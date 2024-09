Verstappen, muy pesimista: "Ambos campeonatos no son realistas"

El piloto neerlandés advirtió que "ambos campeonatos no son realistas" después de que Red Bull convirtiera su monoplaza en un "monstruo". Max Verstappen tuvo problemas para clasificarse más allá de la séptima posición el sábado, y no pudo progresar mucho el domingo, tan solo llegó hasta el sexto lugar tras superar a George Russell, pero lo más preocupante fue el margen con la victoria de más de medio minuto con Charles Leclerc.

Con Oscar Piastri y Lando Norris en el podio, el equipo papaya dio otro muerdo al mundial de constructores, y están ya solo a ocho puntos de la cabeza, pero en lo que respecta al vigente campeón, su ventaja de 62 unidades con su perseguidor tampoco será suficiente, porque tienen que encontrar respuestas a sus contratiempos de equilibrio que sufren desde mayo.

"En este momento, ambos campeonatos no son realistas", afirmó. "He dicho mucho, y ahora depende del equipo venir con muchos cambios en el coche, porque básicamente pasamos de uno muy dominante a uno inconducible en el espacio de seis a ocho meses, eso es raro para mí, y debemos darle la vuelta. Tal y como estamos ahora, somos malos en todas las partes, así que necesitamos muchos cambios".

Cuando se le preguntó si el hecho de que Lando Norris no ganara la carrera era un resquicio de esperanza, respondió: "En cierto modo, sí, pero no es así como me gusta ver el campeonato, tenemos que partir de nuestra propia suerte, y hoy y todo este fin de semana ha sido muy malo".

"Fuimos demasiado lentos. La parada en boxes [de seis segundos] me costó un poco, no pude rodar a plena potencia durante la mayor parte de la carrera con el motor, porque tuvimos un pequeño problema", comentó. "También, en cuanto a la estrategia, podríamos haber hecho un mejor trabajo para estar al menos un poco más en la lucha, estuvimos flojos en muchos frentes".

Red Bull estuvo hablando sobre qué cambios hacer para las próximas semanas en su RB20, y Max Verstappen cree que no hay nada más que decir después de advertir a la escudería sobre el comportamiento de su coche desde hace varios meses: "Estaba bastante claro para todos lo que tenemos que hacer, ahora debemos darle la vuelta. No es fácil hacerlo rápidamente, y si lo conseguimos, el coche volverá a ser más manejable".

"El año pasado teníamos un gran coche, el más dominante de la historia, y básicamente lo convertimos en un monstruo, así que debemos darle la vuelta", aseguró. "No importa cuántas semanas nos lleve, debemos seguir trabajando a tope, no hay excusas".

