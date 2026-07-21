Sainz advierte a Williams y ya da por perdido 2026: "Hay que espabilar"

Hay momentos en una temporada en los que un piloto deja de hablar del próximo paquete de mejoras, de la siguiente carrera o del potencial oculto del coche. Empieza a hablar del siguiente proyecto. Carlos Sainz ha llegado a ese punto. El madrileño ya no transmite la sensación de quien espera un milagro en lo que queda de 2026, sino la de quien da la temporada prácticamente por amortizada y exige a Williams que convierta este fracaso en una lección para el futuro. "Hay que espabilar", resumió con una frase que sonó más a advertencia que a simple autocrítica.

Lo llamativo no es que Williams atraviese un mal momento. Lo preocupante es que el propio Sainz ya no encuentra argumentos para creer que pueda cambiar.

Después de otro fin de semana malo en Spa-Francorchamps, el español fue especialmente sincero al valorar el estado del equipo. Mientras Racing Bulls, Audi o incluso Alpine han logrado encontrar rendimiento a medida que avanza la temporada, Williams sigue atrapada en un coche que nació con problemas y que, once grandes premios después, continúa sin ofrecer respuestas.

"Siendo súper sinceros, este año no", respondió a DAZN cuando le preguntaron si aún esperaba un gran salto con futuras evoluciones. "Aunque hayamos hablado de un coche B o de un chasis nuevo, nuestro coche B no es tan bueno como los pasos que está dando la gente. Es espectacular el progreso que está haciendo Racing Bulls cada vez que trae una mejora. Nosotros no hemos traído ninguno así".

La conclusión fue todavía más contundente. "No me cuesta pensar cómo este año vamos a salir de esta. Lo que sí quiero pensar es que estemos aprendiendo lo máximo posible para ya estar diseñando el coche del año que viene de una manera mucho más competitiva, porque está claro que este coche hemos fallado".

La frase refleja perfectamente la realidad de Williams. El equipo llegó a este nuevo reglamento convencido de que podía consolidarse en la parte alta de la zona media tras el enorme paso adelante de 2025. Sin embargo, el concepto del FW48 nunca ha terminado de funcionar. El sobrepeso inicial fue solo una parte del problema. Las evoluciones tampoco han cambiado la tendencia y la correlación entre el túnel de viento y la pista continúa sin ofrecer el salto esperado.

Mientras tanto, sus rivales sí han evolucionado.

Una parrilla que ya no perdona

Sainz explicó que el gran problema no es únicamente la falta de velocidad absoluta, sino cómo ha cambiado la zona media respecto al año pasado. "Vamos más o menos al ritmo de Haas F1. Alpine va tres o cuatro décimas más rápido, Audi seis o siete y Racing Bulls un segundo".

Esa diferencia cambia por completo el escenario de los sábados. "El año pasado todos estábamos separados por dos o tres décimas y una gran vuelta te metía en Q3. Este año puedes hacer la vuelta de tu vida y ellos una malísima, que sigues a medio segundo".

En otras palabras, el talento ya no basta para esconder las carencias del coche.

Paradójicamente, Sainz considera que está pilotando a uno de sus mejores niveles desde que llegó a Grove. El español ha exprimido el Williams en clasificación, ha firmado varias vueltas que le han permitido acceder a la Q2 y, en carrera, ha vuelto a demostrar su capacidad para ganar posiciones en la salida y maximizar cualquier oportunidad. Sin embargo, el techo del monoplaza es demasiado bajo.

"En clasificación estoy consiguiendo encontrar el máximo rendimiento del coche bastante a menudo y eso me contenta. Es una pequeña victoria personal. Sé que con estas vueltas estaría destacando mucho más con otro coche, pero desgraciadamente este no da para más".

"No estamos dando el nivel que prometimos"

La resignación terminó dando paso a la autocrítica colectiva. "No escondemos que estamos teniendo muchos problemas. Como equipo sabemos que no estamos dando el nivel ni la talla que prometimos y que deberíamos estar dando".

Y fue entonces cuando llegó la frase que mejor resume el momento de Williams. "Hay que, como decimos en España, espabilar".

Más que un mensaje para lo que queda de 2026, sonó como un aviso para el proyecto que debe devolver a Williams a la pelea de la zona media... y convencer a un piloto como Carlos Sainz de que el futuro que le prometieron en Grove todavía puede hacerse realidad.