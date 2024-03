Rumores de ultimátum de RB a Ricciardo en la F1, ¿qué hay de cierto?

El lunes después del Gran Premio de Australia, un rumor circuló por Internet. El New Zealand Herald informó de que Helmut Marko, asesor de Red Bull en deportes de motor, habría dado un ultimátum a Daniel Ricciardo: si su rendimiento no mejora en los dos próximos Grandes Premios de Japón y China, sería despedido.

El hecho de que la noticia se publicara en Nueva Zelanda no es ninguna coincidencia, porque Liam Lawson es neozelandés. El Herald publicó: "Si Ricciardo perdiera su puesto, Liam Lawson pilotaría para Racing Bulls desde Miami, por el momento hasta el final de la temporada".

"A largo plazo", dice el artículo, que cita información "interna", a Lawson lo ven incluso como "la mejor opción de Red Bull como compañero del campeón del mundo Verstappen, ya que el contrato de su actual compañero Checo Pérez acaba al final de la temporada 2024".

Una historia que en principio parece con cierta lógica. A Ricciardo recientemente le ha criticado públicamente Marko, y no sería el primer piloto en ser expulsado del equipo B de Red Bull a mitad de temporada. La última víctima de esa dura tradición de Red Bull fue Nyck de Vries, que tuvo que dejar paso precisamente a Ricciardo tras sólo diez fines de semana de carrera en 2023.

Marko: "La historia del ultimátum a Ricciardo no tiene sentido"

Sin embargo, cuando le preguntaron desde Motorsport-Total.com, de la edición alemana de Motorsport.com, Marko definió la historia surgida en Nueva Zelanda como puro cuento. Subraya que no hubo ningún ultimátum a Ricciardo y especula con que los rumores podrían haber sido provocados por el hecho de que Ricciardo tiene que saltarse la primera sesión de entrenamientos libres del viernes en el próximo Gran Premio de Japón, en Suzuka.

El héroe local Ayumu Iwasa completará la FP1 del viernes allí, lo que significa que el equipo RB alineará dos pilotos japoneses en al menos una sesión del Gran Premio de Japón, en la casa del fabricante de motores Honda. Sin embargo, la aparición de Iwasa estaba prevista desde hace tiempo y no tiene nada que ver con el hecho de que Ricciardo vaya a ser despedido.

Más bien al contrario: no contar con Yuki Tsunoda en Suzuka sería extraño desde el punto de vista del marketing. Y para Iwasa, Suzuka es una gran oportunidad para demostrar su talento. El piloto de 22 años es junior de Red Bull desde 2021, terminó quinto en la Fórmula 2 en 2022 y cuarto en 2023 y disputará la Super Fórmula en su Japón natal en 2024.

Por qué Ricciardo está teniendo aún más tiempo

Lo cierto es que Ricciardo está actualmente lejos de cumplir su sueño de volver a Red Bull Racing. Eso sólo habría sido concebible si se hubiera impuesto claramente a Tsunoda en el equipo junior. De momento, no lo está consiguiendo. Y también está claro que Marko ha señalado a Lawson que podría volver a la Fórmula 1 como muy tarde en 2025, quizás ya en 2024.

Según informaciones de Motorsport.com, no es cierto que esto se esté convirtiendo ahora en un ultimátum y que Ricciardo pueda tener que decir adiós después del GP de China. Sin embargo, si su rendimiento no mejora antes de las vacaciones de verano, no se descarta un intercambio de pilotos durante la temporada (otro más de Red Bull).

En RB están convencidos de que Ricciardo puede ser más rápido. Su velocidad sigue ahí, aunque no se lleva tan bien como Tsunoda con el coche de 2024. Los jefes del equipo, Laurent Mekies y Peter Bayer, también hicieron hincapié en eso recientemente, pero afirmaron de forma autocrítica que el equipo debe esforzarse primero en mejorar el coche.