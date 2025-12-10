Qué es el Red Bull Junior Team: un vistazo a la singular academia de F1

Parte de sus responsabilidades incluían la gestión del programa de jóvenes pilotos de la operación Red Bull, fichando corredores desde edades tempranas con la esperanza de que eventualmente llegaran a la F1 —o a otros campeonatos mundiales.

El adiós de Marko: Fórmula 1 OFICIAL: Helmut Marko deja Red Bull F1

casi la mitad de la parrilla de F1 de este último año 2025 proviene del Red Bull Junior Team (Pierre Gasly, Alex Albon, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Max Verstappen). Es, sin duda, una de las academias de pilotos más controvertidas debido a su naturaleza implacable: se sabe que Marko ha liberado rápidamente a algunos pilotos. Sin embargo, el programa es, ciertamente, exitoso por derecho propio, y gran parte de ese mérito se debe a Marko, por lo que aquí está todo lo que hay que saber sobre la academia de pilotos de Red Bull.

Cada equipo de Fórmula 1 tiene su propia academia de pilotos; por ejemplo, George Russell se graduó en el programa junior de Mercedes, pero ¿qué hace que el sistema de Red Bull sea tan único? Lo analizamos.

¿Qué es el Red Bull Junior Team?

El Red Bull Junior Team es un programa de desarrollo de pilotos operado por el conglomerado austríaco Red Bull GmbH, más conocido por su marca de bebidas energéticas.

Se fundó oficialmente en 2001 con el objetivo de fichar y desarrollar a jóvenes pilotos de carreras, para que fueran capaces de tener vidas deportivas de éxito dentro de la industria. Esto implica que Red Bull Racing identifique a pilotos desde la Fórmula 2 hasta el karting para financiar y apoyar su progresión a través de las categorías de monoplazas, con aspiraciones de llegar finalmente a la F1.

Sebastian Vettel, por ejemplo, recibió el apoyo de Red Bull por primera vez en el karting, mientras que Liam Lawson se unió al programa a la edad de 17 años, antes de su campaña como 'rookie' en la Fórmula 3.

Sebastian Vettel, tercer piloto de BMW Sauber Foto: Sutton Images

Red Bull posee dos equipos en el Gran Circo: Red Bull y Racing Bulls, que es como se conocerá en 2025. Red Bull debutó en la F1 en 2005, después de que la empresa comprara Jaguar Racing y se hiciera así con su base de Milton Keynes.

Christian Klien y Vitantonio Liuzzi se convirtieron en los dos primeros jóvenes de Red Bull en competir en el Mundial, ya que ambos disputaron algunas rondas de la temporada 2005 junto a David Coulthard, ganador de 13 grandes premios y procedente de McLaren. No fue un año de debut estelar para el proyecto, ya que el equipo terminó séptimo en el Mundial de Constructores, pero para la temporada siguiente la empresa amplió su presencia en la parrilla.

Y es que Red Bull compró la poco competitiva Minardi, una escudería italiana que había estado en la Fórmula 1 desde 1985 hasta 2005. La compañía rebautizó el equipo como Toro Rosso -que es "Red Bull" en italiano- para que sirviera como escudería junior.

Así, siempre que un piloto junior de Red Bull ha debutado en la F1, lo ha hecho con la escuadra con sede en Faenza, y su impresionante estado de forma se ha visto recompensado generalmente con un ascenso al equipo "A".

Sebastian Vettel ganando con Toro Rosso

Desde su debut en 2006, la escudería italiana ha corrido bajo muchas denominaciones, ya que "Toro Rosso" fue abandonado por "AlphaTauri", la marca de moda de Red Bull, en 2020 antes de renombrarse como "RB" en 2024. A partir de 2025, el equipo fue conocido como Racing Bulls.

