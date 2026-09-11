Veredicto de los pilotos de F1 sobre Madring: "Riesgo muy alto" y "la mejor carrera de Europa"

El circuito de Madring, sede del Gran Premio de España, ha recibido el visto bueno de varios de los principales pilotos de Fórmula 1, que han elogiado un trazado que exige mucho compromiso al volante, aunque no todos han quedado igual de impresionados.

Después de haber probado el circuito de 5,4 kilómetros en el simulador, los pilotos se preparaban para afrontar uno de los fines de semana más exigentes del año en una pista que combina la naturaleza implacable de un circuito urbano con numerosas curvas de media y alta velocidad. Pero nada sustituye a la realidad y, después de dos sesiones de entrenamientos libres de una hora, en las que los pilotos dejaron claro que estaban tomando precauciones adicionales para no verse sorprendidos por la falta de escapatorias, ya han llegado los primeros veredictos sobre el escenario más nuevo de la F1.

"Sinceramente, es más difícil que algunos circuitos", explicó Oscar Piastri, que terminó la jornada en quinta posición mientras [McLaren] sufría para encontrar rendimiento en comparación con sus rivales.

"Hay muchas zonas aquí en las que realmente no vas rozando los muros, sino que estás girando o dirigiéndote directamente hacia ellos y luego tienes que evitarlos. Así que eso hace que sea bastante complicado. Todo el mundo todavía está cogiendo ritmo, pero cuando consigues encontrar un buen ritmo durante una vuelta, es bastante divertido".

Más allá de un accidente de Arvid Lindblad con el Racing Bulls en la FP2, la jornada de Fórmula 1 se completó sin grandes problemas. Las zonas de fuertes frenadas del circuito provocaron numerosos quebraderos de cabeza, ya que los pilotos tuvieron que tener cuidado para evitar bloqueos, mientras que el desgaste de los neumáticos, los rápidos cambios en los niveles de agarre y el tráfico fueron algunos de los mayores desafíos.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc comentó: "Ha sido emocionante pilotar hoy en el circuito de Madrid. Es un circuito urbano exigente, que es el tipo de pista que normalmente disfruto, y este no es una excepción. Me ha impresionado bastante la cantidad de agarre que ya había, teniendo en cuenta que es un circuito completamente nuevo y que hasta ahora apenas había goma sobre el asfalto".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mientras su compañero Andrea Kimi Antonelli encabezaba la tabla de tiempos, la jornada de entrenamientos de George Russell reafirmó su opinión de que Madring es un circuito de "riesgo muy alto", aunque mostró su preocupación porque adelantar será "muy difícil", una sensación compartida por buena parte del paddock.

Las palabras más positivas llegaron por parte de Sergio Pérez, residente en Madrid, que no tuvo demasiado que celebrar en cuanto al rendimiento de su [Cadillac], pero sí se mostró entusiasmado con Madring, tanto por el circuito como por todo lo que lo rodea.

"Sí, es un circuito realmente genial y un lugar muy bonito", dijo el mexicano. "Estoy muy contento de estar aquí en Madrid. Creo que, sin duda, esta va a convertirse en la mejor carrera de Europa".

"Va a ser una clasificación caótica mañana y, obviamente, una carrera muy caótica el domingo, así que pueden pasar muchas cosas. Tengo muchas ganas y, como equipo, simplemente tenemos que asegurarnos de ser capaces de ejecutar un fin de semana perfecto".

Sin embargo, no todos están tan entusiasmados como Pérez. Max Verstappen nunca ha sido el mayor admirador de los circuitos urbanos y lo que ofrece Madring no ha conseguido hacerle cambiar de opinión.

"Sí, no sé. No soy fan de los circuitos urbanos, así que eso nunca va a cambiar", explicó el cuatro veces campeón del mundo. "Siempre preferiré pilotar en un circuito como Spa. Quiero decir, por lo que han hecho y por cómo han construido todo esto, creo que han hecho un trabajo realmente bueno. Pero no soy fan de los circuitos urbanos".

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Aunque Madring no es especialmente exigente para las unidades de potencia de la Fórmula 1 de 2026, limitadas por la energía disponible, lo que sí está complicando las cosas tanto a los pilotos como a los equipos es el impacto de la rápida evolución de la pista en la forma en la que funciona el despliegue de energía.

Eso resultó especialmente complicado para [Fernando Alonso] con el [Aston Martin] equipado con motor Honda, después de que el español se recuperara de un problema de embrague para poder disputar la segunda mitad de la FP2.

"Siempre va a ser complicado acertar con la temperatura de los neumáticos y el estado de carga de la batería al final de la vuelta", explicó Alonso.

"A veces, si utilizas un estilo de pilotaje diferente en las últimas curvas, parece que somos muy sensibles a eso con la unidad de potencia Honda".