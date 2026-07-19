Sainz cuestiona a la F1 en Spa: "¿Cómo podemos siquiera aceptar esto?"

Carlos Sainz ha hecho una valoración muy crítica del rendimiento de los coches de F1 en 2026 en el Gran Premio de Bélgica, cuestionando cómo se pudieron aceptar las normas tal y como están a partir de las simulaciones realizadas hace ya varias temporadas.

Las quejas sobre la gestión de la energía de los monoplazas actuales no han faltado en lo que va de temporada. Aunque el nivel de descontento se había calmado un poco tras los cambios introducidos en Miami, las últimas carreras en Silverstone y Spa han puesto nuevamente de manifiesto algunas de las mayores limitaciones del reglamento.

La abundancia de curvas de velocidad media-alta y rectas más largas en ambos circuitos ha dejado a los monoplazas con muy pocas opciones para recargar sus baterías. Aunque se ha eliminado lo peor, que era "levantar el pie y dejarse llevar", gracias a los cambios realizados en la potencia eléctrica y al aumento del alcance del "superclipping", los coches siguen quedándose sin energía al final de las zonas de aceleración.

Eso ha sido muy evidente al final de Blanchimont, donde los coches pierden unos 50 km/h simplemente debido a la pérdida de potencia eléctrica del MGU-K. Al comparar la vuelta de la pole de Lando Norris de la temporada pasada con la de Andrea Kimi Antonelli de 2026, los coches también pierden hasta 40 km/h al pasar por Pouhon, donde las escuderías evitan desplegar el sistema.

A modo comparación, el año pasado Norris tuvo que levantar ligeramente el pie del acelerador en esta curva para poder hacer girar y meter el coche; ahora se toma a velocidades constantees pero mucho más bajas.

Sainz admitió que se mostraba cauteloso ante la posibilidad de "menospreciar mi propio deporte" con más quejas, pero, no obstante, siguió cuestionando el marco técnico del reglamento detallado hace unos cuatro años.

"Creo que nadie ahí fuera está disfrutando de una vuelta de clasificación tanto como lo hacíamos el año pasado", afirmó Sainz. "Creo que está claro que hemos perdido bastante con estos coches en Spa".

"Dicho esto, no quiero seguir menospreciando mi propio deporte porque no va a servir de nada. Creo que todos sabemos que esto no es suficiente".

"Esto tiene que cambiar. Cambiará. Evolucionará. Pero sí, esperemos que el año que viene sea un paso mejor y el siguiente, otro paso más".

"Pero lo que digo es que quien haya visto las simulaciones de 2022 y 2023 y las analice, se preguntará: ¿cómo podemos siquiera aceptar eso? Hay que revisar lo que ocurrió, porque nunca debería haber pasado".

"Pero ahora estamos aquí, estamos viviendo carreras emocionantes, la categoría sigue creciendo, así que es hora de seguir adelante", añadió.

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Carlos Sainz, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

El español prevé una primera vuelta "delicada" en la carrera, sobre todo con el uso de la aerodinámica activa a lo largo de la recta de Kemmel, con todos los coches muy cerca.

Y también cree que no sería necesariamente fácil recuperar posiciones en la primera vuelta, en la que sale 14º junto a Norris —que se clasificó tercero pero había tenía que cumplir una sanción de 10 posiciones—.

"Va a ser complicado", añadió Sainz. "Creo que va a ser un gran reto. Creo que la primera vuelta también va a ser complicada al subir a Eau Rouge y con el modo recta y todo lo que ocurre por allí. Pero ya veremos. Hay que intentar estar atento, ser inteligente y jugar bien las cartas. Ya veremos", dijo el español.

Cuando se le preguntaron a Lewis Hamilton por los comentarios de Sainz, se mostró de acuerdo y añadió que los equipos y los pilotos habían visto venir todos estos problemas "desde el primer momento".

"Quiero decir, que no va bien en las rectas, pero en las curvas los coches van de maravilla. Es solo que en las rectas no se conduce muy bien", reflexionó Hamilton.

"Estoy bastante seguro de que nosotros lo vimos enseguida. No sé quién tomó la decisión, pero sea quien sea, sigue conservando su puesto", añdió el de Ferrari.

Información adicional de Filip Cleeren.