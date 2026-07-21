Colapinto cederá su Alpine en Hungría al primer piloto que probará 2 motores distintos de 2026

Franco Colapinto cederá su monoplaza en los Libres 1 del Gran Premio de Hungría al reserva Paul Aron, que se convertirá en el primer piloto de la temporada 2026 en probar dos coches y dos motores distintos durante un fin de semana oficial de Fórmula 1.

El Gran Premio de Hungría marcará un pequeño paréntesis en la temporada de Franco Colapinto. El argentino no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, ya que Alpine ha decidido cumplir con una de las sesiones obligatorias para pilotos novatos que exige el reglamento, y será Paul Aron quien se ponga al volante del A526.

La normativa obliga a cada equipo a ceder cuatro sesiones de Libres 1 a pilotos que no hayan disputado más de dos grandes premios en Fórmula 1, dos por cada coche. En esta ocasión, el turno le llega al monoplaza de Colapinto, mientras que el estonio tendrá una nueva oportunidad de demostrar por qué sigue siendo una de las grandes apuestas de la estructura de Enstone.

Pero la presencia de Aron en Hungaroring esconde un detalle especialmente llamativo en esta nueva era técnica de la Fórmula 1. Después de disputar los Libres 1 de Barcelona y Austria con Audi, el piloto reserva de Alpine se convertirá en el primero de toda la parrilla en pilotar dos monoplazas de 2026 con dos unidades de potencia diferentes en un mismo campeonato.

En una temporada en la que el comportamiento de los nuevos motores híbridos y la gestión energética están marcando enormes diferencias entre fabricantes, Aron tendrá el privilegio de comparar de primera mano el propulsor Audi que ya conoció con el Mercedes que impulsa al Alpine, una experiencia única que ningún otro piloto disfrutará este año.

Además, el estonio ya dejó muy buenas sensaciones en su anterior aparición oficial. En el GP de España sustituyó a Nico Hulkenberg durante la primera sesión de entrenamientos con Audi y sorprendió con una actuación muy sólida, llegando incluso a terminar por delante del brasileño, piloto titular de la escudería.

Una nueva oportunidad para convencer

Paul Aron, Audi F1 Team Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Aunque acumula una enorme experiencia en programas de pruebas y simulador, Aron volverá a disponer de apenas una hora para convencer a los ingenieros de Alpine y ayudar en la preparación del fin de semana antes de devolver el coche a Colapinto para el resto del Gran Premio.

"Estoy deseando ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Libres 1 con el equipo esta temporada. He pilotado este coche durante todo el año en el simulador de Enstone y será muy valioso salir a pista y sentir cómo es realmente", explicó el estonio en el comunicado difundido por Alpine.

"El año pasado tuve actuaciones muy positivas en las tres sesiones de Libres 1 que disputé con el equipo y personalmente quiero aprovechar esta nueva oportunidad y ayudar de la mejor manera posible durante el resto del fin de semana", añadió.

Para Colapinto, mientras tanto, será la primera vez en toda la temporada que tenga que ceder su asiento en unos entrenamientos libres. El argentino recuperará el volante para los Libres 2 del viernes y continuará con normalidad el resto del fin de semana en Hungaroring, donde Alpine estrenará una nueva oportunidad para seguir avanzando en un año de reconstrucción.