Qué es el Red Bull Junior Team: un vistazo a la singular academia de F1
Varios pilotos se han graduado en el Red Bull Junior Team desde su inauguración hace 23 años, una academia que también ha desatado la polémica por su naturaleza despiadada.
Cada equipo de Fórmula 1 tiene su propia academia de pilotos; por ejemplo, George Russell se graduó en el programa junior de Mercedes, pero ¿qué hace que el sistema de Red Bull sea tan único? Lo analizamos.
¿Qué es el Red Bull Junior Team?
Sebastian Vettel, tercer piloto de BMW Sauber
Sebastian Vettel ganando con Toro Rosso
¿Qué pilotos de F1 se han formado en el Red Bull Junior Team?
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10
Alexander Albon, Toro Rosso
Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04
|
Pilotos del Red Bull Junior Team
|
Equipos de F1
|
Años en F1
|
Títulos mundiales de F1
|
Vitantonio Liuzzi
|
Red Bull, Toro Rosso, Force India, HRT
|
2005-07; 2009-11
|
No consiguió
|
Scott Speed
|
Toro Rosso
|
2006-07
|No consiguió
|
Christian Klien
|
Jaguar, Red Bull, HRT
|
2004-06; 2010
|No consiguió
|
Sebastian Vettel
|
BMW-Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin
|
2007-22
|
4 (2010-13)
|
Toro Rosso
|
2009-11
|No consiguió
|
Toro Rosso
|
2009-11
|No consiguió
|
Daniel Ricciardo
|
HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri, RB
|
2011-24
|No consiguió
|
Toro Rosso
|
2012-14
|No consiguió
|
Toro Rosso, Red Bull, AlphaTauri
|
2014-17; 2019-20
|No consiguió
|
Carlos Sainz
|
Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams
|
2015 - presente
|No consiguió
|
Max Verstappen
|
Toro Rosso, Red Bull
|
2015 - presente
|
4 (2021-24)
|
Toro Rosso
|
2017-18
|No consiguió
|
Pierre Gasly
|
Toro Rosso, Red Bull, Toro Rosso, AlphaTauri, Alpine
|
2017 - presente
|No consiguió
|
Alex Albon
|
Toro Rosso, Red Bull, Williams
|
2019 - presente
|No consiguió
|
Yuki Tsunoda
|
AlphaTauri, RB, Racing Bulls
|
2021 - presente
|No consiguió
|
Liam Lawson
|
RB, Red Bull, Racing Bulls
|
2023 - presente
|No consiguió
|
Isack Hadjar
|
Racing Bulls, Red Bull
|
2025 - presente
|
No consiguió
|
Arvid Lindblad
|
Racing Bulls
|
Entrará en 2026
|
No consiguió
¿Quiénes son los pilotos actuales del Red Bull Junior Team?
En 2025, la academia del Red Bull Junior Team ha contado con trece pilotos repartidos por distintas categorías de formación, todas encaminadas a la Fórmula 1. La estructura refleja la filosofía de Red Bull: apoyar el talento desde las categorías más bajas hasta los escalones inmediatamente anteriores a la F1.
En la Fórmula 2, la antesala directa de la Fórmula 1, Red Bull cuenta con tres pilotos vinculados a su academia. Oliver Goethe ha disputado toda la temporada con un rendimiento consistente, finalizando en la 15ª posición del campeonato.
Por su parte, Campos Racing, que tiene contrato con la academia, ha contado con dos de sus jóvenes promesas. Arvid Lindblad, piloto británico, ha impresionado en su temporada de debut al terminar sexto, consolidándose como una de las grandes joyas de la academia. Gracias a su rendimiento, Lindblad dará el salto a la Fórmula 1 en 2026 con el equipo Racing Bulls, donde compartirá monoplaza con Liam Lawson, otro graduado de la academia que ya lleva más de un año compitiendo en la categoría reina.
Su compañero en Campos Racing, Pepe Martí, también ha formado parte oficialmente del Red Bull Junior Team (y aun aparece en su web), aunque no disputó las dos últimas carreras de Fórmula 2, ya que debutó en la Fórmula E con el equipo Cupra Kiro para la temporada 2025-2026.
En la Fórmula 3, Red Bull mantiene a dos de sus pilotos más prometedores: Tim Tramnitz y Nikola Tsolov. Este último, que también pertenece a la agencia A14 Management de Fernando Alonso, ha tenido un papel destacado en las últimas carreras de la temporada en Qatar y Abu Dhabi, reemplazando a Pepe Martí. Con un segundo puesto en la clasificación final de la Fórmula 3, Tsolov asegura su ascenso a la Fórmula 2 en 2026.
La EuroCup 3 cuenta con tres representantes de la academia: Ernesto Rivera, Jules Caranta y Enzo Tarvanichkul, y el último fichaje Mattia Colnaghi todos ellos consolidando su experiencia en categorías de formación europeas.
Por último, en las categorías inferiores destacan Niklas Schlaufler, Fion McLaughlin y Christopher El Feghali en la Fórmula 4, mientras que en la Ginetta Junior se encuentran Scott Kin Lindblom y Rocco Coronel, cerrando así el abanico de jóvenes talentos que Red Bull prepara con la vista puesta en el futuro de la Fórmula 1.
|
PILOTO
|
AÑO DE ENTRADA
|
CATEGORÍA EN 2025
|Oliver Goethe
|
2023
|
Formula 2
|Arvid Lindblad
|
2021
|
Formula 2
|Enzo Tarnvanichkul
|
2023
|
Eurocup-3/GB3 Championship
|
Tim Tramnitz
|
2023
|
Formula 3
|
Jules Caranta
|
2025
|
Eurocup-3
|
Rocco Coronel
|
2025
|Ginetta Junior Championship
|
Christopher El Feghali
|
2025
|F4 Española
|
Scott Lindblom
|
2025
|Ginetta Junior Championship
|
Fionn McLaughlin
|
2025
|F4
|
Ernesto Rivera
|
2025
|Eurocup-3
|
Nikola Tsolov
|
2025
|
Formula 3
|
Chiara Battig
|
2025
|
F4
|
Mattia Colnaghi
|
2026
|
Eurocup-3
