninsular todavía serán las 13:00h del mediodía cuando empiece el GP.

En consecuencia, los aficionados de Latinoamérica tendrán que madrugar un poco más de lo habitual, ya que los mexicanos que quieran ver a Sergio Pérez tendrán que hacerlo desde las 05:00h de la madrugada, mientras que los argentinos para ver a Franco Colapinto deberán hacerlo a partir de las 08:00h de la mañana.

Cómo se puede ver la carrera del GP de Azerbaiyán de la F1 2026

  • Dónde se puede ver la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 en España: DAZN F1
  • Inicio del programa previo de DAZN F1 desde Bakú: a las 11:00h

Después de un Gran Premio de España que se vio en abierto, la Fórmula 1 vuelve a ser de pago en España y así será ya hasta la última carrera de la temporada 2026.

Por lo tanto, para ver el Gran Premio de Azerbaiyán en territorio español habrá que tener contratado DAZNF1, ya sea con su propia plataforma de streaming o con otros operados que cuentan con sus servicios. Además, aunque la carrera arranque a las 13:00h, su previo comenzará dos horas antes, es decir, a las 11:00h de la mañana.

En Latinoamérica las principales opciones pasan por ESPN en Disney+ Premium, aunque en México los derechos televisivos son de FOX Sports México y FOX Sports Premium. Otro detalle a destacar es que en todos los países latinoamericanos los fans pueden contratar F1TV, el servicio oficial de streaming de la propia categoría.

Y, obviamente, si no puedes ver la carrera en directo, o quieres hacerle con un live timing que muestre las posiciones y neumáticos en todo momento, en Motorsport.com España te contaremos todo lo que suceda en la carrera, tanto con un directo, como con noticas, declaraciones, fotos, vídeos y mucho más.

A cuántas vueltas es la carrera de la F1 2026 en Bakú

La carrera de este sábado, correspondiente al Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la F1, se disputará a 51 vueltas y, tendiendo en cuenta que 6.003km, los pilotos que acaben cruzando la bandera a cuadros habrán completado un total de 306.153 kilómetros.

Cómo de importante es salir desde la pole para ganar en Bakú F1

En Bakú, debido a su larga recta principal y al caos que suele haber en carrera, con varias apariciones de coches de seguridad prácticamente aseguradas, salir desde la pole realmente no asegura nada. De hecho, de las ocho carreras disputadas aquí, en únicamente dos ocasiones ha ganado el poleman (25% de las veces).

Las mismas veces (dos) ha ganado el piloto que salía segundo y tercero, mientras que nadie ha ganado saliendo cuarto o quinto, pero sí sexto o décimo (una vez, 12,5%).

Mira todos los datos:

La F2 correrá una carrera este sábado en Bakú: ¿a qué hora?

Después de una carrera al sprint y una carrera principal celebrado el viernes, con un formato ampliado, la Fórmula 2 disputará su segunda carrera larga del fin de semana a primera hora de la mañana del sábado, concretamente a las 09:00h en horario peninsular español, cuando en Bakú sean las 11:00h.

Mira los resultados hasta ahora:

Qué pilotos han ganado más veces en Bakú en la F1

Solo dos pilotos han conseguido ganar más de una vez en Bakú: Max Verstappen y Sergio Pérez, que lo han hecho dos veces cada uno de ellos. Con una victoria, están: Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas y Oscar Piastri.

En cuanto a podios, Checo Pérez es el gran rey de Bakú con cico top 3, seguido por los tres de Sebastian Vettel, Max Verstappen y George Russell.

También es un escenario especial para Carlos Sainz, quien el año pasado logró aquí su primer e inesperado podio con Williams.

Así llega el Mundial de F1 2026 a la carrera de Bakú (Azerbaiyán)

Clasificación del Mundial de pilotos (pulsa aquí para verla completa):

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 292
2 United KingdomG. RussellMercedes 211
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186
5 MonacoC. LeclercFerrari 167
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 145
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120
8 FranceI. HadjarRed Bull 71
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 59
10 FranceP. GaslyAlpine 41

Clasificación del Mundial de constructores (pulsa aquí para verla completa):

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 503
2 ItalyFerrari 358
3 United KingdomMcLaren 306
4 AustriaRed Bull 230
5 ItalyRacing Bulls 77
6 FranceAlpine 68
7 United StatesHaas F1 21
8 GermanyAudi 17
9 Williams 11
10 United KingdomAston Martin 3
11 United StatesCadillac 0

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