Red Bull impugna los resultados del ADUO y la FIA inicia una nueva comprobación

La FIA ha iniciado una nueva verificación de los datos del Sistema ADUO tras las dudas expresadas por Red Bull sobre los resultados obtenidos en las primeras evaluaciones realizadas a partir de los datos de las cinco primeras carreras de la temporada.

La Federación ya había comunicado a los fabricantes los resultados de los análisis llevados a cabo, pero aún no ha hecho pública ninguna declaración.

En el paddock de Barcelona se habla mucho de esas evaluaciones, filtradas en las últimas semanas. Lo que más ha sorprendido ha sido, sobre todo, la presencia de la unidad de potencia de Red Bull en lo más alto de la clasificación que se refiere únicamente al componente de combustión interna de la unidad de potencia de la Fórmula 1.

Un resultado inesperado, sobre todo teniendo en cuenta que muchos expertos creen que Mercedes es el claro referente en cuanto a potencia del motor térmico.

En Red Bull, esa valorcación no ha sido, obviamente, nada bien recibida. No ha habido declaraciones oficiales, pero según ha podido saber Motorsport.com, los responsables del equipo se haan mostrado sorprendidos y molestos después de ver que la FIA les coloca por delante de Mercedes.

Según la información recopilada por Motorsport.com, Red Bull habría solicitado a la FIA una revisión de los resultados, lo que ha dado lugar a una nueva comprobación por parte de la Federación. Este es el motivo por el que, contrariamente a lo previsto inicialmente, no se ha producido ninguna comunicación oficial tras Mónaco.

La FIA se ha comprometido a reexaminar todo el proceso para garantizar la máxima precisión de las evaluaciones. En realidad, los técnicos de la Federación ya habían realizado una segunda comprobación de los datos recopilados, pero para disipar cualquier duda planteada por Red Bull, han decidido proceder a una verificación.

Dentro de la Federación prevalece la convicción de que el veredicto final no sufrirá modificaciones, pero el objetivo es evitar polémicas y garantizar la máxima transparencia ante los equipos y fabricantes de motores.

El nuevo proceso de verificación comenzó el pasado lunes y los resultados deberían estar disponibles en unos diez días. El resultado definitivo se espera para finales de la próxima semana y será la FIA quien lo comunique oficialmente.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB22 Foto de: Erik Junius