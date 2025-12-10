Todos

Fórmula 1

Qué es el Red Bull Junior Team: un vistazo a la singular academia de F1

Varios pilotos se han graduado en el Red Bull Junior Team desde su inauguración hace 23 años, una academia que también ha desatado la polémica por su naturaleza despiadada.

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing RB20
La noticia se dio a conocer el martes: Helmut Marko dejó oficialmente su puesto como asesor de motorsport del equipo Red Bull Racing de Fórmula 1, cargo que ocupó durante 21 años.
Parte de sus responsabilidades incluían la gestión del programa de jóvenes pilotos de la operación Red Bull, fichando corredores desde edades tempranas con la esperanza de que eventualmente llegaran a la F1 —o a otros campeonatos mundiales.
El adiós de Marko:
Es, sin duda, una de las academias de pilotos más controvertidas debido a su naturaleza implacable: se sabe que Marko ha liberado rápidamente a algunos pilotos. Sin embargo, casi la mitad de la parrilla de F1 de este último año 2025 proviene del Red Bull Junior Team (Pierre GaslyAlex AlbonCarlos SainzIsack HadjarYuki TsunodaLiam Lawson y Max Verstappen). El programa es, ciertamente, exitoso por derecho propio, y gran parte de ese mérito se debe a Marko, por lo que aquí está todo lo que hay que saber sobre la academia de pilotos de Red Bull.

Cada equipo de Fórmula 1 tiene su propia academia de pilotos; por ejemplo, George Russell se graduó en el programa junior de Mercedes, pero ¿qué hace que el sistema de Red Bull sea tan único? Lo analizamos.

¿Qué es el Red Bull Junior Team?

El Red Bull Junior Team es un programa de desarrollo de pilotos operado por el conglomerado austríaco Red Bull GmbH, más conocido por su marca de bebidas energéticas.
Se fundó oficialmente en 2001 con el objetivo de fichar y desarrollar a jóvenes pilotos de carreras, para que fueran capaces de tener vidas deportivas de éxito dentro de la industria. Esto implica que Red Bull Racing identifique a pilotos desde la Fórmula 2 hasta el karting para financiar y apoyar su progresión a través de las categorías de monoplazas, con aspiraciones de llegar finalmente a la F1.
Sebastian Vettel, por ejemplo, recibió el apoyo de Red Bull por primera vez en el karting, mientras que Liam Lawson se unió al programa a la edad de 17 años, antes de su campaña como 'rookie' en la Fórmula 3. 
Sebastian Vettel, BMW Sauber Third Driver

Sebastian Vettel, tercer piloto de BMW Sauber

Foto: Sutton Images

Así pues, Red Bull posee dos equipos en el Gran Circo: Red Bull y Racing Bulls, que es como se conocerá en 2025. Red Bull debutó en la F1 en 2005, después de que la empresa comprara Jaguar Racing y se hiciera así con su base de Milton Keynes.
Christian Klien y Vitantonio Liuzzi se convirtieron en los dos primeros jóvenes de Red Bull en competir en el Mundial, ya que ambos disputaron algunas rondas de la temporada 2005 junto a David Coulthard, ganador de 13 grandes premios y procedente de McLaren. No fue un año de debut estelar para el proyecto, ya que el equipo terminó séptimo en el Mundial de Constructores, pero para la temporada siguiente la empresa amplió su presencia en la parrilla.
Y es que Red Bull compró la poco competitiva Minardi, una escudería italiana que había estado en la Fórmula 1 desde 1985 hasta 2005. La compañía rebautizó el equipo como Toro Rosso -que es "Red Bull" en italiano- para que sirviera como escudería junior.
Así, siempre que un piloto junior de Red Bull ha debutado en la F1, lo ha hecho con la escuadra con sede en Faenza, y su impresionante estado de forma se ha visto recompensado generalmente con un ascenso al equipo "A".
Sebastian Vettel ganando con Toro Rosso

Sebastian Vettel ganando con Toro Rosso

Desde su debut en 2006, la escudería italiana ha corrido bajo muchas denominaciones, ya que "Toro Rosso" fue abandonado por "AlphaTauri", la marca de moda de Red Bull, en 2020 antes de renombrarse como "RB" en 2024. A partir de 2025, el equipo fue conocido como Racing Bulls.
La lineación de Racing Bulls en 2026:
A pesar de los cambios, Red Bull se ha convertido en uno de los equipos más laureados de la historia de la F1. El proyecto dirigido por Christian Horner ha ganado ocho campeonatos del mundo de pilotos (Vettel entre 2010 y 2013, y Verstappen desde 2021 hasta 2024) y seis títulos de constructores (2010-13, 2022-23), al mismo tiempo que ha batido muchos récords, como el de más victorias en una temporada (21), más triunfos consecutivos (15) y más puntos en una campaña (860). 
Pero no todos los juniors de Red Bull llegan a la F1, ya que muchos graduados del programa están disputando otras categorías del automovilismo, ya sea el Mundial de Resistencia, la IndyCar o incluso el DTM alemán. 

