Sainz da la razón a la FIA con el ADUO: "Me gusta mirar los datos y no me sorprendió"

Mientras buena parte del paddock sigue intentando entender cómo Mercedes ha acabado dentro del ADUO pese a dominar gran parte de la temporada 2026, Carlos Sainz no parece especialmente sorprendido. De hecho, el piloto de Williams asegura que llevaba meses viendo señales que apuntaban exactamente en esa dirección.

Y eso puede acabar siendo una gran noticia para él.

La entrada de Mercedes en el sistema de "Additional Development and Upgrade Opportunities" permitirá al fabricante alemán disponer de nuevas oportunidades para evolucionar su unidad de potencia. Un movimiento que no solo afecta al equipo oficial de Brackley, sino también a McLaren, Alpine y Williams, todos ellos clientes de Mercedes.

La decisión generó debate en el paddock porque muchos daban por hecho que Mercedes tenía el mejor motor de la parrilla. Sin embargo, las mediciones de la FIA apuntaron en otra dirección y situaron a Red Bull Ford como referencia en el apartado de combustión interna.

Sainz, que siempre ha mostrado interés por los aspectos técnicos del deporte, asegura que no le pilló desprevenido. "Sé que a mucha gente le ha sorprendido, pero a mí no", explicó. "Sabéis que me gusta meter la nariz en los datos y mirarlo todo con mucha calma".

Lo que vio en Bahréin

El español sitúa el origen de su análisis en los test de pretemporada. "Desde el primer test de Bahréin, sinceramente, Red Bull me sorprendió muchísimo. Red Bull y Racing Bulls".

Según Sainz, hubo varios circuitos durante la primera parte de la temporada donde el potencial del nuevo motor desarrollado por Red Bull Powertrains y Ford resultó especialmente evidente.

"Ha habido carreras donde claramente el motor Red Bull ha sido el mejor. En Canadá, cuando hace frío, o incluso en Mónaco, las velocidades punta eran las más altas".

Lo que terminó de convencerle fue observar el mismo comportamiento en dos equipos distintos: "Cuando lo ves en dos coches, ya no es casualidad".

Las palabras del madrileño ayudan a entender por qué la FIA ha considerado que Mercedes todavía tiene margen para evolucionar su unidad de potencia a través del ADUO. El sistema no pretende igualar el rendimiento como un Balance of Performance, sino evitar que un fabricante quede demasiado rezagado durante todo el ciclo reglamentario.

Una ayuda que también mira a Williams

Para Williams, la noticia puede ser especialmente relevante.

El equipo de Grove comenzó la nueva era de 2026 arrastrando un importante problema de sobrepeso que ha condicionado gran parte de su rendimiento. Sainz ya ha reconocido en varias ocasiones que el FW48 está lejos de donde esperaba encontrarlo a principios de año.

Sin embargo, uno de los puntos fuertes del coche ha sido precisamente la unidad de potencia Mercedes. Si el fabricante alemán consigue aprovechar las oportunidades adicionales de desarrollo que ofrece el ADUO, Williams también podría beneficiarse indirectamente de esa evolución mientras continúa eliminando peso y mejorando su chasis.

Por eso, mientras otros rivales cuestionan el resultado de las mediciones de la FIA, Sainz prefiere mirar los datos. Y también reconocer el mérito de quien ha conseguido sorprender a toda la Fórmula 1.

"Honestamente, desde aquí les doy la enhorabuena. Llegar a la Fórmula 1 y hacer en el primer año un motor un poquito mejor que Mercedes, Ferrari, Honda o Audi tiene muchísimo mérito".

Una frase que explica perfectamente por qué el madrileño no vio el ADUO como una sorpresa. En realidad, llevaba meses observando las pistas.