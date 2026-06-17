Así impresionó Fornaroli a McLaren en su debut en Fórmula 1 en Barcelona

La primera sesión de entrenamientos libres de Barcelona representó la oportunidad ideal para que muchos equipos comenzaran a cumplir con la normativa que obliga a ceder al menos cuatro sesiones de FP1 por temporada a pilotos jóvenes. Una oportunidad muy valiosa, especialmente porque los debutantes no tienen muchas más opciones de rodar con un monoplaza actual de Fórmula 1.

Es cierto que los equipos con más recursos pueden permitirse numerosas jornadas de test TPC (Testing of Previous Cars), pero en el inicio de una nueva era técnica eso significa acumular experiencia con coches cuyo ADN es diferente al de los monoplazas de 2026. Entre los jóvenes que tuvieron la oportunidad de rodar en España estuvo también Leonardo Fornaroli, que se subió al McLaren MCL40.

El vigente campeón de Fórmula 2 sustituyó a Lando Norris durante la primera sesión y terminó con un excelente quinto mejor tiempo. Sin embargo, más allá del resultado en la tabla de tiempos, lo que realmente impresionó al equipo de Woking fue la forma en que Fornaroli afrontó un programa de trabajo mucho más complejo de lo que puede parecer desde fuera.

Cuaderno en mano y una gran profesionalidad que impresionó a Stella

"Es una oportunidad absolutamente merecida. Llevamos trabajando con Leonardo desde hace varios meses y hemos apreciado muchísimo su actitud, tanto como persona como piloto. Es una persona realmente interesante: puede parecer tímido, pero es, con diferencia, el más proactivo a la hora de hacer preguntas a los ingenieros", explicó el jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, durante el fin de semana de Barcelona.

Fornaroli se incorporó a McLaren al final de la pasada temporada tras conquistar el título de Fórmula 2 en su año de debut, un éxito que llegó después de proclamarse campeón de Fórmula 3 el curso anterior. Tanto durante el invierno como en esta primera parte de 2026, Stella ha podido observar de cerca su profesionalidad, velocidad y enfoque, cualidades especialmente valoradas dentro de la Fórmula 1.

"Va por todas partes con su cuaderno, toma muchísimas notas y, en cuanto se le ocurre una idea, la comparte. Es un perfil realmente especial y, cuando se sube al coche, ya sea en el simulador, en un TPC o en una sesión de libres con un monoplaza actual, es rápido", destacó Stella.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Puede parecer un detalle menor, pero para las escuderías de Fórmula 1 es uno de los aspectos más importantes, especialmente ahora que los coches son cada vez más complejos. Trabajar junto a los ingenieros, identificar áreas de mejora y mantener un enfoque constructivo puede marcar una enorme diferencia, hasta el punto de ser una de las cualidades más valoradas en algunos pilotos de la parrilla.

McLaren también vio una gran madurez en pista

Pero McLaren no solo quedó satisfecha con su profesionalidad fuera del coche. En pista, Fornaroli completó el programa previsto con precisión y madurez. Normalmente, a los pilotos jóvenes se les asignan tres objetivos durante una FP1: devolver el coche al garaje sin riesgos para no comprometer el trabajo del equipo, contribuir a la puesta a punto y completar la recopilación de datos necesaria para comparar las simulaciones con los resultados reales.

No por casualidad, en la primera parte de la sesión el coche del italiano montó los conocidos "rastrellos" aerodinámicos para recopilar información y comparar diferentes especificaciones del alerón delantero. En Canadá, McLaren había introducido una nueva versión del alerón que posteriormente descartó tras la FP1 porque los resultados no fueron los esperados.

Il lavoro di comparazione e raccolta dati con i rastrelli svolto da Fornaroli in FP1 Foto di: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

La pieza volvió a probarse en Mónaco para realizar nuevas comparaciones durante los entrenamientos, aunque nuevamente fue descartada para el resto del fin de semana. En España reapareció con algunas modificaciones en los endplates, buscando una mejor correlación entre los datos simulados y los obtenidos en pista. Precisamente, una de las tareas de Fornaroli consistió en realizar esa comparación directa.

La recopilación de datos suele llevarse a cabo mediante pruebas a velocidad constante, proporcionando a los ingenieros una referencia estable para analizar el comportamiento de los flujos aerodinámicos. Esto obliga a los pilotos a prestar especial atención al tráfico y a los retrovisores para no molestar a otros coches. Además, se trata de una operación que se repite varias veces, ya que entre tandas los mecánicos modifican la configuración de los flaps para construir un mapa aerodinámico más completo.

"Durante la primera parte de la FP1 le asignamos varias tareas porque tenía que realizar trabajo con los rastrellos para estudiar el comportamiento del alerón delantero. No era sencillo, porque debía mantener una velocidad constante mientras el resto rodaba a ritmo normal, y lo hizo con gran profesionalidad y precisión en la ejecución de los procedimientos. Hace falta mucho trabajo con el volante para mantener la velocidad adecuada y al mismo tiempo evitar el tráfico", confirmó Stella.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Más pruebas en camino mientras se define su futuro

Aunque Fornaroli pudo montar los neumáticos blandos en la parte final de la sesión y mostró una velocidad muy prometedora, el tiempo por vuelta no era el objetivo principal de este estreno oficial. De hecho, McLaren explicó que perdía alrededor de dos décimas en la recta debido a la gestión de la unidad de potencia y que el italiano rodó con la especificación antigua del alerón delantero, no con la más reciente.

"Cuando le dimos dos juegos de neumáticos, uno usado y otro nuevo, fue rápido. Y debo decir que a su tiempo habría que quitarle dos décimas, porque las pierde en la recta. Con esta unidad de potencia hace falta cierta familiaridad y, en cuanto gestionas algo de tráfico, el estado de carga de la batería deja de ser óptimo y eso te penaliza en la recta", añadió Stella.

El responsable de McLaren también habló sobre el futuro del joven piloto, dejando claro que el equipo cree firmemente en su potencial. Aunque a corto plazo parece complicado encontrarle un asiento en Woking, la escudería está explorando alternativas para facilitar su llegada a la Fórmula 1.

"Estamos muy satisfechos con su actitud, su velocidad y su consistencia. Leonardo es, sin duda, un valor añadido para la Fórmula 1 del futuro. Queremos que pilote, y ciertamente en el futuro podría hacerlo para McLaren, pero también creemos que debe explorar oportunidades en la Fórmula 1 y lo haremos junto a él".

Mientras se define su futuro, Fornaroli seguirá acumulando kilómetros. El italiano participará en las restantes sesiones de FP1 asignadas a jóvenes pilotos esta temporada y continuará completando numerosos test TPC a lo largo del año, incluido el ya programado con Haas F1 en Jerez y el que realizó en Monza inmediatamente después del GP de España. Porque, aunque los monoplazas de 2026 tengan un ADN distinto, seguir pilotando Fórmula 1 de generaciones anteriores sigue siendo fundamental para reducir el enorme salto que existe entre la Fórmula 2 y la categoría reina.