¿Qué pilotos de F1 se han formado en el Red Bull Junior Team?

Hadjar se convertirá en el 17º piloto de Fórmula 1 que se gradúa en el sistema junior de Red Bull cuando debute en la categoría en 2025. El piloto de 20 años será compañero de Yuki Tsunoda en Racing Bulls después de que Lawson fuera ascendido desde el equipo italiano para convertirse en el segundo piloto de Red Bull junto a Verstappen.
Te puede interesar:
Red Bull tiene un largo historial de fichajes de pilotos de su escudería hermana, siendo Vettel el primero en dar ese salto en 2009 poco después de ganar el Gran Premio de Italia de 2008.
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10

Foto de: Daniel Kalisz

El tetracampeón del mundo fue un catalizador para los pilotos que luego hicieron su misma transición, ya que Daniel Ricciardo y Verstappen subieron directamente desde Toro Rosso. Dado que Vettel y Verstappen han ganado cuatro mundiales cada uno con el equipo, mientras que Ricciardo ganó siete grandes premios con ellos, el programa tiene muchas historias de éxito. 
Pero también es una escalera muy competitiva. Si un piloto no rinde bien de inmediato, su futuro dentro del sistema se pone en entredicho. Gasly, por ejemplo, pasó a Red Bull en 2019 tras poco más de una temporada con Toro Rosso. Pero, el francés fue bajado de nuevo al equipo 'B' después de solo 12 grandes premios como acompañante de Verstappen.
A su sucesor tampoco le fue mucho mejor. Albon fue ascendido a mitad de su año de 'rookie', pero fue expulsado del equipo "A" después de sólo una temporada y media. Eso siguió a un 2020 muy decepcionante del británico-tailandés, en el que terminó séptimo en la general y a 109 puntos del neerlandés, que fue tercero. Así que para 2021 se quedó sin sitio en la parrilla, antes de regresar con Williams en 2022.
Alexander Albon, Toro Rosso

Alexander Albon, Toro Rosso

Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

Durante su año fuera de la F1, Albon disputó el DTM en un Ferrari 488 GT3, en lo que fue solo uno de los muchos ejemplos de un junior de Red Bull compitiendo en una categoría diferente a la F1. Sébastien Buemi, por ejemplo, se ha convertido en cuatro veces ganador del WEC tras su etapa de tres años con Toro Rosso.
Ayumu Iwasa, por su parte, es junior de Red Bull compitiendo la Super Fórmula y Callum Ilott, en la IndyCar, pasó 2015 en el programa, aunque ninguno de los dos ha llegado a disputar un gran premio. En una rara ocasión, Red Bull también contrató a un piloto de fuera de su academia, cuando Sergio Pérez sustituyó a Albon para 2021 antes de permanecer en sus filas hasta finales de 2024.
El mexicano debutó con Sauber en 2011 sin haber tenido ninguna afiliación previa con la marca de bebidas energéticas, y con los años forjó una carrera respetable, logrando una victoria y 10 podios antes de su traslado a Red Bull. Sin embargo, su anterior equipo, Racing Point, optó por sustituirlo por Vettel para 2021, lo que significó que el de Guadalajara se iba a quedar sin coche a pesar de terminar cuarto en el Mundial.
Así que, teniendo en cuenta los problemas de Albon, Red Bull fichó rápidamente a Checo poco después del final de la temporada 2020, en Abu Dhabi, ya que en ese momento no tenía ningún piloto junior capaz de completar la sustitución.
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Foto: Erik Junius

