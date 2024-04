Steiner cree que Alonso se excedió al "luchar tanto por ser sexto"

Pese a que ya ha pasado una semana de la acción defensiva de Fernando Alonso en las últimas vueltas del Gran Premio de Australia que acabó con una polémica sanción más de tres horas después de la bandera a cuadros que significó la pérdida de dos posiciones en carrera para el asturiano, siguen llegando opiniones al respecto.

Guenther Steiner, que de forma inesperada dejó de ser director de Haas a principios de este año, hizo recientemente una valoración de la maniobra de Alonso que según el veredicto de los comisarios provocó el accidente de Russell y dijo que el asturiano jugó demasiado al límite, ya que simplemente estaba peleando por una sexta posición.

"No he visto los datos, solo he leído lo que todos los demás habéis podido leer. Que frenó, que levantó el pie del acelerador y cosas así".

"Creo que estamos en el mismo punto de la situación con Kevin Magnussen en Arabia Saudí... De hecho, iba en el avión con Sergio Pérez de camino a casa después de Melbourne y hablamos al respecto. Al final dijimos que luchar tanto por el sexto puesto podría ser excesivo".

"Sé que todos necesitan los puntos, pero en este caso ya se estaban rozando los límites. En este caso en concreto, en mi opinión, ya estábamos en el límite o tal vez se cruzó", explicó.

Más allá de mostrarse en desacuerdo con la "precipitada" frenada de Alonso al final del Sector 1 en Albert Park, Steiner tampoco perdió la oportunidad de criticar a los comisarios de la FIA, ya que cree que no fueron claros al emitir el comunicado de la sanción y pide más transparencia y constancia en las penalizaciones que se aplican semana sí y semana no.

"Además, el comunicado de los comisarios tampoco me quedó del todo claro. Dijeron que estaba mal, pero al mismo tiempo tenía razón. Recibes una sanción, pero realmente no sabemos si deberíamos aplicarla". Es como 'te castigo, pero no estoy seguro de que hayas hecho algo mal'. Creo que se necesita algo que sea más claro y que sea igual para todos", dijo el italiano para finalizar sus declaraciones.

