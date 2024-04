Cuando los equipos de F1 no trataron igual a sus pilotos con polémicas decisiones

El equipo Williams tomó la decisión de ceder el chasis de Logan Sargeant para que Alexander Albon pudiera competir en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 a pesar de que fuera el anglotailandés quien tuviera un accidente que provocó daños irreparables en su monoplaza.

No es la primera vez que una escudería elige a un piloto en lugar de otro y se ven claras las preferencias, por lo que en Motorsport.com hacemos una recopilación de otros momentos en los que también se vio algo parecido.

Mark Webber y Sebastian Vettel – Cambio de alerones (2010)

Red Bull se enfrentó a una gran polémica cuando Christian Horner tomó la decisión de quitarle un nuevo alerón delantero a Mark Webber para dárselo a Sebastian Vettel en el Gran Premio de Gran Bretaña 2010, aunque fuera una "decisión difícil", como reconoció el inglés, porque su esperanza estaba en mantener la tercera posición en el mundial del alemán.

Los de Milton Keynes tenían dos alas actualizadas, y una resultó dañada cuando se desprendió del monoplaza del teutón en la última sesión de entrenamientos libres. Eso dejó a la escudería con solo uno nuevo, y se decidió montarlo en el RB6 de Sebastian Vettel por el rendimiento que mostró en las prácticas.

El germano consiguió la pole position, y cuando se le preguntó por la situación, dijo: "Creo que el equipo está contento con el resultado de hoy".

Sin embargo, el australiano se mostró furioso, y entabló una conversación con el director de los austriacos, pero Christian Horner trató de restar importancia a la situación después de asegurar que estaban "más unidos como equipo que nunca". Por su parte, Mark Webber declaró a la prensa que "nunca habría firmado un contrato" para el siguiente año si hubiera sabido que se iban a tomar ese tipo de decisiones.

También añadió que estaba "decepcionado", pero que "seguiría haciendo" lo que estaba haciendo. Como curiosidad, fue él quien ganó la carrera de ese fin de semana, mientras que su compañero acabó séptimo, y reaccionó por la radio: "No está mal para un número dos. No quiero favoritismos, solo un trato justo".

Rubens Barrichello y Michael Schumacher – Cambio de posiciones (2002)

Durante el Gran Premio de Austria 2002 de Fórmula 1, el equipo Ferrari ordenó a Rubens Barrichello que dejara pasar a su compañero, Michael Schumacher, para que ganara la carrera. La decisión se tomó poco antes del final de la prueba, y ambos pilotos se mostraron descontentos con la decisión de la escudería.

El brasileño se negó en un principio, pero lo hizo en la última curva en el giro final, lo que permitió al teutón hacerse con la victoria por poco más de una décima en una de las pruebas más ajustadas de la historia del campeonato. Eso tampoco gustó entre el público, que abucheó a los de Maranello mientras que estaban en el podio.

El siete veces campeón del mundo, que ya ganó cuatro de los cinco primeros grandes premios, rompió el protocolo al negarse a subir al escalón más alto del podio, e insistió en que Rubens Barrichello ocupara su lugar para después darle el trofeo de ganador, aunque más tarde recibieron una multa de la FIA y esa misma temporada se prohibieron las "órdenes de equipo que interfieran en el resultado de la carrera".

Fernando Alonso y Felipe Massa – "Fernando is faster than you" (2010)

A pesar de la prohibición de las órdenes de equipo que pudieran afectar a los resultados de una carrera, muchas escuderías lograron hacerlas mandando sutiles mensajes por la radio a sus pilotos. Ferrari intentó esquivar la regla en el Gran Premio de Alemania 2010, cuando el ingeniero de Felipe Massa, Rob Smedley, le dijo: "Fernando [Alonso] es más rápido que tú. ¿Puede confirmar que has entendido el mensaje?".

Poco después, el brasileño, que lideraba la cita, dejó pasar al español, y le comentaron por la radio: "Vale, compañero, buen chico. Pégate a él ahora, lo siento".

Fernando Alonso acabó en lo más alto del podio con cuatro segundos de ventaja, pero la escudería recibió una multa de 100.000 dólares por ello, pero la FIA permitió que se mantuvieran los resultados. En 2016, Rob Smedley compartió que "no estaba de acuerdo" con las órdenes y que su reticencia inicial para enviarlas a Felipe Massa causó problemas con los italianos.