Coulthard y Mark Webber también han corrido para Red Bull a pesar de no haber pasado por la escalera previa de su Academy, al igual que Sébastien Bourdais y Nyck de Vries en Toro Rosso/AlphaTauri. 
Pilotos del Red Bull Junior Team
Equipos de F1
Años en F1
Títulos mundiales de F1
Vitantonio Liuzzi
Red Bull, Toro Rosso, Force India, HRT
2005-07; 2009-11
No consiguió
Scott Speed
Toro Rosso
2006-07
 No consiguió
Christian Klien
Jaguar, Red Bull, HRT
2004-06; 2010
 No consiguió
Sebastian Vettel
BMW-Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin
2007-22
4 (2010-13)
Toro Rosso
2009-11
 No consiguió
Toro Rosso
2009-11
 No consiguió
Daniel Ricciardo
HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri, RB
2011-24
 No consiguió
Toro Rosso
2012-14
 No consiguió
Toro Rosso, Red Bull, AlphaTauri
2014-17; 2019-20
 No consiguió
Carlos Sainz
Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams
2015 - presente
 No consiguió
Max Verstappen
Toro Rosso, Red Bull
2015 - presente
4 (2021-24)
Toro Rosso
2017-18
 No consiguió
Pierre Gasly
Toro Rosso, Red Bull, Toro Rosso, AlphaTauri, Alpine
2017 - presente
 No consiguió
Alex Albon
Toro Rosso, Red Bull, Williams
2019 - presente
 No consiguió
Yuki Tsunoda
AlphaTauri, RB, Racing Bulls
2021 - presente
 No consiguió
Liam Lawson
RB, Red Bull, Racing Bulls
2023 - presente
 No consiguió
Isack Hadjar
Racing Bulls, Red Bull
2025 - presente
No consiguió
Arvid Lindblad
Racing Bulls
Entrará en 2026
No consiguió

¿Quiénes son los pilotos actuales del Red Bull Junior Team?

En 2025, la academia del Red Bull Junior Team ha contado con trece pilotos repartidos por distintas categorías de formación, todas encaminadas a la Fórmula 1. La estructura refleja la filosofía de Red Bull: apoyar el talento desde las categorías más bajas hasta los escalones inmediatamente anteriores a la F1.

 

En la Fórmula 2, la antesala directa de la Fórmula 1, Red Bull cuenta con tres pilotos vinculados a su academia. Oliver Goethe ha disputado toda la temporada con un rendimiento consistente, finalizando en la 15ª posición del campeonato.

 

Por su parte, Campos Racing, que tiene contrato con la academia, ha contado con dos de sus jóvenes promesas. Arvid Lindblad, piloto británico, ha impresionado en su temporada de debut al terminar sexto, consolidándose como una de las grandes joyas de la academia. Gracias a su rendimiento, Lindblad dará el salto a la Fórmula 1 en 2026 con el equipo Racing Bulls, donde compartirá monoplaza con Liam Lawson, otro graduado de la academia que ya lleva más de un año compitiendo en la categoría reina.

 

Su compañero en Campos Racing, Pepe Martí, también ha formado parte oficialmente del Red Bull Junior Team (y aun aparece en su web), aunque no disputó las dos últimas carreras de Fórmula 2, ya que debutó en la Fórmula E con el equipo Cupra Kiro para la temporada 2025-2026.

Pepe dejó la F2:

En la Fórmula 3, Red Bull mantiene a dos de sus pilotos más prometedores: Tim Tramnitz y Nikola Tsolov. Este último, que también pertenece a la agencia A14 Management de Fernando Alonso, ha tenido un papel destacado en las últimas carreras de la temporada en Qatar y Abu Dhabi, reemplazando a Pepe Martí. Con un segundo puesto en la clasificación final de la Fórmula 3, Tsolov asegura su ascenso a la Fórmula 2 en 2026.

 

La EuroCup 3 cuenta con tres representantes de la academia: Ernesto Rivera, Jules Caranta y Enzo Tarvanichkul, y el último fichaje Mattia Colnaghi todos ellos consolidando su experiencia en categorías de formación europeas.

 

Por último, en las categorías inferiores destacan Niklas Schlaufler, Fion McLaughlin y Christopher El Feghali en la Fórmula 4, mientras que en la Ginetta Junior se encuentran Scott Kin Lindblom y Rocco Coronel, cerrando así el abanico de jóvenes talentos que Red Bull prepara con la vista puesta en el futuro de la Fórmula 1.

PILOTO
AÑO DE ENTRADA
CATEGORÍA EN 2025
Oliver Goethe
2023
Formula 2 
Arvid Lindblad
2021
Formula 2
Enzo Tarnvanichkul
2023
Eurocup-3/GB3 Championship
Tim Tramnitz
2023
Formula 3
Jules Caranta
2025
Eurocup-3
Rocco Coronel
2025
 Ginetta Junior Championship
Christopher El Feghali
2025
 F4 Española
Scott Lindblom
2025
 Ginetta Junior Championship
Fionn McLaughlin
2025
 F4
Ernesto Rivera
2025
 Eurocup-3
Nikola Tsolov
2025
Formula 3
Chiara Battig
2025
F4
Mattia Colnaghi
2026
Eurocup-3