A pesar de los cambios, Red Bull se ha convertido en uno de los equipos más laureados de la historia de la F1. El proyecto dirigido por Christian Horner ha ganado ocho campeonatos del mundo de pilotos (Vettel entre 2010 y 2013, y Verstappen desde 2021 hasta 2024) y seis títulos de constructores (2010-13, 2022-23), al mismo tiempo que ha batido muchos récords, como el de más victorias en una temporada (21), más triunfos consecutivos (15) y más puntos en una campaña (860).

Pero no todos los juniors de Red Bull llegan a la F1, ya que muchos graduados del programa están disputando otras categorías del automovilismo, ya sea el Mundial de Resistencia, la IndyCar o incluso el DTM alemán.

¿Qué pilotos de F1 se han formado en el Red Bull Junior Team?

Hadjar se convertirá en el 17º piloto de Fórmula 1 que se gradúa en el sistema junior de Red Bull cuando debute en la categoría en 2025. El piloto de 20 años será compañero de Yuki Tsunoda en Racing Bulls después de que Lawson fuera ascendido desde el equipo italiano para convertirse en el segundo piloto de Red Bull junto a Verstappen.

Red Bull tiene un largo historial de fichajes de pilotos de su escudería hermana, siendo Vettel el primero en dar ese salto en 2009 poco después de ganar el Gran Premio de Italia de 2008.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10 Foto de: Daniel Kalisz

El tetracampeón del mundo fue un catalizador para los pilotos que luego hicieron su misma transición, ya que Daniel Ricciardo y Verstappen subieron directamente desde Toro Rosso. Dado que Vettel y Verstappen han ganado cuatro mundiales cada uno con el equipo, mientras que Ricciardo ganó siete grandes premios con ellos, el programa tiene muchas historias de éxito.

Pero también es una escalera muy competitiva. Si un piloto no rinde bien de inmediato, su futuro dentro del sistema se pone en entredicho. Gasly, por ejemplo, pasó a Red Bull en 2019 tras poco más de una temporada con Toro Rosso. Pero, el francés fue bajado de nuevo al equipo 'B' después de solo 12 grandes premios como acompañante de Verstappen.

Albon fue ascendido a mitad de su año de 'rookie', pero fue expulsado del equipo "A" después de sólo una temporada y media. A su sucesor tampoco le fue mucho mejor. Eso siguió a un 2020 muy decepcionante del británico-tailandés, en el que terminó séptimo en la general y a 109 puntos del neerlandés, que fue tercero. Así que para 2021 se quedó sin sitio en la parrilla, antes de regresar con Williams en 2022.

Alexander Albon, Toro Rosso Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

Sébastien Buemi, por ejemplo, se ha convertido en cuatro veces ganador del WEC tras su etapa de tres años con Toro Rosso. Durante su año fuera de la F1, Albon disputó el DTM en un Ferrari 488 GT3, en lo que fue solo uno de los muchos ejemplos de un junior de Red Bull compitiendo en una categoría diferente a la F1.

Ayumu Iwasa, por su parte, es junior de Red Bull compitiendo la Super Fórmula y Callum Ilott, en la IndyCar, pasó 2015 en el programa, aunque ninguno de los dos ha llegado a disputar un gran premio. En una rara ocasión, Red Bull también contrató a un piloto de fuera de su academia, cuando Sergio Pérez sustituyó a Albon para 2021 antes de permanecer en sus filas hasta finales de 2024.

El mexicano debutó con Sauber en 2011 sin haber tenido ninguna afiliación previa con la marca de bebidas energéticas, y con los años forjó una carrera respetable, logrando una victoria y 10 podios antes de su traslado a Red Bull. Sin embargo, su anterior equipo, Racing Point, optó por sustituirlo por Vettel para 2021, lo que significó que el de Guadalajara se iba a quedar sin coche a pesar de terminar cuarto en el Mundial.

