Russell, a "medio centímetro" de estrellarse a 340 km/h con Pérez en Monza

George Russell dice que su Gran Premio de Italia casi termina muy mal, después de evitar por poco un contacto a unos 340 kilómetros por hora cuando luchaba con Sergio Pérez por el octavo puesto de la carrera.

Después de dañar su alerón delantero en un incidente al inicio de la prueba de Fórmula 1 en Monza, el británico venía en remontada después de volver a pista en duodécima posición después de su segunda parada en boxes, habiendo superado rápidamente a Daniel Ricciardo y a Alex Albon.

En la vuelta 38, Russell atacó a un Pérez muy a la defensiva, que cerró la puerta en la aproximación a la Variante del Rettifilo y apenas dejó el ancho de un coche a su derecha. El de Mercedes rozó la hierba con sus neumático de la parte derecha, pero a pesar de ello completó la maniobra. Acabó séptimo tras adelantar a Kevin Magnussen, aunque a 39.7 segundos del ganador de la carrera, Charles Leclerc.

Tras la carrera, el inglés señaló que su lucha con el mexicano había sido demasiado peligrosa, dada la velocidad a la que circulaban ambos coches y la falta de margen de su rival. Cuando un periodista le preguntó si se había divertido con Pérez, Russell respondió: "Quiero decir, ¿divertido? No estoy seguro de que se pueda calificar de 'divertido', porque pensé que estaba a punto de saltar por los aires cuando él me estaba apretando a 340 km/h".

"Pero sí, ha sido una carrera dura y, al menos me alegro de haber ganado una posición. Estaba justo en el límite", siguió. Sin embargo, Russell no tiene intención de hablar del incidente con Pérez: "No hay nada que decir. Al final no chocamos y le pasé, pero medio centímetro más y podría haber sido otra historia", espetó claramente.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, añadió que la defensa del piloto de Red Bull "probablemente" podría considerarse como "un movimiento en frenada", aunque en realidad se produjo antes de que ambos pilotos realmente pisaran el freno en la chicane: "¿Había suficiente espacio? Ese hueco era minúsculo, pero aún así, el movimiento llegó tarde", insistió el austriaco.

Pérez terminó la carrera octavo, con Russell aventajándole en 14.4 segundos. Los dos pilotos están clasificados séptimo y octavo respectivamente en el Mundial de Pilotos, con 143 y 128 puntos, respectivamente.

Información adicional de Mark Mann-Bryans