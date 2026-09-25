Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º

La clasificación del viernes (lees bien, si te la has perdido, mira) de F1 en Bakú dejó formada la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán 2026 que se disputará este sábado (sí, la carrera es el sábado). Mira aquí cómo quedó la parrilla, en qué posición arranca cada piloto y cómo son las filas para la 15ª ronda de la temporada 2026 de F1. Una parrilla con sorpresa, porque el líder del mundial Andrea Kimi Antonelli tocó el muro en la Q1 y no pudo salir en la Q2, por lo que arrancará 16º y teniendo que remontar.

Y ojo, porque hay cambios en el orden de salida tras las sanciones a Carlos Sainz y Sergio Pérez.

Parrilla de la F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en el GP de Azerbaiyán

*Lance Stroll y Fernando Alonso saldrán último y penúltimo tras cambios en su motor Honda, que el español no podrá usar en carrera tras problemas el viernes

**Checo Pérez fue sancionado con tres posiciones por obstaculizar a Oscar Piastri

***Carlos Sainz fue sanciones con cinco posiciones tras ignorar las banderas amarillas provocadas por una salida de pista de Lando Norris en la Q3

Qué piloto ha hecho la pole en Bakú F1, GP de Azerbaiyán 2026

George Russell aprovechó la ausencia de su compañero Antonelli (accidentado en Q1) para llevarse la pole de Bakú, su primera desde Austria, a finales de junio. Es la quinta pole de la temporada 2026 para Russell, y su primera en Bakú.

La crónica del viernes: Fórmula 1 Russell vuela y logra la pole en Bakú con KO de Antonelli en Q1; Sainz, top 10

A qué hora es la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú

¡Atento, es el sábado!

Carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú: sábado 26 de septiembre a las 13:00h de España, a las 15:00 h locales

Parrilla para el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú por tiempos

Historial de poles de F1 en Bakú

Con la de este viernes ya se han disputado diez sesiones de clasificación de F1 en Bakú, una como GP de Europa y nueve como GP de Azerbaiyán, y el gran dominador a una vuelta es Charles Leclerc, con cuatro pole position allí en Bakú (en 2021, 2022, 2023 y 2024), único que ha repetido.

Entra en la lista con esta pole en 2026 George Russell, y también han hecho pole en Bakú Verstappen en 2025 y antes, Bottas en 2019, Vettel en 2018, Hamilton en 2017 y en 2016, Nico Rosberg como GP de Europa.

Fernando Alonso en la clasificación de F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en carrera

Fernando Alonso saldrá último en la carrera del sábado en Bakú, después de clasificarse 19º pero pagará una penalización por sus numerosos cambios en la unidad de potencia Honda, que sin embargo no podrá usar porque falló el viernes. Partirá detrás de su compañero Stroll porque, pese a que le batió en la Q1 del viernes en Bakú (Stroll fue último, 22º), había sustituido más piezas en el motor.

Carlos Sainz en la clasificación de F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en carrera

Carlos Sainz saldrá 9º en la carrera de F1 en Bakú tras conseguir pasar a la Q3 por primera vez esta temporada (su compañero cayó en Q2). Sainz compartirá quinta fila de parrilla con Colapinto, que se clasificó justo detrás).

Sergio Pérez en la clasificación de F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en carrera

Sergio Pérez largará 20º en la carrera de Bakú F1, porque aunque iba a ser 19º en un inicio, fue penalizado por obstaculizar a Piastri. Checo compartirá la décima fila de parrilla con su compañero Valtteri Bottas, al que batió, pero saldrá por delante.

Franco Colapinto en la clasificación de F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en carrera

Franco Colapinto iniciará 10º en la carrera de Bakú F1, tras conseguir llegar a la Q3 pero ahí no poder batir a nadie. Compartirá la quinta fila de parrilla con Carlos Sainz, 9º.