Así que, teniendo en cuenta los problemas de Albon, Red Bull fichó rápidamente a Checo poco después del final de la temporada 2020, en Abu Dhabi, ya que en ese momento no tenía ningún piloto junior capaz de completar la sustitución.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Foto: Erik Junius

Coulthard y Mark Webber también han corrido para Red Bull a pesar de no haber pasado por la escalera previa de su Academy, al igual que Sébastien Bourdais y Nyck de Vries en Toro Rosso/AlphaTauri.

Pilotos del Red Bull Junior Team Equipos de F1 Años en F1 Títulos mundiales de F1 Vitantonio Liuzzi Red Bull, Toro Rosso, Force India, HRT 2005-07; 2009-11 No consiguió Scott Speed Toro Rosso 2006-07 No consiguió Christian Klien Jaguar, Red Bull, HRT 2004-06; 2010 No consiguió Sebastian Vettel BMW-Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin 2007-22 4 (2010-13) Sebastien Buemi Toro Rosso 2009-11 No consiguió Jaime Alguersuari Toro Rosso 2009-11 No consiguió Daniel Ricciardo HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri, RB 2011-24 No consiguió Jean-Eric Vergne Toro Rosso 2012-14 No consiguió Daniil Kvyat Toro Rosso, Red Bull, AlphaTauri 2014-17; 2019-20 No consiguió Carlos Sainz Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams 2015 - presente No consiguió Max Verstappen Toro Rosso, Red Bull 2015 - presente 4 (2021-24) Brendon Hartley Toro Rosso 2017-18 No consiguió Pierre Gasly Toro Rosso, Red Bull, Toro Rosso, AlphaTauri, Alpine 2017 - presente No consiguió Alex Albon Toro Rosso, Red Bull, Williams 2019 - presente No consiguió Yuki Tsunoda AlphaTauri, RB, Racing Bulls 2021 - presente No consiguió Liam Lawson RB, Red Bull, Racing Bulls 2023 - presente No consiguió Isack Hadjar Racing Bulls, Red Bull 2025 - presente No consiguió Arvid Lindblad Racing Bulls Entrará en 2026 No consiguió

¿Quiénes son los pilotos actuales del Red Bull Junior Team?

En la Fórmula 3, Red Bull mantiene a dos de sus pilotos más prometedores: Tim Tramnitz y Nikola Tsolov. Este último, que también pertenece a la agencia A14 Management de Fernando Alonso, ha tenido un papel destacado en las últimas carreras de la temporada en Qatar y Abu Dhabi, reemplazando a Pepe Martí. Con un segundo puesto en la clasificación final de la Fórmula 3, Tsolov asegura su ascenso a la Fórmula 2 en 2026. La EuroCup 3 cuenta con tres representantes de la academia: Ernesto Rivera, Jules Caranta y Enzo Tarvanichkul, y el último fichaje Mattia Colnaghi todos ellos consolidando su experiencia en categorías de formación europeas. Por último, en las categorías inferiores destacan Niklas Schlaufler, Fion McLaughlin y Christopher El Feghali en la Fórmula 4, mientras que en la Ginetta Junior se encuentran Scott Kin Lindblom y Rocco Coronel, cerrando así el abanico de jóvenes talentos que Red Bull prepara con la vista puesta en el futuro de la Fórmula 1.

PILOTO AÑO DE ENTRADA CATEGORÍA EN 2025 Oliver Goethe 2023 Formula 2 Arvid Lindblad 2021 Formula 2 Enzo Tarnvanichkul 2023 Eurocup-3/GB3 Championship Tim Tramnitz 2023 Formula 3 Jules Caranta 2025 Eurocup-3 Rocco Coronel 2025 Ginetta Junior Championship Christopher El Feghali 2025 F4 Española Scott Lindblom 2025 Ginetta Junior Championship Fionn McLaughlin 2025 F4 Ernesto Rivera 2025 Eurocup-3 Nikola Tsolov 2025 Formula 3 Chiara Battig 2025 F4 Mattia Colnaghi 2026 Eurocup-3