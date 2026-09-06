Remontadas en F1: ¿quién ha ganado una carrera saliendo desde más atrás?

Max Verstappen ganó el GP de Sao Paulo 2024 de F1 saliendo 17º, con una espectacular remontada bajo la lluvia que le dio medio título y que le colocaba en la lista de grandes remontadas de la historia de la Fórmula 1. Y también quizás camino al que sería su primer mundial, Andrea Kimi Antonelli ganó en Italia ante sus compatriotas saliendo 19º, penúltimo de los pilotos que partían desde parrilla.

Aquí hablamos de carreras que se ganaron saliendo muy atrás en la parrilla, no de casos en los que un piloto cae a las últimas posiciones durante la carrera y luego remonta.

Las mayores remontadas de la historia de la F1 para ganar carreras

Como ves, nadie ha ganado una carrera de F1 saliendo 20º, que en la actualidad significaría salir antepenúltimo (porque ahora hay 22 pilotos en parrilla), ni 21º. Siete carreras de la historia de la F1 las han ganado pilotos saliendo 14º, tres pilotos que salían 13º, cuatro pilotos saliendo 12º, cinco pilotos saliendo 11º y dentro del top 10, llama la atención que solo cinco carreras se han ganado saliendo 9º, mientras que doce carreras se han ganado desde la 10ª posición de salida y 17º carreras saliendo octavos.

Así fueron las mayores remontadas de la historia de la Fórmula 1 en carrera

John Watson tiene el récord de remontada desde la posición de salida hasta la victoria en Fórmula 1. La mayor remontada de la historia la protagonizó Watson con McLaren en 1983, en el GP de EEUU Oeste, en Long Beach, en la última carrera de F1 disputada allí. McLaren no era en absoluto un equipo flojo en 1983, y en la primera carrera del año, antes de ese GP EEUU Oeste, Niki Lauda había sido tercero y Watson abandonó por fallo de motor cuando iba primero. Sin embargo, en las calles de Long Beach no encontraron agarre con sus neumáticos Michelin y se clasificaron 22º Watson y 23º Lauda. En la vuelta 10, Lauda era 17º y Watson 18º, y en la 13, ya eran 15º y 16º. Con un gran ritmo y ante problemas de rivales, alcanzaron el top 10 en la vuelta 25, y al final de esa vuelta llega el primer gran golpe de suerte, un accidente absurdo de los cuatro primeros que dejó fuera al líder Patrick Tambay, al segundo Keke Rosberg y al cuarto, Jean-Pierre Jarier. En la vuelta 27 se pusieron 4º y 5º tras adelantar a Sullivan y en la 28º 3º y 4º tras dejar atrás a un Surer con el chasis dañado. Watson pasó a su compañero en la 33, y a Patrese en la 44, acercándose a un Laffite que perdía tiempo doblando a Prost. Así, en la 45 Watson hizo el adelantamiento ganador, como también hizo Lauda, y los McLaren se colocaron primero y segundo. A partir de ahí, Lauda sufrió calambres y ni llegó a inquietar a su compañero, que hizo así historia viendo la bandera a cuadros con casi medio minuto (27 segundos) de ventaja.

John Watson, McLaren Ford, Niki Lauda, McLaren Ford, Rene Arnoux, Ferrari

Lo que Kimi Antonelli hizo en el GP de Italia 2026 de F1 fue simplemente histórico. El italiano llegaba a su país con una penalización por motor que le haría caer a la parte trasera de la parrilla, y de hecho arrancó 19º, solo con un coche detrás (y otros dos que salían desde el pitlane). Sí, hubo dos salidas porque hubo una bandera roja, pero en la vuelta 18 ya era líder. Entraba en el fin de semana con el objetivo de minimizar puntos ante su compañero Russell y acabó siendo más líder aún.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La tercera remontada más grande tiene "truco", ya que fue en la edición de las 500 Millas de Indianápolis de 1954, cuando esa prueba contaba para el mundial de F1 aunque solo la disputaban, a menudo, pilotos americanos. Uno de ellos era Bill Vukovich, que con el chasis del fabricante Kurtis Kraft, hizo valer un gran rendimiento, problemas ajenos y una pizca de suerte, siempre necesaria en la Indy 500, para ganar.

