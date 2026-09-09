El motor ADUO2 de Ferrari no ha sido un gran cambio: revolución en 2027

"Al menos en una cosa tenía razón". Aunque bromeaba, Frederic Vasseur quiso destacar algo que ya había dicho en vísperas del Gran Premio de Italia y que se confirmó al término del mismo: el motor equipado con las actualizaciones permitidas por el ADUO2 no podía ser, ni es, el capaz de reducir la brecha de rendimiento respecto a los referentes de la parrilla, es decir, las unidades de potencia de Mercedes y de Red Bull.

Monza, un circuito en el que las unidades de potencia tienen una influencia decisiva, ha demostrado hasta qué punto tenía razón el director del equipo de Ferrari. Aunque en los entrenamientos libres y en la clasificación los SF-26 se habían mostrado cerca de los rivales, la carrera contó una historia muy diferente, con Mercedes capaz de lograr un doblete indiscutible y el único Ferrari que terminó, el de Lewis Hamilton, por detrás incluso del Red Bull de Max Verstappen y de los dos McLaren.

"No quiero entrar en detalles, pero cuando te falta potencia pura, empiezas a jugar con la distribución de la energía para intentar compensarlo en la recta", explicó Vasseur. "Pero si suministras más por un lado, sin duda suministrarás menos por otro y, por lo tanto, entras en una espiral negativa al intentar jugar con este aspecto mientras estás en plena lucha".

"Sinceramente, no es una cuestión de distribución. Creo que la distribución era bastante buena; incluso McLaren estaba haciendo algunos experimentos el viernes y el sábado por la mañana. Al final, lo que nos falta es potencia pura",.

"La realidad es que, si te falta X en Zandvoort, estás a dos o tres décimas [de diferencia]. Si te falta ese mismo X en Monza, la diferencia con Mercedes es el doble", explicó.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Para confirmar lo dicho por Vasseur, se puede recurrir a las palabras de Oliver Bearman. El joven de Ferrari, que este año vuelve a correr con Haas, fue el único piloto del equipo estadounidense que tuvo la oportunidad de utilizar el motor Ferrari con las novedades (del ADUO2) en Monza, mientras que Ocon utilizó la especificación anterior.

"El nuevo motor supone un avance mucho menor que el que representa la actualización [aerodinámica], por así decirlo", comentó el piloto de 21 años. "Obviamente, en este circuito se nota un poco más, pero teniendo en cuenta la media de toda la temporada, la verdad es que no habría sido suficiente para sacarnos de la lucha por la Q1 si hubiéramos montado este motor en Zandvoort. No creo que haya supuesto un cambio decisivo".

"Por supuesto, siempre viene bien tener más potencia, pero ya habréis leído en las noticias cuál es realmente la ganancia. Sin duda es una ganancia, pero el paso más importante fue la actualización [aerodinámica], que supuso un aumento más de dos o tres veces superior a la potencia que hemos obtenido del motor. Esto es una muestra del gran trabajo realizado por el equipo y estoy muy, muy orgulloso de ellos por ello", añadió.

Para cerrar la brecha habrá que esperar hasta 2027

Conseguir rendimiento de la unidad de potencia no solo es una tarea compleja, sino también muy larga en términos de plazos. El diseño y la fabricación de los componentes es un proceso que requiere bastante tiempo y, lo que no es menos importante, es necesario controlar los costes al céntimo.

"En cuanto al motor, el proceso es muy largo porque los plazos de producción de los componentes son largos y el límite de costes no es sencillo", explicó Vasseur.

"Tienes que fabricar el motor para toda la temporada antes de empezar. Ya te encuentras un poco en esta situación y, si quieres empezar a desarrollarlo, tienes que fabricar un nuevo lote de motores, y eso es complicado".

"No esperábamos recuperar la diferencia con el ADUO 1 o el ADUO 2. Estamos dando pequeños pasos, pero lo que hay que tener en cuenta es que, si das un pequeño paso con el motor, aunque solo ganes un par de caballos, sigue siendo un buen paso en la parrilla".

Ya está claro que la posible recuperación de rendimiento respecto a las unidades de potencia de los rivales directos se pospone hasta la próxima temporada.

Las expectativas sobre las actualizaciones del motor realizadas este año deberían haber ayudado —y han ayudado— a reducir en parte la diferencia. Y así ha sido. Para dar un paso más sustancial, habrá que esperar al menos hasta 2027.

"Esto significa que el año que viene tendremos un nuevo motor. Obviamente, el objetivo es recuperar terreno, recuperarlo lo antes posible, pero no esperaba que en dos meses fuéramos capaces de cerrar la brecha con Mercedes", concluyó Vasseur.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images