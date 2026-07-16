Sainz reivindica su rendimiento y lanza un mensaje sobre su futuro en la F1

Carlos Sainz ha pasado "desapercibido" hasta ahora esta temporada en la Fórmula 1, o al menos así lo cree él pese a asegurar que está rindiendo a su mejor nivel en todos los aspectos. El rendimiento de Williams le ha penalizado hasta ahora y su futuro está generando muchas dudas, pero él tiene claras sus prioridades.

En la previa del Gran Premio de Bélgica, el piloto español explicó todo lo que, pese a que los resultados no han acompañado por ahora, le ha llevado a pensar que está en uno de sus mejores momentos desde que llegó a la Fórmula 1.

"Creo que no importa lo bien que lo haga. Creo que normalmente para los aficionados y los medios siempre pasamos más desapercibidos porque a veces ser una décima más rápido en la parte de atrás no hace ninguna diferencia".

"Especialmente este año, que la variación de rendimiento es enorme. El año pasado, una décima en Q2 podría darte la posibilidad de vencer a Antonelli y Hamilton, que estaban en dificultades, y pasabas a Q3. Este año, eso es imposible. Estamos demasiado lejos para estar en los titulares o llamar la atención en los medios o los fans".

"Ahora mismo, hagas lo que hagas siempre estarás por detrás de los ocho primeros coches, que brillan un poco más luchando por podios y por el top 5".

Los números y datos personales que manejan los equipos, respaldan sus palabras.

"Hasta ahora, en lo que puedo confiar es en mis estadísticas, en mi rendimiento relativo también, con mi compañero y todo eso. Y en ese aspecto, mis estadísticas este año han sido increíblemente buenas. Muy buenas clasificaciones, muy buen ritmo de carrera, el mejor en las salidas, tanto en rendimiento como en posiciones ganadas... Así que todo lo que pueda hacer, lo estoy haciendo".

"Pero lo que sí creo es que los directores o los equipos sí investigan todos estos detalles, pero los medios y fans, como no estamos en la tele y no estamos en los titulares, quizás no ven todos los detalles o no tienen todas las estadísticas", añadió.

En cuanto a su futuro en Fórmula 1, Carlos Sainz reconoce que su objetivo es pelear por mayores metas que una simple clasificación para la Q2, pero a su vez asegura estar totalmente entregado al proyecto de Williams.

"Sinceramente, preferiría estar luchando por las primeras posiciones y los podios, pero no creo que mi rendimiento se vea afectado por el coche que tengo. Si paso cinco años más luchando por ser 16º, quizá sí. Pero estoy motivado y me animan a esforzarme al máximo, a sacar el máximo. Siempre busco formas de mejorar mi conducción y mi setup".

"Rendir siempre ayuda, aunque no destaque mucho. Pero estoy en una etapa en la que sé con certeza cuál sería mi preferencia en el futuro, que es que este proyecto funcione".

"Como he dicho muchas, muchas veces, no te imaginas el esfuerzo que estoy poniendo en este proyecto y va a seguir siendo así. Así que sí, centrémonos totalmente en eso".

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Carlos Sainz, Williams Foto de: Erik Junius