Análisis
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40

Norris cerró el primer día de test en Bahrein con el mejor tiempo, dando la sensación de que este coche papaya también ha nacido bien.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
McLaren MCL40 suspensión

Hay equipos que se han presentado a los test de Bahrein con coches muy diferentes con respecto al monoplaza con el que habían rodado en el shakedown de Barcelona. No es el caso de McLaren: el equipo campeón del mundo llegó a España con dos días de retraso para así poder completar la configuración con la que quieren llegar al GP de Australia, que inaugurará la temporada 2026.

El MCL40 en Barcelona parecía inmaduro, pero a juzgar por el ritmo mostrado en este primer día en Sakhir, se puede corregir la impresión diciendo que casi con toda seguridad se había ocultado. 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Lando Norris se colocó cómodamente en cabeza de la tabla de tiempos al final de la tarde, cerrando el primer día por delante de todos: el coche de Woking cuenta con el motor Mercedes, considerado por ahora el terror del paddock, pero la sensación es que el MCL40 también es un coche bien nacido.

El McLaren, aunque no es muy diferente del coche que debutó en Barcelona, ha introducido algunas modificaciones en Bahrein. Ya en el filming day del martes, el MCL40 mostraba el brazo trasero del triángulo inferior de la suspensión delantera con una cubierta algo diferente en forma de perfil aerodinámico en la unión con el chasis.  

Se trata de una solución que ya se había adoptado en el MCL39: el equipo ya dedicó un gran esfuerzo al desarrollo de las cubiertas de carbono de los brazos de la suspensión con formas específicamente estudiadas para favorecer la aerodinámica.  

En la foto superior podemos ver cómo el soporte del bargeboard se alinea con el elemento de la suspensión, revelando la precisión que han tenido en el estudio del campo de movimiento. 

Resumen y resultados del día:
McLaren MCL40: ai lati della deriva sono apparsi degli sfoghi per il calore

McLaren MCL40: a los lados del alerón han aparecido salidas para el calor

Foto de: AG Photo

En la tapa motor, en cambio, a ambos lados del alerón vertical dentado, no pasan desapercibidas las pequeñas aberturas para evacuar el calor producido por el radiador central montado sobre el motor endotérmico de 6 cilindros. Si en Cataluña no era necesario debido a las bajísimas temperaturas ambientales, en Sakhir sí fue necesario para no poner en peligro la fiabilidad de la unidad de potencia, ya que había 25 grados de temperatura ambiente y 35 grados en el asfalto. 

McLaren MCL40: quanti sensori sull'alettone posteriore

McLaren MCL40: ¿cuántos sensores hay en el alerón trasero?

Foto de: AG Photo

Otro aspecto muy interesante que cabe destacar es todo el conjunto de elementos que se han montado en el perfil principal del alerón trasero: en Woking han equipado el plano principal con una serie de sensores en el borde de entrada para medir con precisión las variaciones de carga entre las aletas móviles cuando están abiertas y cerradas, así como también cuando están en fase de transición. 

Apunta para mañana:

