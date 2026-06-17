Test de Pirelli: Ferrari y Cadillac ponen a prueba el futuro de la F1 en Barcelona

Pirelli completó este miércoles la segunda y última jornada de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya dedicadas al desarrollo de los neumáticos de seco que utilizará la Fórmula 1 en la próxima temporada. Ferrari y Cadillac fueron los equipos encargados de rodar durante esta segunda sesión, con Arthur Leclerc y Guanyu Zhou al volante de sus respectivos monoplazas.

El piloto monegasco tomó el relevo de su hermano Charles Leclerc en Ferrari, mientras que Zhou continuó con el programa de trabajo de Cadillac después de haber participado también en la jornada del martes. Ambos equipos colaboraron con el fabricante italiano en una intensa sesión centrada en la evaluación de diferentes configuraciones del compuesto C2.

Durante la mañana, el trabajo se enfocó en probar varias opciones de construcción del neumático C2. Los ingenieros de Pirelli recopilaron datos tanto en tandas cortas, destinadas a evaluar el rendimiento puro y el comportamiento del neumático en una vuelta rápida, como en tandas largas, donde se analizó la degradación, la consistencia y la evolución de las prestaciones a lo largo de varios giros consecutivos.

Tras la pausa para comer, el programa cambió ligeramente y se centró en comparar diferentes variantes del propio compuesto C2 en simulaciones de carrera y recorridos más extensos. Las condiciones meteorológicas fueron especialmente exigentes para los neumáticos, ya que la temperatura máxima del asfalto alcanzó los 58 grados centígrados, mientras que la ambiental llegó a los 36 grados.

Ferrari Pirelli Test Foto di: Pirelli

En cuanto a los registros, Arthur Leclerc completó un total de 141 vueltas al trazado catalán, acumulando 657 kilómetros y marcando un mejor tiempo de 1:17.430. Por su parte, Zhou Guanyu recorrió 130 vueltas, equivalentes a 605 kilómetros, y estableció un mejor crono de 1:19.321.

Entre las dos jornadas de pruebas celebradas en Montmeló, en las que también participó Aston Martin durante el martes, se completaron un total de 605 vueltas y 2.817 kilómetros de rodaje, una valiosa cantidad de datos para el desarrollo de los futuros neumáticos de la categoría.

La próxima cita del programa de desarrollo de Pirelli tendrá lugar en el circuito de Silverstone, justo después del Gran Premio de Gran Bretaña. Mercedes y Williams serán los equipos encargados de colaborar con el fabricante italiano en dos nuevas jornadas de pruebas, previstas para el martes y el miércoles posteriores al fin de semana de carreras, donde volverán a evaluarse neumáticos slick de cara al futuro.