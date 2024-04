Las razones del mal estado de forma de Ricciardo en la F1 2024

Yuki Tsunoda sumó en el pasado Gran Premio de Australia los primeros puntos de RB en la Fórmula 1 tras un inicio mucho peor de lo esperado, pero sigue habiendo algo que preocupa y mucho en Faenza: y es que el actual Daniel Ricciardo parece un pariente lejano del admirado piloto australiano que en la segunda mitad de 2023 demostró estar en una especie de segunda juventud.

Laurent Mekies y Peter Bayer, el director y el consejero de RB respectivamente, son conscientes del bajo estado de forma de su piloto, pero en lugar de ponerle en duda, afirma que tendrá que ser la escudería la que le ayude a conseguir que se sienta más cómodo con el monoplaza.

"La verdad es que somos nosotros los que tenemos que darle a Daniel un monoplaza más cercano a sus preferencias", dijo Mekies a Motorsport.com. "Yuki, por otro lado, tuvo un coche en Australia que ya estaba muy cerca de lo que él ha estado pidiendo".

"Probablemente Daniel sólo es débil en la clasificación y tenemos que entender las razones. Por lo que vimos en la carrera, Daniel fue capaz de mantener un buen ritmo. Fue tan rápido como los pilotos que sumaron los últimos puntos, así que habría estado luchando por los puntos si hubiera tenido una posición de salida mejor".

"Hay otra nota positiva que podemos llevarnos a casa, y es que Daniel fue capaz de hacer una carrera muy competitiva, a pesar de salir desde atrás", añadió el ex de Ferrari.

El director ejecutivo de RB, Peter Bayer, respalda la opinión que Mekies: "Creo que Daniel malinterpretó los datos. Hemos echado un vistazo con él para entenderlo todo. Nos llevamos a casa todo lo positivo".

"Sinceramente, estoy seguro de que habría podido llegar a la Q3 [si no le eliminan la vuelta]. Así que eso es algo positivo a lo que nos aferramos después de Australia. La carrera no fue fácil para él porque la de Melbourne no es una pista fácil para adelantar. Creo de verdad que hizo un buen trabajo".

Sin embargo, si los responsables del equipo de Faenza consideran que las dificultades de Ricciardo están relacionadas principalmente con el aspecto técnico y la confianza con el VCARB 01, es Helmut Marko quien cree que los problemas del australiano son muy diferentes.

Según el asesor de Red Bull, los problemas de Daniel son personales: "¿Las dificultades de Daniel? Es algo mental, porque ha demostrado en el pasado que es un piloto rápido. A veces pasan estas cosas".

"Recuperamos a Daniel porque pensamos que podría volver a su mejor nivel, por lo que podría ser uno de los candidatos al asiento de Red Bull para la próxima temporada, pero en este momento está sufriendo mucho y esperamos que pueda volver a su mejor estado de forma. Pero para conseguir primero debe vencer a Tsunoda, y eso no es tan fácil".

Dos visiones muy diferentes, pues. A menudo, sin embargo, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Es cierto que Ricciardo ha tenido problemas para encontrar una puesta a punto que se adapte a él en las tres primeras carreras del año, pero también es posible que a nivel mental no esté tampoco en su mejor momento, ni mucho menos.

Según Motorsport.com, al australiano no le ha gustado la situación que se vive en Faenza desde hace unos meses, con el equipo estrechamente vinculado a Red Bull y una falta de claridad respecto a quién dicta realmente las decisiones de la escudería italo-austriaca tras la marcha de Franz Tost y la llegada del dúo formado por Peter Bayer y Laurent Mekies.

Peter Bayer, antiguo secretario general de la FIA, es un hombre de Red Bull enviado a RB para ser una especia de enlace entre ambas escuderías. Laurent Mekies trabaja y dirige el equipo en los fines de semana de carrera, pero en Faenza las directrices llegan procedentes de Milton Keynes debido a la mayor sinergia entre los dos equipos anunciada hace varios meses.

Esa incertidumbre parece no afectar a Tsunoda. Sin embargo, si Ricciardo realmente quiere volver a Red Bull, tendrá que dejar a un lado su descontento y su malestar, volviendo a lo que mostró en 2023.Aunque el aspecto que más podría influir en este asunto está relacionado con la voluntad de la escudería de Milton Keynes: a día de hoy, Horner no tiene prisa por decidir quién será el compañero de Max Verstappen la próxima temporada en la Fórmula 1.

De momento, no es ningún secreto que el piloto holandés está cómodo con Sergio Pérez al lado. Pero por otro lado, el equipo también está estudiando la posibilidad de fichar a Carlos Sainz, que dejará Ferrari a finales de este año, además de otros nombres que han sonado como el de Fernando Alonso. Por lo que eso deja claro que, para Ricciardo, el camino hacia el segundo asiento de Red Bull no depende únicamente de lo que él haga.

