Cargar el reproductor de audio

El actual campeón de la Fórmula 2, Oscar Piastri, debutará como piloto titular en la F1 la próxima temporada junto a McLaren después de protagonizar una gran polémica con su contrato, que terminó con Alpine y el equipo de Woking en los tribunales.

El piloto australiano fue dando pasos adelante y ascendiendo como parte de la academia de jóvenes pilotos de Alpine, pero los ojeadores de McLaren se dieron cuenta de que los franceses no tenía un contrato válido para que fuese su piloto titular en 2023.

Esa polémica fue el principal tema de conversación durante el parón de verano, y Christian Horner reconoció que "algo no estaba bien" si Piastri no tenía un contrato en firme con Alpine.

En declaraciones para el podcast Beyond the Grid de la propia Fórmula 1, el director austriaco dijo que era "difícil" para él hacer comentarios sobre la situación de Piastri, pero dijo que su contrato habría sido infranqueable si el australiano hubiera estado bajo el techo de Red Bull, algo que realmente fue una posibilidad durante sus inicios en las categorías inferiores.

"Pilotó para el equipo Arden en la Fórmula 4 y la Fórmula Renault, y obviamente destacaba como un talento significativo", explicó Horner.

"Hubo una oportunidad para que fichase por Red Bull, pero en ese momento decidimos no lanzarnos. Lo que ha conseguido después de eso es fenomenal, en Fórmula 3 y en Fórmula 2.

"Pero si hubiese estado en nuestra academia, puedo asegurar que habría estado bajo llave y nadie nos lo habría arrebatado. Pero como he dicho antes, yo no fui parte de eso, por lo que es difícil juzgar lo que se prometió, se incumplió, etc".

"Pero sí, fue algo inesperado, probablemente desde los dos puntos de vista".

Piastri corrió para Arden, el equipo junior que fue fundado por el propio Horner, en la F4 británica y la Fórmula Renault Eurocup durante 2017 y 2018. Y finalmente, se unió a la academia de Renault a principios de 2020, antes de conquistar de forma consecutiva los campeonatos de F3 y F2.

Horner explicó que la sorprendente decisión de Fernando Alonso de dejar Alpine para fichar por Aston Martin "creó una onda expansiva que se expandió por numerosos asientos, incluidos los monoplazas del hermano pequeño de Red Bull, AlphaTauri.

Después de perder el pleito en relación al contrato de Oscar Piastri, Alpine puso su objetivo en el actual piloto del equipo de Faenza, Pierre Gasly.

Sin embargo, en Red Bull aseguraron que no dejarían salir al piloto francés si no encontraban antes a un sustituto de garantías. El plan principal de la estructura austriaca era fichar a la estrella de la IndyCar, Colton Herta, pero tras recibir el rechazo de la FIA debido a que el estadounidense no contaba con el mínimo de puntos necesarios, ahora parece que Nyck De Vries es el nombre principal que está sobre la mesa de Milton Keynes.

Parece bastante obvio que Red Bull no está considerando a ninguno de sus jóvenes pilotos, pero el director del equipo austriaco asegura que la academia de Red Bull sigue muy activa y que hay confianza plena en todos sus pilotos.

"Seguimos invirtiendo en la juventud, tenemos algunos pilotos que son muy buenos dentro del programa, desde los karts hasta la Fórmula 4, en adelante", dijo Horner.

"Creo que es algo que Red Bull siempre ha hecho muy bien, invirtiendo en ellos y dándole a los más jóvenes una oportunidad que de otro modo no habrían tenido".

"Isack Hadjar, en la Fórmula 3, este año ha hecho una gran temporada en lo que era su debut. Creo que Ayumu Iwasa en la Fórmula 2 también ha sido uno de los que más ha destacado. Ellos son sólo dos de los chicos que hay en el programa".

"Liam Lawson ha tenido un año complicado, pero seguimos pensando que es un gran talento. El rendimiento de Dennis Hauger ha sido un poco decepcionante este año en la Fórmula 2, sobre todo después de su dominio en la Fórmula 3. Pero no sabemos cuánto es culpa suya y cuánto de equipo".