Red Bull F1, atrapado en un "círculo vicioso" con sus problemas

El director del conjunto de Milton Keynes, Christian Horner, dijo que sus pilotos están atrapados en un "círculo vicioso" con los problemas de equilibrio del RB20. El líder del mundial Max Verstappen, ya teme que vaya a perder el título como resultado de los contratiempos de Red Bull, y después de ser sexto en el Gran Premio de Italia aseguró que las direcciones de desarrollo que se tomaron fueron las causas del bajo rendimiento.

"El año pasado teníamos un gran coche, que era el más dominante de la historia, y básicamente lo convertimos en un monstruo", comentó el neerlandés, mientras que su director se sinceró sobre las dificultades a las que se enfrentan los austriacos, además de explicar que solucionar los problemas en un área solo sirve para generar más en otro lado.

"Tenemos una desconexión en el equilibrio, que simplemente no está funcionando", comentó Christian Horner. "En cuanto acabas en esa situación, sufres más con los neumáticos, entonces acabas compensando, cambias el equilibrio, solucionas un problema y creas otro, así que terminas en un círculo vicioso".

Aunque Red Bull fue el único que no montó un alerón de baja carga aerodinámica específico para el circuito de Monza, el responsable de la escudería aseguró que eso no fue un factor importante en sus problemas: "Creo que es más equilibrio. Al 100% es equilibrio, no tenemos una conexión entre la parte delantera y la trasera, y pienso que Max [Verstappen] no puede apoyarse en la parte posterior al entrar en la curva, ni 'Checo' [Pérez], y entonces terminas compensando eso y generas subviraje, eso está en un pequeño margen".

"Se puede ver en la clasificación, con un neumático gastado y equilibrado, podíamos hacer un 19.6, que igualaba los mejores tiempos, y después montamos dos juegos nuevos, el equilibrio se rompió y fuimos cuatro décimas y media más lentos", explicó el inglés.

Red Bull pasó los últimos fines de semana tratando de entender qué fue mal en su coche, lo que incluyó experimentos con su suelo, pero no tienen respuestas claras, mientras que su rival por el título, McLaren, parece competitivo en todo tipo de trazados, incluso en los que no eran rápidos hace doce meses, y el británico admitió que la presión aumenta para encontrar una solución.

"Con el ritmo que tuvimos, ambos campeonatos estarán bajo presión. Tenemos que darle la vuelta a la situación muy rápidamente, creo que este circuito ha puesto de manifiesto las deficiencias que tenemos en el monoplaza en comparación con el año pasado", continuó. "Tenemos un problema muy claro, que se vio este fin de semana y sabemos que debemos solucionarlo porque, de lo contrario, nos pondremos bajo una gran presión".

Sin embargo, con unos plazos de desarrollo tan largos en la actualidad, el tiempo es esencial si no quieren arriesgarse a perder los campeonatos de constructores y pilotos: "Creo que lo más importante es entender el problema, y luego creo que hay ciertas soluciones que se pueden introducir. Quizá no resuelvan todo, pero sí parte de él, y ahora tenemos dos semanas antes de Bakú y Singapur, y después otro descanso en el que podemos trabajar, el tiempo es crucial".