El ganador: Bill Vukovich

El GP de Alemania 2000 es la cuarta mayor remontada de la historia de la F1, en el primer triunfo de Rubens Barrichello en la categoría. Ante un aguacero, el brasileño tuvo que usar el Ferrari accidentado de Schumacher tras una avería en su coche, mientras Schumacher recurría al coche mula. En la clasificación, Barrichello solo logró ser 18º, una mala posición y lejos de su compañero, segundo en parrilla. Schumacher y Fisichella, segundo y tercero, se tocaron y abandonaron a las primeras de cambio, y Barrichello bordó la salida para ser 10º ya al final de la primera vuelta, y con un ritmo increíble fue remontando para ser ya quinto en la vuelta 6 tras adelantar a Villeneuve, Zonta, Verstappen, Irvine y Herbert. Tras dar cuenta de De la Rosa en la vuelta 12 y de Trulli en la 15, ya estaba en el podio tras los McLaren. Después de las paradas, Barrichello cayó tras pilotos que aún no habían entrado, y un Safety Car y mala decisión de McLaren eliminó de las opciones a Coulthard, que no paró. Durante esa neutralización, Barrichello hizo su segundo pitstop, y luego se quedó en pista cuando llovió más y pararon los dos primeros, Hakkinen y Trulli, jugándosela a confiar en sus gomas en una parte seca de la pista, y resistiendo para conseguir por fin su primera victoria en Fórmula 1.

En el GP de Detroit de 1982, también en Estados Unidos y también John Watson, se dio otra remonada histórica, la primera de las tres que se han hecho desde la 17ª posición para ganar. Un año antes de su victoria con remontada récord, se vio obligado a remontar saliendo muy atrás por un accidente en la clasificación con el Fittipaldi de Chico Serra. Desde la salida, Watson fue remontando y ya en la vuelta 30 se marcó una increíble actuación para adelantar a Didier Pironi, Lauda y Eddie Cheever y ponerse segundo. Estaba lejos del primero, que era Keke Rosberg, pero en dos vueltas dejó en menos de 8 segundos la distania que le sacaba de 15. Se aprovechó de problemas de gomas de su rival para pasarle, y a partir de ahí ganó con sencillez.

John Watson, Eddie Cheever, Didier Pironi

Pasaron más de dos décadas hasta que la Fórmula 1 vio otra remontada similar, la mayor remontada de la F1 moderna hasta que Verstappen la igualó. Fue de Kimi Raikkonen en el GP de Japón de 2005, cuando era piloto de McLaren. Las condiciones cambiantes de la clasificación, en seco y mojado, hizo caer a los McLaren a los puestos 17º y 18º (con Raikkonen delante de Juan Pablo Montoya), en una parrilla que tenía al a la postre campeón del mundo Fernando Alonso 16º y a Michael Schumacher 14º. Raikkonen pasó a Alonso y Schumacher durante el turno de paradas, y en la vuelta 30 aún era cuarto, muy lejos del primero, Fisichella, a más de 22 segundos. Sin embargo, se puso segundo cuando al fin pararon Jenson Button y Mark Webber y tras hacer su segunda parada, como también hizo Fisichella, la diferencia ya era de nueve segundos. Quedaban ocho giros y el Renault comenzó a sufrir con sus neumáticos, y Raikkonen, en la última vuelta y en la recta trasera, completó la remontada en la que era su séptima victoria del año y la sexta consecutiva de su escudería, McLaren.

Ganador de la carrera, Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4-20

Solo dos pilotos habían ganado saliendo 17º antes de que Mx Verstappen lo hiciera en Interlagos, en el GP de Sao Paulo 2024 de F1, y solo tres pilotos han ganado saliendo más atrás en parrilla. El neerlandés parecía estar contra las cuerdas después de que una bandera roja le hiciera caer en Q2 en clasificación y una penalización por motor le mandara a la 17ª plaza, con su rival por el título Norris en la pole. Realmente para ganar "solo" tuvo que superar a 15 coches, porque la plaza del 7º, la de Albon, estaba vacía ya que el tailandés se había chocado en clasificación y Williams no reparó su coche a tiempo, y la 10ª, la de Lance Stroll, también quedó sin ocupar por un accidente que sufrió el canadiense antes de empezar la carrera. Sin embargo, el tricampeón hizo valer su talento en lluvia para ir quitándose rivales uno tras otro, y en la vuelta 2 ya estaba en zona de puntos, décimo. Pasó a Gasly para ser noveno en la vuelta 5, a Alonso para ser octavo en la vuelta 6 y a Piastri y Lawson en las vueltas 9 y 10 para ser sexto. Aprovechó que por delante Leclerc, Norris y el líder George Russell pararan a cambiar neumáticos para quedarse fuera y, con una bandera roja oportuna tras el accidente en la vuelta 32 de Franco Colapinto le dejara segundo y con la posibilidad de cambiar neumáticos sin perder tiempo. Ocon mantuvo su primera posición en el reinicio, pero luego el accidente de Carlos Sainz en la vuelta 40 provocó un periodo de Safety Car tras el que Verstappen superó inmediatamente al piloto francés de Alpine para reencontrarse con una victoria tras 10 grandes premios sin ganar.