La breve pero reveladora reacción de Verstappen sobre el Madring

Madrid.- Después de muchas pruebas en el simulador, todos los pilotos de F1 se estrenaron este viernes en la vida real en el Madring, donde solo habían rodado Carlos Sainz con un coche de calle y los Ferrari en un filming day. Y cuando se le preguntó a uno de los pilotos más sinceros de la parrilla, Max Verstappen, el holandés aclaró que hay dos maneras de verlo.

Ante la pregunta de cuál es el veredicto del circuito después de probarlo con el Red Bull, Verstappen contestó con un "Sí...". Y ante la insistencia de si no tenía más que decir, contestó: "Sí, no sé. No soy muy fan de los circuitos urbanos, así que eso nunca cambiará y siempre preferiré correr en un circuito como Spa. Quiero decir, en cuanto a cómo lo han construido todo, creo que han hecho un trabajo realmente bueno, pero no soy muy fan de los circuitos urbanos".

Verstappen fue quinto en la FP1 y luego sexto en la FP2, donde se coló por delante Arvid Lindblad con el Racing Bulls que luego estrelló. Y al mencionarle si veía margen de mejora teniendo en cuenta ese resultado del novato, respondió: "Yo no conduzco ese coche... así que no sé lo rápido que es, pero por nuestra parte estamos más o menos donde estamos y solo tengo que trabajar un poco en el equilibrio e intentar sacarle un poco más de partido a una vuelta y luego ver cómo aguantan los neumáticos en tandas largas.

"Pero supongo que todo el mundo está más o menos en la misma situación".

Por último, y sobre el problema con la dirección asistida que se le había escuchado por radio, le restó importancia y espera que esté solucionado antes de la FP3 del sábado: "Bueno, se puede conducir, aunque no se nota igual; de todas formas, lo arreglarán".



Verstappen ya había avisado el viernes que una pista nueva no significa una mejor oportunidad, porque en ese 'viaje a lo desconocido' todos parten del mismo punto y al final, tener un coche rápido es lo que marca la diferencia.

En cualquier caso, Verstappen también había señalado el peligro del circuito de Madring y, al menos este viernes y en la F1 (otra cosa fue la F3 y sobre todo la F2), solo hubo un accidente que provocara bandera roja.