Test F1 Bahrein: Norris lidera el día 1; Williams empieza bien y problemas para Aston

La primera tarde de 2026 dejó una postal que no estaba en el guion de Max Verstappen, quien siempre quiere ser 1º: alguien le robó el foco. Y no fue con un golpe de efecto cualquiera, sino con una vuelta de esas que, en test, suenan a mensaje. Lando Norris cerró el día 1 en Bahrein en lo más alto con 1:34.669, descolgando al Red Bull por 0.129s y estrenando la semana con el tipo de titular que más duele a quien está acostumbrado a manda.

Porque Verstappen lo intentó hasta el final. En los últimos compases se guardó un cartucho, montó blandos nuevos, clavó récord en el primer sector y parecía que la historia iba a volver al orden habitual… pero el cronómetro le devolvió una respuesta fría: perdió lo ganado en el tramo medio y en el último sector y su mejora fue mínima, suficiente para apretar, insuficiente para recuperar el liderato (1:34.798). Un segundo puesto que, para cualquiera, es una anécdota de febrero; para Max, es una invitación a volver mañana con el cuchillo entre los dientes.

Mientras tanto, Ferrari se fue a dormir con una sonrisa pequeña pero reconocible. Charles Leclerc no necesitó fuegos artificiales para dejar buenas sensaciones: fue entrando en la sesión, afinando el plan y acabó tercero con 1:35.190 (+0.521), siempre en el rango "serio" del día.

Si el tiempo rápido se lo repartieron arriba, el kilometraje tuvo dueño claro: Williams volvió a hacer de la pretemporada su terreno. Sumando a Sainz (77) y Albon (68), el equipo se fue a 145 vueltas en el día, el total más alto de la parrilla, con esa sensación de equipo que ha llegado a Sakhir con una prioridad clara: acumular datos, probar piezas (sus protecciones volvieron a llamar la atención) y, sobre todo, recuperar el tiempo perdido.

El resto de la película fue la habitual montaña rusa de un miércoles de estreno: Mercedes vivió un día raro en la tabla y en el garaje, con Antonelli limitado (30 vueltas) por ese problema tras cambios de reglaje; Racing Bulls se quedó fuera por fiabilidad y Lindblad no volvió a salir por una pérdida de fluidos; Aston Martin se metió en modo "diagnóstico" por una anomalía de datos de la unidad de potencia y Stroll acabó con apenas 36 vueltas; y en clave retorno, Sergio Pérez cerró su programa con 58 giros y un 1:38.828, más pendiente de construir que de enseñar.

La tarde en Sakhir fue eso que tanto gusta en el primer día de test: una mezcla de rutina y sobresalto, de tandas largas con el piloto "desaparecido" dentro del casco y, de repente, un zarpazo a la tabla que te obliga a volver a mirar el cronómetro. Con el sol cayendo y el asfalto pasando de los 38 grados de inicio de sesión a 26 ya con la noche encima, la pista se fue "engomando" lo justo como para que el día 1 tuviera un giro de guion en la recta final.

Porque Max Verstappen había convertido el miércoles en su jardín particular desde por la mañana: primero en salir, primero en marcar, primero en acumular (otra vez) una montaña de vueltas. Pero en la tarde, cuando parecía que el neerlandés iba a firmar también el mejor tiempo del día con su 1:34.830, apareció Lando Norris con esa vuelta de campeón que no necesita explicación: 1:34.669 y cambio de líder por 161 milésimas. Un golpe seco, de los que no suenan a fuegos artificiales de febrero, sino a aviso.

Detrás, Ferrari puso orden sin estridencias: Charles Leclerc se instaló en el top 3 con 1:35.190, a medio segundo de la punta, en una sesión en la que el monegasco fue entrando poco a poco en el día hasta colocarse donde suele vivir Ferrari cuando el coche "respira" (aunque sea en modo test). Y si alguien aprovechó el momento de pista mejorando fue Esteban Ocon, que se coló cuarto con 1:35.578 y además superó el centenar de vueltas, como si Haas quisiera gritar sin gritar que este 2026 va en serio.

Pero el primer día de test también se mide por lo que no se hace. Y ahí, la tarde dejó dos señales claras. La primera, la bandera roja: Nico Hulkenberg se quedó parado con el Audi cerca del final del segundo sector (antes de la curva 14), provocando el segundo parón del día. La segunda, la lista de garajes con persiana a medias: Racing Bulls confirmó una pérdida de fluidos y Lindblad no volvió a salir en toda la sesión vespertina; y Aston Martin, después de una mañana ya cauta, detectó una anomalía en los datos de la unidad de potencia y se puso en "modo comprobación" por la tarde, con Stroll cerrando una jornada muy pobre en kilometraje, tan solo habiendo dado 3 vueltas, que se suman a las escasas 33 de la mañana.

En el resto del pelotón, el día tuvo más de construir que de lucirse. Mercedes vivió una tarde extraña: Antonelli se pasó buena parte del tiempo "anclado" al box por un problema tras cambios de reglaje, y aunque luego fue encontrando ritmo hasta un 1:37.629 (noveno) con duros, el mensaje fue claro: hoy no tocaba enseñar nada. Williams, en cambio, siguió con su plan de acumular: entre Sainz por la mañana y Albon por la tarde, volvieron a sumar vueltas como si el test fuese una maratón que se gana sin mirar el reloj. Y en clave estreno, Sergio Pérez se dejó ver con el Cadillac, sin buscar titulares en la tabla pero sí kilómetros y referencias, de hecho, a ratos fue de los pocos que seguía rodando cuando el resto se guardaba para el último intento.

A falta de los últimos minutos, la foto del miércoles quedaba con Norris al frente del día (1:34.669) por delante de Verstappen (1:34.830) y Leclerc (1:35.190), con Ocon cuarto (1:35.578) y un bloque medio donde lo importante no fueron tanto las décimas como las historias: el Audi que obligó a parar, el Racing Bulls apagado por fiabilidad, el Aston en modo diagnóstico y el Mercedes buscando respuestas en el garaje. Primer día, primera pista… y primera advertencia: aquí nadie está "jugando" del todo, pero a la mínima ya se enseñan los dientes.

