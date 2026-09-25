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Resultados
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Parrilla de la F1 en Bakú tras las sanciones (filas y posiciones): el líder, 16º

Mira cómo queda la parrilla de salida de la F1 en Bakú, el orden para la carrera del sábado del GP de Azerbaiyán 2026.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
George Russell, Mercedes, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La clasificación del viernes (lees bien, si te la has perdido, mira) de F1 en Bakú dejó formada la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán 2026 que se disputará este sábado (sí, la carrera es el sábado). Mira aquí cómo quedó la parrilla, en qué posición arranca cada piloto y cómo son las filas para la 15ª ronda de la temporada 2026 de F1. Una parrilla con sorpresa, porque el líder del mundial Andrea Kimi Antonelli tocó el muro en la Q1 y no pudo salir en la Q2, por lo que arrancará 16º y teniendo que remontar.

Y ojo, porque hay cambios en el orden de salida tras las sanciones a Carlos Sainz y Sergio Pérez.

Apunta:

Parrilla de la F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en el GP de Azerbaiyán

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz ***

Williams 

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

 

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sergio Pérez **

Cadillac

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso*

Aston Martin

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll*

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lance Stroll y Fernando Alonso saldrán último y penúltimo tras cambios en su motor Honda, que el español no podrá usar en carrera tras problemas el viernes

**Checo Pérez fue sancionado con tres posiciones por obstaculizar a Oscar Piastri

***Carlos Sainz fue sanciones con cinco posiciones tras ignorar las banderas amarillas provocadas por una salida de pista de Lando Norris en la Q3

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Qué piloto ha hecho la pole en Bakú F1, GP de Azerbaiyán 2026

George Russell aprovechó la ausencia de su compañero Antonelli (accidentado en Q1) para llevarse la pole de Bakú, su primera desde Austria, a finales de junio. Es la quinta pole de la temporada 2026 para Russell, y su primera en Bakú.

La crónica del viernes:

A qué hora es la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú

¡Atento, es el sábado!

  • Carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú: sábado 26 de septiembre a las 13:00h de España, a las 15:00 h locales
Más información:

Parrilla para el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú por tiempos

Tiempos de la clasificación y parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

1'42.526

   S 210.783
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+0.837

1'43.363

 0.837 S 209.076
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.838

1'43.364

 0.001 S 209.074
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 21

+0.974

1'43.500

 0.136 S 208.799
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+1.146

1'43.672

 0.172 S 208.453
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+1.332

1'43.858

 0.186 S 208.080
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.521

1'44.047

 0.189 S 207.702
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

+1.555

1'44.081

 0.034 S 207.634
9 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+2.040

1'44.566

 0.485 S 206.671
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 21

+2.437

1'44.963

 0.397 S 205.889
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 17

+2.249

1'44.775

   S 206.259
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 18

+2.334

1'44.860

 0.085 S 206.091
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+2.475

1'45.001

 0.141 S 205.815
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 18

+2.490

1'45.016

 0.015 S 205.785
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 16

+2.580

1'45.106

 0.090 S 205.609
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

+2.978

1'45.504

 0.398 S 204.833
17 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+3.273

1'45.799

 0.295 S 204.262
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+3.394

1'45.920

 0.121 S 204.029
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+4.067

1'46.593

 0.673 S 202.741
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+4.132

1'46.658

 0.065 S 202.617
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+4.811

1'47.337

 0.679 S 201.335
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+5.764

1'48.290

 0.953 S 199.564
Ver resultados

Historial de poles de F1 en Bakú

Con la de este viernes ya se han disputado diez sesiones de clasificación de F1 en Bakú, una como GP de Europa y nueve como GP de Azerbaiyán, y el gran dominador a una vuelta es Charles Leclerc, con cuatro pole position allí en Bakú (en 2021, 2022, 2023 y 2024), único que ha repetido.

Entra en la lista con esta pole en 2026 George Russell, y también han hecho pole en Bakú Verstappen en 2025 y antes, Bottas en 2019, Vettel en 2018, Hamilton en 2017 y en 2016, Nico Rosberg como GP de Europa.

Fernando Alonso en la clasificación de F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en carrera

Fernando Alonso saldrá último en la carrera del sábado en Bakú, después de clasificarse 19º pero pagará una penalización por sus numerosos cambios en la unidad de potencia Honda, que sin embargo no podrá usar porque falló el viernes. Partirá detrás de su compañero Stroll porque, pese a que le batió en la Q1 del viernes en Bakú (Stroll fue último, 22º), había sustituido más piezas en el motor.

Carlos Sainz en la clasificación de F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en carrera

Carlos Sainz saldrá 9º en la carrera de F1 en Bakú tras conseguir pasar a la Q3 por primera vez esta temporada (su compañero cayó en Q2). Sainz compartirá quinta fila de parrilla con Colapinto, que se clasificó justo detrás).

Sergio Pérez en la clasificación de F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en carrera

Sergio Pérez largará 20º en la carrera de Bakú F1, porque aunque iba a ser 19º en un inicio, fue penalizado por obstaculizar a Piastri. Checo compartirá la décima fila de parrilla con su compañero Valtteri Bottas, al que batió, pero saldrá por delante.

Franco Colapinto en la clasificación de F1 en Bakú: filas y posiciones de salida en carrera

Franco Colapinto iniciará 10º en la carrera de Bakú F1, tras conseguir llegar a la Q3 pero ahí no poder batir a nadie. Compartirá la quinta fila de parrilla con Carlos Sainz, 9º.

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