El antiguo ingeniero de carrera del brasileño también dijo que su piloto "lo tuvo difícil desde entonces", y añadió que era "complicado porque era una especie de punto de inflexión, y entender dónde estaba el enfoque del equipo". Finalmente, en 2013, el paulista anunció que dejaba la escudería, y reveló que ese mensaje daño su confianza y fue el momento "más duro" en Maranello.

Nelson Piquet Jr. y Fernando Alonso – 'Crashgate' (2008)

El uso más polémico de las órdenes de equipo se produjo durante el Gran Premio de Singapur 2008, en el que Renault ordenó a Nelson Piquet Jr. que se estrellara deliberadamente en la curva 17 de la vuelta 14 para que saliera el Safety Car y que Fernando Alonso pudiera sacar una ventaja estratégica.

El español y el brasileño se clasificaron muy atrás el sábado, y el dos veces campeón del mundo fue el primero en realizar su parada en boxes, lo que le dejó al final de la parrilla, pero como el otro de los monoplazas de Enstone se quedó en medio del trazado, se tuvo que desplegar el coche de seguridad.

Muchos de los pilotos de cabeza tuvieron que parar en el pitlane, por lo que se reincorporaron por detrás del asturiano, que ganó la carrera. Tras la cita, una investigación acabó con una sanción en la que la escudería estaría descalificada durante dos años, y algunos de los nombres importantes, como Flavio Briatore o Pat Symonds, acabarían expulsados, aunque la decisión se apeló y se dio marcha atrás.

No obstante, en 2023, Felipe Massa reveló que interpondría una demanda contra la FIA, la FOM y Bernie Ecclestone por no investigar el accidente y negarse a anular los resultados de aquella carrera. El brasileño perdió por un punto el título de aquello año contra Lewis Hamilton y, de no haber sido puntuable esa cita, la balanza se habría decantado de su lado.

Por su parte, el por aquel entonces máximo responsable del Gran Circo, declaró a F1-Insider: "Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo. Tuvimos suficiente información a tiempo para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber cancelado la carrera de Singapur en esas condiciones".

Mick Schumacher y Nikita Mazepin – Pesos diferentes del chasis (2021)

Haas tuvo problemas de chasis en 2021, con un coche más pesado que el otro. Nikita Mazepin sintió que tenía uno con más kilos, y que el más ligero estaba en el garaje de Mick Schumacher, mientras que el responsable de la escudería, Guenther Steiner, reveló que sus pilotos se intercambiaron dicho elemento.

El ruso tuvo que esperar hasta el Gran Premio de Bélgica, pero se vio obligado a volver a un chasis más pesado tras sufrir daños durante los entrenamientos libres. Antes de la temporada 2022, su padre, Dmitry, amenazó con retirar la financiación del conjunto, pero el italiano confirmó que solo había una ligera diferencia en el peso: "Es el mismo coche, por mucho que creas que no, es el mismo coche".

Damon Hill y Ralf Schumacher – Desacuerdo en las órdenes de equipo (1998)

Las órdenes de equipo en Jordan durante el Gran Premio de Bélgica 1998 aumentaron la tensión cuando se le dijo a Ralf Schumacher que no adelantara a Damon Hill para que el británico venciera. Durante la cita bajo la lluvia en Spa-Francorchamps, una colisión múltiple hizo que se detuviera todo, y dejó a los monoplazas del mítico Eddie al frente.

El germano persiguió a su compañero en las última doce vueltas, pero su ingeniero le dijo: "Puedes alcanzarle, solo tienes que apretar como el demonio, puedes alcanzarle, puedes ganar".

Tras el persuasivo mensaje, Jordan tomó la decisión de que sus pilotos no compitieran entre sí, y el director de la escudería admitió estar en medio de negociaciones contractuales con el teutón, pero al final optó por permitir la victoria de Damon Hill por tener un coche más rápido.

Ralf Schumacher y su ingeniero, Sam Michael, tuvieron una serie de mensajes de radio muy tensos, en los que el alemán se negaba a reconocer las órdenes de equipo. Tras la carrera, su hermano, el siete veces campeón del mundo, "entró a la carga" en el motorhome del conjunto, donde dijo: "Has jodido a mi hermano, nunca volveré a pilotar para ti, olvida el contrato".

Michael Schumacher pagó el acuerdo de su hermano por unas dos millones de libras, y aseguró que nunca volvería a correr para él, con lo que Ralf Schumacher terminó en Williams en 1999.

