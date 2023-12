Red Bull F1 se arrepiente de no haber fichado "al próximo Verstappen"

El actual piloto de McLaren, Oscar Piastri, despuntó en las categorías inferiores y fichó por Alpine a una edad todavía muy temprana, por lo que se convirtió en campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2 en sus años de debut formando parte de la academia francesa de jóvenes pilotos, algo que llamó la atención de algunos equipos de la parrilla del 'Gran Circo'.

Ante la imposibilidad de Alpine de asegurarle un asiento para 2023, McLaren lo eligió para ser el sustituto de Daniel Ricciardo y, tras una gran batalla legal, el equipo de Woking 'le robó' a una futura estrella a los de Enstonse.

Sin embargo, estos dos equipos no fueron los únicos que estuvieron vigilando de cerca al piloto australiano, ya que Red Bull, tal y como reconoce Christian Horner en la última temporada de la serie de Netflix 'Drive To Survive', lo tuvo en el punto de mira, pero no se acabaron de decidir.

"Oscar es un talento excepcional. Habríamos tenido la oportunidad de llegar a algún acuerdo con él en sus años de formación, pero no aprovechamos esa oportunidad que tuvimos. Y me arrepiento en retrospectiva, porque podría haber sido el próximo Max Verstappen", dijo en la ya tan famosa serie que narra cada temporada de Fórmula 1.

No es la primera vez que el director del equipo de las bebidas energéticas admite que estuvieron muy cerca de contratar a Piastri cuando todavía no había llegado ni a la F3 en una entrevista para el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, donde explicó con más detalles por qué cree que Piastri es un gran piloto y está destinado a ser uno de los protagonistas más pronto que tarde.

"Corrió en la F4 y en la Fórmula Renault con el equipo Arden y era obvio que tenía muchísimo talento. En ese momento en Red Bull tuvimos la oportunidad de verlo e intentar algo, pero la realidad es que no la aprovechamos. Ya me arrepiento de haber hecho eso. Pero lo que logró después es fenomenal, ganó tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2", dijo Horner entonces.

En su primera temporada completa en la Fórmula 1 en 2023, Piastri demostró tener un gran ritmo a una vuelta, en muchas ocasiones simular o incluso mejor que el de Lando Norris, pero en carrera la experiencia del británico se dejó notar. Finalmente el australiano acabó noven en la clasificación de pilotos con 97 puntos, mientras que su compañero de equipo fue sexto con 205 unidades, el doble.

Más sobre Piastri: Fórmula 1 McLaren F1 destaca los puntos fuertes de Piastri tras su gran debut

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images El ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, en el Parc Ferme tras la clasificación

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!